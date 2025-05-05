Старый маяк Риндерорта в посёлке Заливино мог погибнуть. Однако пару лет назад он обрёл новую жизнь. Мы отправимся к маяку и поднимемся на него по винтовой лестнице. Посетим набережную у музея «Дом рыбака», где поговорим о рыболовстве в Куршском заливе. Но самое главное — зайдём в гости к действующему смотрителю маяка, в копилке которого много житейских историй.

Замок Нойхаузен. Принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии.

Гросс-Легиттенская кирха — действующая лютеранская кирха, построенная в 15-18 веках.

Старый маяк в Заливино — один из трёх маяков довоенной постройки на территории Калининградской области. Винтовая лестница, медная крыша. И да, мы на него поднимемся!

Визит к настоящему смотрителю маяка, который следит за тем, чтобы сигнальный огонь горел всегда. Это простой человек, который прожил всю жизнь в Заливино. Он был рыбаком и выходил в залив на промысел, а теперь он — смотритель маяка, и у него припасено много увлекательных историй.

Обед — включён в стоимость.

