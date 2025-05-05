Мои заказы

Тайны хранителя маяка - поездка из Калининграда + обед

Отправиться к маяку Риндерорта и заглянуть в музей «Дом рыбака»
Старый маяк Риндерорта в посёлке Заливино мог погибнуть. Однако пару лет назад он обрёл новую жизнь. Мы отправимся к маяку и поднимемся на него по винтовой лестнице. Посетим набережную у музея «Дом рыбака», где поговорим о рыболовстве в Куршском заливе.

Но самое главное — зайдём в гости к действующему смотрителю маяка, в копилке которого много житейских историй.
4.7
3 отзыва
Описание экскурсии

Замок Нойхаузен. Принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии.

Гросс-Легиттенская кирха — действующая лютеранская кирха, построенная в 15-18 веках.

Старый маяк в Заливино — один из трёх маяков довоенной постройки на территории Калининградской области. Винтовая лестница, медная крыша. И да, мы на него поднимемся!

Визит к настоящему смотрителю маяка, который следит за тем, чтобы сигнальный огонь горел всегда. Это простой человек, который прожил всю жизнь в Заливино. Он был рыбаком и выходил в залив на промысел, а теперь он — смотритель маяка, и у него припасено много увлекательных историй.

Обед — включён в стоимость.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter
  • Возможна с детьми от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 317 туристов
Меня зовут Константин. И я категорически против скучных экскурсий! Для того, чтобы вызвать в вас сильные чувства к Калининградской области, я собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас
читать дальше

любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!

Отзывы и рейтинг

Дарья
Дарья
5 мая 2025
Классная экскурсия! Моей главной целью был маяк в Заливино, но по пути оказались не менее интересные локации. Мы подъехали к старинному замку, который сейчас находится на реконструкции. Побывали в лютеранской
читать дальше

кирхе с красивым садом. Остановились на вкусный обед - это было очень вовремя:) И подъехали к маяку - это однозначно must-see локация области! Я влюбилась в него! Особенно интересно, что экскурсию по маяку проводит опытный и харизматичный смотритель. Его можно слушать и слушать!

Программу рекомендую - очень атмосферное путешествие по Калининградской области! Спасибо большое гиду и водителю автобуса за этот чудесный день! Кстати, на экскурсии мы
познакомились с путешественницами из Уфы и до сих пор с ними общаемся - мне кажется, это много говорит о той дружелюбный атмосфере, которая царит на маршруте.

Алёна
Алёна
30 апр 2025
Достойная и отлично организованная экскурсия — у нашей группы всё полностью соответствовало описанию. Смело советую этот маршрут тем, кто уже посмотрел всё главное в Калининграде и области или приехал сюда
читать дальше

на подольше: отличная возможность увидеть другую, менее туристическую сторону.

Самое большое впечатление — от маяка и его смотрителя. Здесь всё сложилось: и красота места, и колоритный рассказ человека, который им живёт.

Большое спасибо нашему гиду Ольге: в начале она сказала, что особенно любит этот маршрут, и в течение экскурсии это чувствовалось. Её рассказ был цельным, хорошо выстроенным — не просто набор фактов, а логичная картина этой части области.

И отдельно отмечу действительно комфортабельный транспорт.

А
Анна
3 апр 2025
В целом, хорошо, много чего посмотрели. Позитивная экскурсовод. Удобно, что есть гарнитуры и всем все слышно.

Немного расстроило, что по факту оказалось не совсем то, что было в описании на момент
читать дальше

покупки экскурсии. Экскурсовод сообщила, что не обновили описание в приложении, видимо. Хотелось бы получать то, за что заплатил.

Также лично мое мнение - хотелось бы побольше послушать мужчину, который показывает сам маяк. Очень интересный человек, прожил там всю жизнь и рассказывает все очень самобытно, простыми словами. Но в наш заезд его как-то подгоняли, мне показалось, скомкано получилось.

