Старый маяк Риндерорта в посёлке Заливино мог погибнуть. Однако пару лет назад он обрёл новую жизнь. Мы отправимся к маяку и поднимемся на него по винтовой лестнице. Посетим набережную у музея «Дом рыбака», где поговорим о рыболовстве в Куршском заливе.
Но самое главное — зайдём в гости к действующему смотрителю маяка, в копилке которого много житейских историй.
Но самое главное — зайдём в гости к действующему смотрителю маяка, в копилке которого много житейских историй.
Описание экскурсии
Замок Нойхаузен. Принадлежал гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, в 1524 году ставшему первым герцогом Пруссии.
Гросс-Легиттенская кирха — действующая лютеранская кирха, построенная в 15-18 веках.
Старый маяк в Заливино — один из трёх маяков довоенной постройки на территории Калининградской области. Винтовая лестница, медная крыша. И да, мы на него поднимемся!
Визит к настоящему смотрителю маяка, который следит за тем, чтобы сигнальный огонь горел всегда. Это простой человек, который прожил всю жизнь в Заливино. Он был рыбаком и выходил в залив на промысел, а теперь он — смотритель маяка, и у него припасено много увлекательных историй.
Обед — включён в стоимость.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter
- Возможна с детьми от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 317 туристов
Меня зовут Константин. И я категорически против скучных экскурсий! Для того, чтобы вызвать в вас сильные чувства к Калининградской области, я собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
5 мая 2025
Классная экскурсия! Моей главной целью был маяк в Заливино, но по пути оказались не менее интересные локации. Мы подъехали к старинному замку, который сейчас находится на реконструкции. Побывали в лютеранской
Алёна
30 апр 2025
Достойная и отлично организованная экскурсия — у нашей группы всё полностью соответствовало описанию. Смело советую этот маршрут тем, кто уже посмотрел всё главное в Калининграде и области или приехал сюда
А
Анна
3 апр 2025
В целом, хорошо, много чего посмотрели. Позитивная экскурсовод. Удобно, что есть гарнитуры и всем все слышно.
Немного расстроило, что по факту оказалось не совсем то, что было в описании на момент
Немного расстроило, что по факту оказалось не совсем то, что было в описании на момент
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 5 чел.
Янтарная душа Калининграда
Путешествие в Калининград, где история янтаря оживает. Узнайте о добыче, легендах и загадках солнечного камня. Погрузитесь в атмосферу мистики
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
От маяка до маяка - это дорога моряка
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Калининграду, где дети и взрослые раскроют секреты моряков, изучат звёздные карты и проверят подлинность янтаря
Начало: В Рыбной деревне
Завтра в 13:00
30 ноя в 09:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Калининграда - в Полесск: прусская школа и маяк
Увлекательное путешествие в Полесск: пивоварня-замок, кирха с богослужениями и маяк с потрясающими видами ждут вас
Завтра в 01:00
30 ноя в 01:00
8925 ₽ за всё до 3 чел.