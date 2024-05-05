11 отзывов оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия по Куршской косе предлагает посетить самые интересные места этого уникального природного памятника.Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут, исходя из своих предпочтений, и задать все интересующие вопросы дипломированному историку.Прогулка

по Танцующему лесу, высота Эфа с её захватывающими видами, орнитологическая станция Фрингилла и другие достопримечательности ждут вас. Насладитесь чистым воздухом, узнайте местные легенды и истории, пообщайтесь с учеными и исследователями. Экскурсия подходит для всех возрастов и интересов, предлагая незабываемые впечатления и новые знания о природе и истории Куршской косы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Куршской косы - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.