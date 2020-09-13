11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

8 чудо света

Это экскурсия-конструктор: следуя за своим интересом, вы сами решите, что хотите посетить. Мы можем прогуляться 👣 по лесу 🌲, воздух которого настолько чист, что в нем способны жить организмы, чувствительные даже к малейшему загрязнению, а можем навестить орнитологическую станцию и пообщаться со специалистами лаборатории. В вашу программу могут входить:

Танцующий лес , который будто перенесет вас в старинную сказку. Вы услышите захватывающие легенды и попробуете угадать, кто на самом деле наложил чары на стволы здешних сосен.

, который будто перенесет вас в старинную сказку. Вы услышите захватывающие легенды и попробуете угадать, кто на самом деле наложил чары на стволы здешних сосен. Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны. Как думаете, кто скрывается под насыпью, согласно преданию?

— самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны. Как думаете, кто скрывается под насыпью, согласно преданию? Высота Мюллера , к которой нас выведет заповедный душистый лес 🌳, подарит вид на озеро Чайка близ поселка Рыбачье. Здесь мы поговорим о движущихся песках и спасении жителей от катастрофы.

, к которой нас выведет заповедный душистый лес 🌳, подарит вид на озеро Чайка близ поселка Рыбачье. Здесь мы поговорим о движущихся песках и спасении жителей от катастрофы. Королевский Бор , который назван вовсе не в честь степенных променадов. Вы услышите историю 📖 возникновения заповедника, узнаете, какие и зачем здесь проводились испытания, а также пройдете по части старинного почтового тракта и познакомитесь с лагунным побережьем залива.

, который назван вовсе не в честь степенных променадов. Вы услышите историю 📖 возникновения заповедника, узнаете, какие и зачем здесь проводились испытания, а также пройдете по части старинного почтового тракта и познакомитесь с лагунным побережьем залива. Орнитологическая станция Фрингилла, где вы изучите хитрое устройство ловушки для поимки и кольцевания птиц и пообщаетесь с учеными-орнитологами.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются экологический сбор (300 руб. /авто +150 руб. /чел. ) и входные билеты 🎫 в музей 🖼 Куршской косы или на орнитологическую станцию Фрингилла (100 руб. /чел. )