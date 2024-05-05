11 отзывов оставили туристы

Эта индивидуальная экскурсия по Куршской косе предлагает посетить самые интересные места этого уникального природного памятника.
Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут, исходя из своих предпочтений, и задать все интересующие вопросы дипломированному историку.
Прогулка
Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут, исходя из своих предпочтений, и задать все интересующие вопросы дипломированному историку.
Прогулка
6 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальные природные объекты
- 📚 Интересные исторические факты
- 👨🏫 Общение с дипломированным историком
- 🏞️ Живописные виды и пейзажи
- 🦅 Посещение орнитологической станции
- 🧭 Возможность выбрать маршрут
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
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май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Куршской косы - с мая по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Высота Мюллера
- Королевский Бор
- Орнитологическая станция Фрингилла
Описание экскурсии
8 чудо света
Это экскурсия-конструктор: следуя за своим интересом, вы сами решите, что хотите посетить. Мы можем прогуляться по лесу, воздух которого настолько чист, что в нем способны жить организмы, чувствительные даже к малейшему загрязнению, а можем навестить орнитологическую станцию и пообщаться со специалистами лаборатории. В вашу программу могут входить:
- Танцующий лес, который будто перенесет вас в старинную сказку. Вы услышите захватывающие легенды и попробуете угадать, кто на самом деле наложил чары на стволы здешних сосен.
- Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны. Как думаете, кто скрывается под насыпью, согласно преданию?
- Высота Мюллера, к которой нас выведет заповедный душистый лес, подарит вид на озеро Чайка близ поселка Рыбачье. Здесь мы поговорим о движущихся песках и спасении жителей от катастрофы.
- Королевский Бор, который назван вовсе не в честь степенных променадов. Вы услышите историю возникновения заповедника, узнаете, какие и зачем здесь проводились испытания, а также пройдете по части старинного почтового тракта и познакомитесь с лагунным побережьем залива.
- Орнитологическая станция Фрингилла, где вы изучите хитрое устройство ловушки для поимки и кольцевания птиц и пообщаетесь с учеными-орнитологами.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются:
— экологический сбор (450 руб. за водителя с автомобилем и 300 руб. за каждого человека)
— входные билеты в музей Куршской косы (150 руб. с человека) или на орнитологическую станцию Фрингилла (200 руб. с человека).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 991 туриста
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Калининграду и Калининградской области. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый вечер! У нас был гид Лариса. Приехала за нами в Зеленоградск как мы и договорились. Машинка маленькая и аккуратная, для каждого из нас была подготовлена водичка. Для ребенка было
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Отличная экскурсия,и супер отличный гид Инна. Места шикарные, рассказ увлекательный. Мифы,легенды все очень интересно. Спасибо Инна огромное за такой замечательный день ❤️
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И
У нас был гид Наталья! Девушка супер приятная и очаровательная. Ездила с девочками, которые категорически против экскурсий с гидом. Но Наталья покорила и их. Спасибо за интересный рассказ о истории Калининграда и его окрестностей!
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И
Большое спасибо Инне, посмотрели всё, что планировали, динамично, интересно, познавательно!!
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Н
Недавно мы побывали на экскурсии по Куршской косе. Это место всегда привлекало нас красотой природного ландшафта и удивительными пейзажами. И вот наконец наша мечта сбылась. Все секреты и тайны косы
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О
Экскурсия была потрясающая. Нашим гидом была Екатерина. Подготовка прошла "как по нотам". Все очень четко, никаких опозданий и неожиданностей. Екатерина рассказала нам очень много интересного про Куршскую косу, вместе с
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