11 отзывов оставили туристы

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«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы

Узнать, где скрывается древний дракон, понаблюдать за кольцеванием птиц и прогуляться по берегу моря

4.9
11 отзывов
Инна
Инна – представитель из Калининграда
Мы объедем самые интересные места уникального природного памятника, поговорим о местных флоре, фауне и аномалиях, насладимся живописными пейзжами и вспомним мистические легенды.

Вы самостоятельно подберете маршрут, исходя из предпочтений, и сможете подробно обо всем расспросить дипломированного историка.
Задать вопросОбычно отвечает за 58 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы

Что вас ожидает

8 чудо света
Это экскурсия-конструктор: следуя за своим интересом, вы сами решите, что хотите посетить. Мы можем прогуляться 👣 по лесу 🌲, воздух которого настолько чист, что в нем способны жить организмы, чувствительные даже к малейшему загрязнению, а можем навестить орнитологическую станцию и пообщаться со специалистами лаборатории. В вашу программу могут входить:

  • Танцующий лес, который будто перенесет вас в старинную сказку. Вы услышите захватывающие легенды и попробуете угадать, кто на самом деле наложил чары на стволы здешних сосен.
  • Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны. Как думаете, кто скрывается под насыпью, согласно преданию?
  • Высота Мюллера, к которой нас выведет заповедный душистый лес 🌳, подарит вид на озеро Чайка близ поселка Рыбачье. Здесь мы поговорим о движущихся песках и спасении жителей от катастрофы.
  • Королевский Бор, который назван вовсе не в честь степенных променадов. Вы услышите историю 📖 возникновения заповедника, узнаете, какие и зачем здесь проводились испытания, а также пройдете по части старинного почтового тракта и познакомитесь с лагунным побережьем залива.
  • Орнитологическая станция Фрингилла, где вы изучите хитрое устройство ловушки для поимки и кольцевания птиц и пообщаетесь с учеными-орнитологами.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются экологический сбор (300 руб. /авто +150 руб. /чел. ) и входные билеты 🎫 в музей 🖼 Куршской косы или на орнитологическую станцию Фрингилла (100 руб. /чел. )

«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы
«Танцующий лес» и «поющие пески»: очарование Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
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11 отзывов оставили туристы

13 сентября 2020
Спасибо огромное Инне, она учла все наши пожелания. Прекрасный рассказчик, эрудированный человек, который помог нам проникнуться красотой, историей и магией Куршской косы.
4 сентября 2020
Инна - удивительно приятный и эрудированный собеседник и очень интересный человек, с которым так здорово посещать места, о которых она знает массу фактов, легенд и историй. Наша 5-часовая экскурсия пролетела буквально на одном дыхании благодаря отличному гиду.
18 августа 2020
Экскурсия по Куршской косе прошла безупречно! Мы выстроили удобный для себя маршрут, посетив Танцующий лес, высоту «Эфа» и замечательные чистейшие пляжи Балтики. Даже искупались в кристально-чистом море) Спасибо, Инна - за незабываемые впечатления!
15 августа 2020
Светлана отлично провела экскурсию, мы все успели посмотреть, было очень интересно и познавательно. Светлана-лучший гид!
15 августа 2020
Были семьей с двумя детьми(10 и 14 лет) Инна очень грамотный и эрудированный гид, сумела ненавязчиво заинтересовать и взрослых и детей. Рассказала нам много интересного о Куршской косе, очень чутко прислушивалась к любым пожеланиям. С ней легко и интересно!Нам понравилось!
14 августа 2020
Бронировал экскурсию в последний момент, как оказалось-удачно. На Куршской -впервые, все интересно и вполне доступно. С нами были дети, 9-летнему было сложновато и не очень интересно. Ребенок был в конечном счете удовлетворен купанием. Гид полностью подстроилась под наши пожелания и интересы, подсказала нужную нам информацию не по теме.
13 августа 2020
Большое спасибо. Дмитрию. Знаток природы и истории региона.
12 августа 2020
Экскурсию проводила не заявленный гид. Сложилось впечатление что побывала на уроке ботаники.
5 августа 2020
Нам очень понравилась экскурсия и подача материала гидом Инной. Обязательно будем рекомендовать данную экскурсию своим друзьям.
5 августа 2020
Недавно мы побывали на экскурсии по Куршской косе. Это место всегда привлекало нас красотой природного ландшафта и удивительными пейзажами. И вот наконец наша мечта сбылась. Все секреты и тайны косы нам поведала чудесный гид Инна. Путешествие было очень комфортным и приятным: по дороге и на обратном пути Инна делилась с нами как познавательными фактами, так и историями обычной жизни калининградцев. Она старалась, чтобы нам было максимально удобно и интересно! Сердечно благодарим за чудесную поездку!!! Желаем новых интересных маршрутов и гостей, влюблённых в дивный балтийский уголок нашей Родины!!!
4 августа 2020
Инна, спасибо большое за интересную экскурсию и приятное комфортное общение! Замечательная и очень познавательная Поездка!

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