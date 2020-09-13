11 отзывов оставили туристы

8 чудо света Это экскурсия-конструктор: следуя за своим интересом, вы сами решите, что хотите посетить. Мы можем прогуляться 👣 по лесу 🌲, воздух которого настолько чист, что в нем способны жить организмы, чувствительные даже к малейшему загрязнению, а можем навестить орнитологическую станцию и пообщаться со специалистами лаборатории. В вашу программу могут входить:
Танцующий лес, который будто перенесет вас в старинную сказку. Вы услышите захватывающие легенды и попробуете угадать, кто на самом деле наложил чары на стволы здешних сосен.
Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, открывающая вид на зеленые и белые дюны. Как думаете, кто скрывается под насыпью, согласно преданию?
Высота Мюллера, к которой нас выведет заповедный душистый лес 🌳, подарит вид на озеро Чайка близ поселка Рыбачье. Здесь мы поговорим о движущихся песках и спасении жителей от катастрофы.
Королевский Бор, который назван вовсе не в честь степенных променадов. Вы услышите историю 📖 возникновения заповедника, узнаете, какие и зачем здесь проводились испытания, а также пройдете по части старинного почтового тракта и познакомитесь с лагунным побережьем залива.
Орнитологическая станция Фрингилла, где вы изучите хитрое устройство ловушки для поимки и кольцевания птиц и пообщаетесь с учеными-орнитологами.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются экологический сбор (300 руб. /авто +150 руб. /чел. ) и входные билеты 🎫 в музей 🖼 Куршской косы или на орнитологическую станцию Фрингилла (100 руб. /чел. )
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
Спасибо огромное Инне, она учла все наши пожелания. Прекрасный рассказчик, эрудированный человек, который помог нам проникнуться красотой, историей и магией Куршской косы.
Наталья
4 сентября 2020
Инна - удивительно приятный и эрудированный собеседник и очень интересный человек, с которым так здорово посещать места, о которых она знает массу фактов, легенд и историй. Наша 5-часовая экскурсия пролетела буквально на одном дыхании благодаря отличному гиду.
Даниил
18 августа 2020
Экскурсия по Куршской косе прошла безупречно! Мы выстроили удобный для себя маршрут, посетив Танцующий лес, высоту «Эфа» и замечательные чистейшие пляжи Балтики. Даже искупались в кристально-чистом море) Спасибо, Инна - за незабываемые впечатления!
Елена
15 августа 2020
Светлана отлично провела экскурсию, мы все успели посмотреть, было очень интересно и познавательно. Светлана-лучший гид!
Дмитрий
15 августа 2020
Были семьей с двумя детьми(10 и 14 лет) Инна очень грамотный и эрудированный гид, сумела ненавязчиво заинтересовать и взрослых и детей. Рассказала нам много интересного о Куршской косе, очень чутко прислушивалась к любым пожеланиям. С ней легко и интересно!Нам понравилось!
Борис
14 августа 2020
Бронировал экскурсию в последний момент, как оказалось-удачно. На Куршской -впервые, все интересно и вполне доступно. С нами были дети, 9-летнему было сложновато и не очень интересно. Ребенок был в конечном счете удовлетворен купанием. Гид полностью подстроилась под наши пожелания и интересы, подсказала нужную нам информацию не по теме.
Николай
13 августа 2020
Большое спасибо. Дмитрию. Знаток природы и истории региона.
Светлана
12 августа 2020
Экскурсию проводила не заявленный гид. Сложилось впечатление что побывала на уроке ботаники.
Вероника
5 августа 2020
Нам очень понравилась экскурсия и подача материала гидом Инной. Обязательно будем рекомендовать данную экскурсию своим друзьям.
Наталья
5 августа 2020
Недавно мы побывали на экскурсии по Куршской косе. Это место всегда привлекало нас красотой природного ландшафта и удивительными пейзажами. И вот наконец наша мечта сбылась. Все секреты и тайны косы нам поведала чудесный гид Инна. Путешествие было очень комфортным и приятным: по дороге и на обратном пути Инна делилась с нами как познавательными фактами, так и историями обычной жизни калининградцев. Она старалась, чтобы нам было максимально удобно и интересно! Сердечно благодарим за чудесную поездку!!! Желаем новых интересных маршрутов и гостей, влюблённых в дивный балтийский уголок нашей Родины!!!
Елена
4 августа 2020
Инна, спасибо большое за интересную экскурсию и приятное комфортное общение! Замечательная и очень познавательная Поездка!