Ю Юльметьева Очень интересная экскурсия, все хорошо организованно. Нужно понимать, что программа идет в достаточно бодром темпе, но в целом времени хватает. Гид Ирина прекрасно ведет экскурсию

Е Елена Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод ответственно отнеслась к своей работе.

Д Дарья Благодарим за чудесную экскурсию гида Ирину! Всё прошло здорово, чётко и слаженно, много информации узнали в автобусе, чтобы не тратить на это время на самом экскурсионном маршруте, а больше насладиться красотой вокруг! Также отдельно хочется отметить орнитологическую станцию и Александра, было очень познавательно и весело) Это одна из немногих экскурсий, куда входит её посещение. Спасибо!

Марина читать дальше впечатлений, которое до сих пор обсуждаем всей компанией.



Отдельное удовольствие — наш гид Арина. Удивительно уютная, образованная и невероятно интересная девушка. Она не замолкала ни на минуту, но при этом слушать её хотелось, затаив дыхание: всё по делу, всё увлекательно, без лишней суеты. Организация — на высшем уровне: нигде не ждали, всё чётко и удобно.



Очень рекомендую именно эту экскурсию среди всех остальных вариантов — сочетание маршрута и профессионального гида делает её действительно особенной. Ездили на экскурсию на Курскую косу — остались в полном восторге! Это одна из немногих экскурсий, куда входит посещение орнитологической станции — для нас это стало одним из самых ярких

Т Татьяна Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод!

Отлично преподнесен материал, ёмко, кратко, не загружено!

Много свободного времени, отдохнула от души!

Спасибо Арина!

Отдельная благодарность водителю Николаю!

Всех благ вам!

С Саша Спасибо большое Арине за такую прекрасную экскурсию! Очень грамотно выставленная речь, позитив, после поездки осталось море впечатлений. Танцующий лес удивил, а орнитологическая станция осталась в сердце.

А Алёна Спасибо большое за экскурсию)) несмотря на погодные условия это не мешало радоваться окружающей красоте)

Отдельное спасибо гиду Арине и водителю Руслану 🫶🫶🫶

И Ирина читать дальше птиц. Бонусом удалось увидеть живого нетопыря, крохотную - летучую мышь. Дюны Куршской косы прекрасны. Обязательно дойдите до самой верхней точки и сходите на пляж. Хотя погода уже не очень располагала к купанию, но море, даже волнующееся очень красивое - зелёные волны, сияния вода подальше от берега и белый песок. Танцующий лес всё ж таки надо видеть воочию. Никакие фотографии не передают его необычности, а главное воздух! Нам повезло с гидом. Александра не только интересно рассказывает, но и проявляет реальную заботу о своих гостях. Спасибо ей большое! Экскурсию выбирали по рекомендации с обязательным посещением орнитологической станции. На станции работают очень увлечённые и жизнерадостные учёные и сотрудники. Послушали интересный рассказ и увидели на практике, как ловят и окольцовывают

К Ксения Сама экскурсия и гид как рассказчик мне понравились. Но печально, что было отведено очень мало свободного времени на Куршской косе. Один час чтобы и покупаться, и поесть и посмотреть сувениры это очень мало…

Н Наталья читать дальше если вы продаете экскурсию семье, распределяйте при посадке, чтобы хоть рядом сидели. Орнитологическая станция не впечатлила, никто не кольцевал птицу, она уже сидела в мешке, вытащили показали, засунули обратно в мешок. Арина наш гид рассказывала очень спешно, заинтересовать не смогла. При выходе из автобуса не дожидалась пока вся группа подтянется, уже начинала что-то рассказывать, постоянно приходилось бегать. Лес не впечатлил, не видно ни сосен "танцующих", ни внятного рассказа. Обратила внимание, что другие экскурсоводы рассказывали больше, и останавливались, у нас бегом по дорожке. Времени свободного мало, огромные очереди в туалеты, поесть не успеваешь. Разочарование от экскурсии. Нас забирали из Зеленоградска, автобус был уже почти полный, итого мы с детьми сидели в разных концах автобуса, мы с мужем впереди, дети в конце автобуса. Это очень не удобно, Сергей Ответ организатора: читать дальше изюминкой нашей области и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень жаль, что Вы не смогли оценить значимость локации и проникнуться удивительными маршрутами. Групповые экскурсии носят ознакомительный характер. По опыту наших многочисленных туристов, выделенного времени достаточно для ознакомления с локациями. Будем рады видеть Вас и на других наших экскурсиях, где мы обязательно зарядим исключительно положительными эмоциями! Наталья, благодарим Вас за обратную связь! Наша команда очень расстроена столь низкой оценкой на экскурсию. Национальный парк "Куршская коса" является

В Виктория Добрый день!

К сожалению, ожидания не совпали с реальностью.

Стоимость экскурсии (плюс отдельно экологический сбор, орнитологическая станция) космическая. Не сто́ит таких денег, учитывая, что автобус большой (экскурсантов много).

Экскурсия рассчитана на мобильных, подвижных людей. Сергей Ответ организатора: читать дальше изюминкой нашей области и внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Очень жаль, что Вы не смогли оценить значимость локации и проникнуться удивительным маршрутом. Будем рады видеть Вас и на других наших экскурсиях, где мы обязательно зарядим исключительно положительными эмоциями! Виктория, благодарим Вас за обратную связь! Наша команда очень расстроена столь низкой оценкой на экскурсию. Национальный парк "Куршская коса" является

Елена

Организация на высшем уровне, читать дальше удобные остановки автобуса для сбора в Калининграде, все четко по времени.

Прекрасная позитивная гид Арина. Когда человек любит свое дело, мир вокруг него становится лучше! Чудесно провела экскурсию, рассказала много интересного про Куршскую косу и просто зарядила позитивом) Очень понравилась экскурсия! Охвачены основные достопримечательности. И волшебный танцующий лес, и чудесная высота Эфа с белыми дюнами, и бескрайнее море. Очень понравилась орнитологическая станция, познавательно и необычно.Организация на высшем уровне,

О Ольга Огромное спасибо экскурсоводу Александре! Было очень познавательно, интересно, информацию преподносила легко, ненавязчиво с долей юмора. Сама экскурсия прошла очень быстро, хоть и длилась 8 часов. В конце предложили на дегустацию марципана. Мы не отказались. Там тоже было интересно. Приобрели себе некоторые сувениры. Довольны!))

О Ольга Отличная экскурсия. Понравилась работа гида Арины, все хорошо организованно, много информации, хорошая дикция, приятно слушать. Водитель, к сожалению не запомнила имя, вежливый и сориентировал при посадке, я была первой на маршруте. Очень понравилась экскурсия на орнитологическую станцию, рассказчик - мастер. В целом все хорошо организовано, я даже успела на вечерний концерт органной музыки. Могу рекомендовать.