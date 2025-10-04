Экскурсия на Куршскую косу - это возможность увидеть уникальные природные явления.
Танцующий лес с его причудливыми формами деревьев, Высота Эфа с потрясающими видами на Балтийское море и Куршский залив, а также
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальный Танцующий лес
- 🦉 Орнитологическая станция
- 🌊 Виды на Балтийское море
- 🎭 История Бастиона Обертайх
- 📸 Фотогеничные локации
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Орнитологическая станция Фрингилла
- Бастион Обертайх
Описание экскурсии
- Танцующий лес. Куршская коса поражает природными загадками и аномалиями. Первой нашей остановкой станет крайне необычное место, место настоящей силы — Танцующий лес. Это хвойный лес, стволы которого изгибаются и переплетаются причудливыми зигзагами.
- Высота Эфа — главное место притяжения. В компании сопровождающего вы пройдёте к смотровым площадкам, с которых открывается вид на Балтийское море и Куршский залив. У вас также будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок и посещения, безусловно, самого фотогеничного места на побережье Куршской косы.
- Затем отправимся на орнитологическую станцию Фрингилла, где нас ждет экскурсия с профессиональным орнитологом. Послушаем увлекательный рассказ о миграции птиц, пройдемся вдоль ловушек и увидим удивительный процесс кольцевания птиц.
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
- Место посадки в автобус — одна из 10 точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей). Также мы можем забрать вас из Зеленоградска.
Дополнительные расходы:
- Экологический сбор (400 ₽ с человека, детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно),
- Входной билет на станцию: 400 ₽/взрослый, 250 ₽/студенты, курсанты, 200 ₽/пенсионеры по возрасту, 150 ₽/школьники
в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1690 ₽
|Дети 4-18 лет
|1670 ₽
|Дети до 3 лет
|1670 ₽
|Пенсионеры
|1670 ₽
|Студенты
|1670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00 и 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113051 туриста
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 173 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юльметьева
4 окт 2025
Очень интересная экскурсия, все хорошо организованно. Нужно понимать, что программа идет в достаточно бодром темпе, но в целом времени хватает. Гид Ирина прекрасно ведет экскурсию
Е
Елена
26 сен 2025
Экскурсия интересная и познавательная. Экскурсовод ответственно отнеслась к своей работе.
Д
Дарья
24 сен 2025
Благодарим за чудесную экскурсию гида Ирину! Всё прошло здорово, чётко и слаженно, много информации узнали в автобусе, чтобы не тратить на это время на самом экскурсионном маршруте, а больше насладиться красотой вокруг! Также отдельно хочется отметить орнитологическую станцию и Александра, было очень познавательно и весело) Это одна из немногих экскурсий, куда входит её посещение. Спасибо!
Марина
20 сен 2025
Ездили на экскурсию на Курскую косу — остались в полном восторге! Это одна из немногих экскурсий, куда входит посещение орнитологической станции — для нас это стало одним из самых ярких
Т
Татьяна
9 сен 2025
Замечательная экскурсия, замечательный экскурсовод!
С
Саша
28 авг 2025
Спасибо большое Арине за такую прекрасную экскурсию! Очень грамотно выставленная речь, позитив, после поездки осталось море впечатлений. Танцующий лес удивил, а орнитологическая станция осталась в сердце.
А
Алёна
25 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию)) несмотря на погодные условия это не мешало радоваться окружающей красоте)
Отдельное спасибо гиду Арине и водителю Руслану 🫶🫶🫶
И
Ирина
23 авг 2025
Экскурсию выбирали по рекомендации с обязательным посещением орнитологической станции. На станции работают очень увлечённые и жизнерадостные учёные и сотрудники. Послушали интересный рассказ и увидели на практике, как ловят и окольцовывают
К
Ксения
21 авг 2025
Сама экскурсия и гид как рассказчик мне понравились. Но печально, что было отведено очень мало свободного времени на Куршской косе. Один час чтобы и покупаться, и поесть и посмотреть сувениры это очень мало…
Н
Наталья
14 авг 2025
Нас забирали из Зеленоградска, автобус был уже почти полный, итого мы с детьми сидели в разных концах автобуса, мы с мужем впереди, дети в конце автобуса. Это очень не удобно,
Сергей
Ответ организатора:
Наталья, благодарим Вас за обратную связь! Наша команда очень расстроена столь низкой оценкой на экскурсию. Национальный парк "Куршская коса" является
В
Виктория
13 авг 2025
Добрый день!
К сожалению, ожидания не совпали с реальностью.
Стоимость экскурсии (плюс отдельно экологический сбор, орнитологическая станция) космическая. Не сто́ит таких денег, учитывая, что автобус большой (экскурсантов много).
Экскурсия рассчитана на мобильных, подвижных людей.
Сергей
Ответ организатора:
Виктория, благодарим Вас за обратную связь! Наша команда очень расстроена столь низкой оценкой на экскурсию. Национальный парк "Куршская коса" является
Елена
12 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Охвачены основные достопримечательности. И волшебный танцующий лес, и чудесная высота Эфа с белыми дюнами, и бескрайнее море. Очень понравилась орнитологическая станция, познавательно и необычно.
Организация на высшем уровне,
О
Ольга
12 авг 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Александре! Было очень познавательно, интересно, информацию преподносила легко, ненавязчиво с долей юмора. Сама экскурсия прошла очень быстро, хоть и длилась 8 часов. В конце предложили на дегустацию марципана. Мы не отказались. Там тоже было интересно. Приобрели себе некоторые сувениры. Довольны!))
О
Ольга
11 авг 2025
Отличная экскурсия. Понравилась работа гида Арины, все хорошо организованно, много информации, хорошая дикция, приятно слушать. Водитель, к сожалению не запомнила имя, вежливый и сориентировал при посадке, я была первой на маршруте. Очень понравилась экскурсия на орнитологическую станцию, рассказчик - мастер. В целом все хорошо организовано, я даже успела на вечерний концерт органной музыки. Могу рекомендовать.
Л
Лариса
11 авг 2025
Интересная экскурсия, все продумано! Удобный автобус. Грамотный и увлеченный экскурсовод. Рекомендую! После экскурсии дополнительный бонус - дегустация марципана в бастионе и там же посещение музея.
