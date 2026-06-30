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Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда

Увидеть все топ-места на побережье Балтики
Мы покажем вам Куршскую косу во всей красе! Вы побываете в Танцующем лесу, подниметесь на высоту Эфа, возможно, окунётесь в Балтику, и погуляете по уютным улицам Зеленоградска. А ещё узнаете о следах викингов и природе янтаря.

В каждой локации у вас будет свободное время, чтобы насладиться красотой природы, запахом сосен и шумом волн.
5
44 отзыва
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда
Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня - на Куршскую косу из Калининграда

Описание экскурсии

В дороге я буду вести трассовую экскурсию:

  • о том, в чём уникальность Куршской косы и как она образовалась
  • истории этих земель и народов, экологии и природных особенностях региона
  • том, как главный лесничий Кёнигсберга спас посёлок Рыбачий
  • кто такой дюнный король
  • и правда ли, что в песках захоронены несколько селений

Загадочный и мистический Танцующий лес (30 минут свободного времени)
Вы увидите деревья, искривлённые природой самым причудливым образом. Погуляете, при желании купите янтарь или попробуете литовский свадебный торт шакотис.

Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы (2 часа свободного времени)
Мы поднимемся на высоту, откуда открываются потрясающие виды на Балтийское море, Куршский залив и песчаные дюны. У вас будет время пообедать на побережье, а в тёплую погоду — искупаться.

Зеленоградск — город котиков и променадов (1 час свободного времени)
Вы прогуляетесь по Курортному проспекту — главной улице Зеленоградска с прусской архитектурой, уличными музыкантами и множеством магазинчиков с янтарём. Именно такую архитектуру большинство путешественников ожидает увидеть в Калининграде.

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Вы сможете попробовать и приобрести местные сыры, а также купить марципан по ценам от производителя.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Crafter на 18 мест или на Honda Stepwgn на 7 мест (в зависимости от количества участников)
    У каждого ряда сидений есть USB-зарядки и откидные столики. Салон оснащён кондиционером с индивидуальной регулировкой потока воздуха и поточным монитором
  • Экосбор нацпарка входит в стоимость. Дегустация на сыроварне и обед — по желанию, не входят в стоимость
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана «Тётка Фишер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 3779 туристов
Раньше я работал один, теперь подготовил себе достойного напарника. Вместе мы переходим на новый уровень, становимся командой гидов. Я родился и вырос в Калининграде, с детства увлекаюсь историей города и
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края. Самое важное — это то, что знаю историю и изучаю еë. Моего напарника зовут Иван, он живет в Калининграде с 2021 года. За этот период очень полюбил этот город, проникся его историей и готов поделиться с гостями города. Возможно, он преподнесёт рассказ о городе с точки зрения приезжего человека. Взгляд со стороны всегда отличается от взгляда человека, живущего в городе с рождения. Знаем много красивых и удивительных мест. Осуществляем экскурсии по всем уголкам области на комфортабельных автомобилях. Также я профессионально занимаюсь фотографией — на память у вас останутся потрясающие снимки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
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П
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)

по сравнению с тем, как чаще всего
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проводятся экскурсии, тут понравилось именно то, что нам на каждой точке давали свободное время, где мы можем делать, что хотим, гулять по городу, фоткаться

идеальный баланс информационной нагрузки и реального отдыха))) увидели все обещанные места, восхитились диким пляжем на куршской косе и конопляным пивом:)
гид Артем отвечал на все вопросы, рассказывал интересные факты о каждом месте, давал советы по тому, куда сходить в Калининграде, а еще где выгоднее покупать сувениры😁

экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)+2
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
экскурсия была супер! очень понравилось, что нас было всего 6 человек, в машине было прохладно, гид был с микрофоном, поэтому его было хорошо слышно)
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Евгения
Добрый день! Одним из самых запоминающихся событий нашей поездки в Калининград в апреле 2026г. стало посещение экскурсии "Танцующий лес, Зеленоградск, высота Эфа и сыроварня" с гидом Артёмом. В этот день
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сложилось всё: прекрасная солнечная погода благоволила нам, компания из таких же туристов, как и мы, оказалась доброжелательной и пунктуальной, машина для передвижения была комфортной семиместной Хонда, а гид Артём - начитанным, увлекательно подающим материал, чутким и отзывчивым молодым человеком! День пролетел незаметно, надолго оставив след в моей памяти, согревая меня положительными эмоциями от посещения данной экскурсии. Рекомендую к посещению 100%!

Добрый день! Одним из самых запоминающихся событий нашей поездки в Калининград в апреле 2026г. стало посещение
Добрый день! Одним из самых запоминающихся событий нашей поездки в Калининград в апреле 2026г. стало посещение
Добрый день! Одним из самых запоминающихся событий нашей поездки в Калининград в апреле 2026г. стало посещение
Добрый день! Одним из самых запоминающихся событий нашей поездки в Калининград в апреле 2026г. стало посещение
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Т
Экскурсия очень понравилась, полноценная большая экскурсия, на мини-вене посетили все заявленные объекты, глинтвейн в танцующем лесу согрел сердце и душу, встретили лисичку на обратном пути, погуляли по Зеленоградску, экскурсовод рассказывал очень интересно и организация хорошая!
Экскурсия очень понравилась, полноценная большая экскурсия, на мини-вене посетили все заявленные объекты, глинтвейн в танцующем лесу
Экскурсия очень понравилась, полноценная большая экскурсия, на мини-вене посетили все заявленные объекты, глинтвейн в танцующем лесу
Экскурсия очень понравилась, полноценная большая экскурсия, на мини-вене посетили все заявленные объекты, глинтвейн в танцующем лесу
Экскурсия очень понравилась, полноценная большая экскурсия, на мини-вене посетили все заявленные объекты, глинтвейн в танцующем лесу
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М
Были на экскурсии с Артемом в начале апреля 2026 года. Хотим выразить благодарность за грамотно построенный маршрут: во всех местах мы смогли избежать большие группы туристов, в результате удалось посмотреть все места во всей их красоте и величии.

Во время поездки Артём провел небольшую экскурсию, что сделало само передвижение между локациями интересным.

спасибо!
Были на экскурсии с Артемом в начале апреля 2026 года. Хотим выразить благодарность за грамотно построенный
Были на экскурсии с Артемом в начале апреля 2026 года. Хотим выразить благодарность за грамотно построенный
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Оксана
Отличная экскурсия для тех, кто хочет получить структурированные знания. Гид Артём прекрасно владеет материалом, рассказывает логично и последовательно. Нам очень понравилось, что в рассказе не было "воды", только факты, даты и интересные жизненные истории. Отдельный плюс за организацию: четко, пунктуально, комфортный темп прогулки. Рекомендую как взрослым, так и подросткам.
Экскурсия была 28 февраля, погода была шикарной, не подвела.
Спасибо большое!
Отличная экскурсия для тех, кто хочет получить структурированные знания. Гид Артём прекрасно владеет материалом, рассказывает логично
Отличная экскурсия для тех, кто хочет получить структурированные знания. Гид Артём прекрасно владеет материалом, рассказывает логично
Отличная экскурсия для тех, кто хочет получить структурированные знания. Гид Артём прекрасно владеет материалом, рассказывает логично
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Сергей
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает историю, вежливый. Очень комфортная поездка, в машине тепло. Могу смело рекомендовать Артёма. Приятным бонусом, что в конце поездки заехали на сыроварню. Смогли закупиться гостинцами по хорошим ценам от производителя😎
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает+2
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
Классная экскурсия. Достаточно свободного времени, чтобы насладиться природой, видами, поделать фотографии. Артём интересный рассказчик, хорошо знает
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