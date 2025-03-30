Я расскажу, как появилось это место и какие потрясения пережило, кто такие краебитеры и чем они занимались. Вы заберётесь на настоящие песчаные дюны, увидите знаменитый танцующий лес. А дома будете разбирать фотографии и с удовольствием вспоминать это путешествие.
Описание фото-прогулки
Танцующий лес
Вы услышите легенды и научные версии, объясняющие, почему деревья здесь застыли в танцевальных па. И узнаете, зачем ангар для летательных аппаратов стоит прямо в лесу.
Высота Эфа
Вы подниметесь на смотровую площадку высотой 62 метра, чтобы полюбоваться дикими песчаными дюнами, Куршским заливом, Балтийским морем и посёлком Морское. Узнаете, как дюна поглотила посёлок и как удалось её остановить. Прогуляетесь вдоль моря, а на обратном пути сможете купить местную рыбу горячего копчения.
Озеро Чайка
Самое большое озеро на Куршской косе. В бинокль вы рассмотрите лебедей, бакланов и серых цапель. А ещё узнаете, почему озеро так называется и что за крест на нём установлен.
Дикий пляж
В этом уютном месте вы послушаете звуки моря, отдохнёте и пофотографируетесь. Летом можно купаться и загорать, а по пути к пляжу собрать диких ягод.
Королевский Бор
Здесь сохранился настоящий девственный лес Куршской косы. Вы увидите метровые папоротники и питомник туи гигантской из Северной Америки.
Замок Нессельбек
На обратном пути мы заедем в красивый новодельный замок. Умелые архитекторы воссоздали его как копию тевтонских крепостей.
Вы узнаете:
- об экологической катастрофе и тяжёлой жизни местных
- зачем кусали ворон и воровали чаячьи гнезда
- кто такие Мюллер и Эфа, как они повлияли на Куршскую косу
- почему Куршская коса находится в списке ЮНЕСКО
Кому понравится, а кому может не подойти
Фототур подойдёт тем, кто хочет насладиться природой и узнать больше о Куршской косе.
Тур не подойдёт любителям истории и всего детального. Я за лёгкость и диалог, поэтому наша поездка не про лекции и энциклопедические знания.
Организационные детали
- Путешествуем на автомобиле Volkswagen Multivan бизнес-версии
- Фотосъёмка проходит на пляже у моря на фотоаппарат Sony Alpha 7 III. У каждого участника будет 15–20 минут на фотосессию и на выходе от 50 кадров в цветокоррекции (ссылка на облако)
- Дополнительно оплачивается экосбор при въезде на косу — 300 ₽ с человека, дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту и другие льготные категории — бесплатно
- Поездка может проходить без фотосъёмки — в этом случае цена ниже. Выберите соответствующую категорию билета при бронировании
в воскресенье в 08:45
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Фототур
|5500 ₽
|Тур без фото
|4000 ₽