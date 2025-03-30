Уютный фототур на Куршскую косу - из Калининграда на машине

Наглядеться на дюны, обсудить историю и экологию - и сделать фото на память
Поездка в тёплой дружеской атмосфере по лучшим локациям Куршской косы.

Я расскажу, как появилось это место и какие потрясения пережило, кто такие краебитеры и чем они занимались. Вы заберётесь на настоящие песчаные дюны, увидите знаменитый танцующий лес. А дома будете разбирать фотографии и с удовольствием вспоминать это путешествие.
Уютный фототур на Куршскую косу - из Калининграда на машине
Уютный фототур на Куршскую косу - из Калининграда на машине
Уютный фототур на Куршскую косу - из Калининграда на машине
Ближайшие даты:
30
мар20
апр27
апр4
мая11
мая18
мая25
мая
Время начала: 08:45

Описание фото-прогулки

Танцующий лес

Вы услышите легенды и научные версии, объясняющие, почему деревья здесь застыли в танцевальных па. И узнаете, зачем ангар для летательных аппаратов стоит прямо в лесу.

Высота Эфа

Вы подниметесь на смотровую площадку высотой 62 метра, чтобы полюбоваться дикими песчаными дюнами, Куршским заливом, Балтийским морем и посёлком Морское. Узнаете, как дюна поглотила посёлок и как удалось её остановить. Прогуляетесь вдоль моря, а на обратном пути сможете купить местную рыбу горячего копчения.

Озеро Чайка

Самое большое озеро на Куршской косе. В бинокль вы рассмотрите лебедей, бакланов и серых цапель. А ещё узнаете, почему озеро так называется и что за крест на нём установлен.

Дикий пляж

В этом уютном месте вы послушаете звуки моря, отдохнёте и пофотографируетесь. Летом можно купаться и загорать, а по пути к пляжу собрать диких ягод.

Королевский Бор

Здесь сохранился настоящий девственный лес Куршской косы. Вы увидите метровые папоротники и питомник туи гигантской из Северной Америки.

Замок Нессельбек

На обратном пути мы заедем в красивый новодельный замок. Умелые архитекторы воссоздали его как копию тевтонских крепостей.

Вы узнаете:

  • об экологической катастрофе и тяжёлой жизни местных
  • зачем кусали ворон и воровали чаячьи гнезда
  • кто такие Мюллер и Эфа, как они повлияли на Куршскую косу
  • почему Куршская коса находится в списке ЮНЕСКО

Кому понравится, а кому может не подойти

Фототур подойдёт тем, кто хочет насладиться природой и узнать больше о Куршской косе.
Тур не подойдёт любителям истории и всего детального. Я за лёгкость и диалог, поэтому наша поездка не про лекции и энциклопедические знания.

Организационные детали

  • Путешествуем на автомобиле Volkswagen Multivan бизнес-версии
  • Фотосъёмка проходит на пляже у моря на фотоаппарат Sony Alpha 7 III. У каждого участника будет 15–20 минут на фотосессию и на выходе от 50 кадров в цветокоррекции (ссылка на облако)
  • Дополнительно оплачивается экосбор при въезде на косу — 300 ₽ с человека, дети до 18 лет, пенсионеры по возрасту и другие льготные категории — бесплатно
  • Поездка может проходить без фотосъёмки — в этом случае цена ниже. Выберите соответствующую категорию билета при бронировании

в воскресенье в 08:45

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Фототур5500 ₽
Тур без фото4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:45
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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