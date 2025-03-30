Поездка в тёплой дружеской атмосфере по лучшим локациям Куршской косы. Я расскажу, как появилось это место и какие потрясения пережило, кто такие краебитеры и чем они занимались. Вы заберётесь на настоящие песчаные дюны, увидите знаменитый танцующий лес. А дома будете разбирать фотографии и с удовольствием вспоминать это путешествие.

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Описание фото-прогулки

Танцующий лес

Вы услышите легенды и научные версии, объясняющие, почему деревья здесь застыли в танцевальных па. И узнаете, зачем ангар для летательных аппаратов стоит прямо в лесу.

Высота Эфа

Вы подниметесь на смотровую площадку высотой 62 метра, чтобы полюбоваться дикими песчаными дюнами, Куршским заливом, Балтийским морем и посёлком Морское. Узнаете, как дюна поглотила посёлок и как удалось её остановить. Прогуляетесь вдоль моря, а на обратном пути сможете купить местную рыбу горячего копчения.

Озеро Чайка

Самое большое озеро на Куршской косе. В бинокль вы рассмотрите лебедей, бакланов и серых цапель. А ещё узнаете, почему озеро так называется и что за крест на нём установлен.

Дикий пляж

В этом уютном месте вы послушаете звуки моря, отдохнёте и пофотографируетесь. Летом можно купаться и загорать, а по пути к пляжу собрать диких ягод.

Королевский Бор

Здесь сохранился настоящий девственный лес Куршской косы. Вы увидите метровые папоротники и питомник туи гигантской из Северной Америки.

Замок Нессельбек

На обратном пути мы заедем в красивый новодельный замок. Умелые архитекторы воссоздали его как копию тевтонских крепостей.

Вы узнаете:

об экологической катастрофе и тяжёлой жизни местных

зачем кусали ворон и воровали чаячьи гнезда

кто такие Мюллер и Эфа, как они повлияли на Куршскую косу

почему Куршская коса находится в списке ЮНЕСКО

Кому понравится, а кому может не подойти

Фототур подойдёт тем, кто хочет насладиться природой и узнать больше о Куршской косе.

Тур не подойдёт любителям истории и всего детального. Я за лёгкость и диалог, поэтому наша поездка не про лекции и энциклопедические знания.

Организационные детали