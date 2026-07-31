Описание фото-прогулки
Живописные фото-локации
А также чарующая природа заповедника, песчаные дюны и Балтийское море. Дорога от Калининграда до узкой полоски суши, разделяющей море и пресноводный залив, займет около часа. По пути я дам советы по знакомству с нашей чудесной областью.
Мы посетим 3 основные точки заповедника:
— Танцующий лес — это одна из самых таинственных достопримечательностей Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
— Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.
— Дикий пляж Балтийского моря — где бесконечные пески и нет практически ни единой души, дам вам время насладиться бушующим или, наоборот, спокойным настроением Балтийского моря.
Непостановочные кадры с балтийского берега
Во время прогулок вы будете наслаждаться видами и атмосферой, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. Результатом станут красочные живые снимки, которые украсят ваш семейный альбом и соцсети!
Советы по подготовке к съёмке:
— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.
— Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста.
— Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом.
— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее.
— Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на прогулке, чтобы они были морально готовы.
Кому подойдёт маршрут:
Формат нашего путешествия идеально подойдет каждому, кто хочет отдохнуть от городской суеты, а также получить заряд положительных эмоций и профессиональные снимки на память.
Организационные детали
- Мы можем выехать раньше — в 7 утра — для большей уединённости. А также в 15 часов, чтобы поймать закат
- Путешествие пройдет на автомобиле Kia Soul. Есть бустер для ребенка
- Вы можете взять с собой детей от 3 лет
- Выезжаем из Калининграда. Если вы остановились в Светлогорске, Янтарном или другом городе области, то местом встречи будет город Зеленоградск. До него вы добираетесь самостоятельно любым удобным видом транспорта. Также после путешествия я отвезу вас обратно в Зеленоградск
- Через 10–14 дней после прогулки вы получите около 100–150 фотографий в авторской цветокоррекции. Их можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище. Фотографии будут храниться там 14 дней — пожалуйста, скачайте их вовремя
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
- Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям, а также продлить время посещения заповедника за дополнительную плату
- Поездку можно провести для компании из 3–4 чел., оплачивается дополнительно — подробности узнавайте в переписке заранее
Дополнительные расходы
- Входные билеты не включены в стоимость: экологический сбор — 450 ₽ за автомобиль, 300 ₽ с чел., детям до 12 лет бесплатно
- Посещение музеев, обед в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Евгении шлем лучи благодарности❤️ Рекомендую 🙌
В нашем случае, удалось посмотреть красоты Куршской косы в