Что вас ожидает

Две живописных фото-локации

Дорога до узкой полоски суши, разделяющей море и пресноводный залив, займет около 1,5 часов. По пути я с радостью расскажу основные факты о Куршской косе и дам советы по знакомству с нашей чудесной областью.

Куршская коса . Путешествие по заповеднику начнем с 200-летнего Королевского бора, где растут гигантские туи. Затем полюбуемся дюнами на Высотах Мюллера и Эфа, увидим лебедей на озере Чайка. И просто насладимся тишиной леса, шумом прибоя и игрой света.

. Путешествие по заповеднику начнем с 200-летнего Королевского бора, где растут гигантские туи. Затем полюбуемся дюнами на Высотах Мюллера и Эфа, увидим лебедей на озере Чайка. И просто насладимся тишиной леса, шумом прибоя и игрой света. «Город кошек» Зеленоградск. В очаровательном прусском Кранце прогуляемся по Курортному проспекту со старинными домами, по Променаду вдоль моря и по парку, где снимался советский фильм «Приключения Буратино».

Живые кадры с балтийского берега

Во время прогулок вы будете наслаждаться видами и атмосферой, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. Результатом станут красочные непостановочные снимки, которые украсят ваш альбом и Инстаграм.

Организационные детали

Путешествие пройдет на автомобиле Kia Soul. Есть бустер для ребенка.

Через 7-10 дней после прогулки вы получите около 50-100 фотографий в авторской цветокоррекции. Их можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище (фотографии будут храниться там 1 месяц).

По вашему желанию возможно свободное время для отдыха на пляже (1-1,5 часа)

Что входит в стоимость, а что — нет