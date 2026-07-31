Главное место притяжения гостей Калининграда — Куршскую косу — вы увидите без толп туристов, отдохнёте душой и телом. Будем много гулять и фотографировать вас в заповедном лесу, на дюнах и у моря. День пройдёт легко и весело, а на память останутся душевные кадры!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Живописные фото-локации

А также чарующая природа заповедника, песчаные дюны и Балтийское море. Дорога от Калининграда до узкой полоски суши, разделяющей море и пресноводный залив, займет около часа. По пути я дам советы по знакомству с нашей чудесной областью.

Мы посетим 3 основные точки заповедника:

— Танцующий лес — это одна из самых таинственных достопримечательностей Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.

— Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.

— Дикий пляж Балтийского моря — где бесконечные пески и нет практически ни единой души, дам вам время насладиться бушующим или, наоборот, спокойным настроением Балтийского моря.

Непостановочные кадры с балтийского берега

Во время прогулок вы будете наслаждаться видами и атмосферой, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. Результатом станут красочные живые снимки, которые украсят ваш семейный альбом и соцсети!

Советы по подготовке к съёмке:

— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.

— Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста.

— Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом.

— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее.

— Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на прогулке, чтобы они были морально готовы.

Кому подойдёт маршрут:

Формат нашего путешествия идеально подойдет каждому, кто хочет отдохнуть от городской суеты, а также получить заряд положительных эмоций и профессиональные снимки на память.

Организационные детали

Мы можем выехать раньше — в 7 утра — для большей уединённости. А также в 15 часов, чтобы поймать закат

Путешествие пройдет на автомобиле Kia Soul. Есть бустер для ребенка

Вы можете взять с собой детей от 3 лет

Выезжаем из Калининграда. Если вы остановились в Светлогорске, Янтарном или другом городе области, то местом встречи будет город Зеленоградск. До него вы добираетесь самостоятельно любым удобным видом транспорта. Также после путешествия я отвезу вас обратно в Зеленоградск

Через 10–14 дней после прогулки вы получите около 100–150 фотографий в авторской цветокоррекции. Их можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище. Фотографии будут храниться там 14 дней — пожалуйста, скачайте их вовремя

Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III

Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям, а также продлить время посещения заповедника за дополнительную плату

Поездку можно провести для компании из 3–4 чел., оплачивается дополнительно — подробности узнавайте в переписке заранее

Дополнительные расходы