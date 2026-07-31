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Фото-авто-путешествие на Куршскую косу

Влюбиться в балтийское побережье и сохранить эти эмоции на профессиональных снимках
Главное место притяжения гостей Калининграда — Куршскую косу — вы увидите без толп туристов, отдохнёте душой и телом. Будем много гулять и фотографировать вас в заповедном лесу, на дюнах и у моря. День пройдёт легко и весело, а на память останутся душевные кадры!
5
59 отзывов
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу

Описание фото-прогулки

Живописные фото-локации

А также чарующая природа заповедника, песчаные дюны и Балтийское море. Дорога от Калининграда до узкой полоски суши, разделяющей море и пресноводный залив, займет около часа. По пути я дам советы по знакомству с нашей чудесной областью.

Мы посетим 3 основные точки заповедника:

— Танцующий лес — это одна из самых таинственных достопримечательностей Куршской косы. Вы услышите связанные с ней легенды и мифы и попытаетесь разобраться, почему стволы деревьев петляют и изгибаются.
— Высота Эфа — самая высокая точка Куршской косы, с которой вам откроется прекрасный вид на Балтийское море, Куршский залив, бескрайние песчаные дюны и поселок Морское.
— Дикий пляж Балтийского моря — где бесконечные пески и нет практически ни единой души, дам вам время насладиться бушующим или, наоборот, спокойным настроением Балтийского моря.

Непостановочные кадры с балтийского берега

Во время прогулок вы будете наслаждаться видами и атмосферой, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. Результатом станут красочные живые снимки, которые украсят ваш семейный альбом и соцсети!

Советы по подготовке к съёмке:

— Приходите на съёмку с настроением, расслабьтесь и получайте удовольствие от процесса.
— Если хотите ровный тон и чистую кожу на готовых фото, воспользуйтесь услугами визажиста.
— Выбирайте базовые оттенки и лёгкие текстуры в одежде. Если в чём-то сомневаетесь, пишите мне. Я всегда на связи и помогу определиться с образом.
— Если день фотосъёмки выпадает на ваш День Рождения, смело берите с собой цветы, шары, торт и всё, что хотите. Кадры от этого получатся только ярче и интереснее.
— Самое важное: пожалуйста, предупреждайте заранее своего партнера, родителей или друзей о том, что их ждёт на прогулке, чтобы они были морально готовы.

Кому подойдёт маршрут:

Формат нашего путешествия идеально подойдет каждому, кто хочет отдохнуть от городской суеты, а также получить заряд положительных эмоций и профессиональные снимки на память.

Организационные детали

  • Мы можем выехать раньше — в 7 утра — для большей уединённости. А также в 15 часов, чтобы поймать закат
  • Путешествие пройдет на автомобиле Kia Soul. Есть бустер для ребенка
  • Вы можете взять с собой детей от 3 лет
  • Выезжаем из Калининграда. Если вы остановились в Светлогорске, Янтарном или другом городе области, то местом встречи будет город Зеленоградск. До него вы добираетесь самостоятельно любым удобным видом транспорта. Также после путешествия я отвезу вас обратно в Зеленоградск
  • Через 10–14 дней после прогулки вы получите около 100–150 фотографий в авторской цветокоррекции. Их можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище. Фотографии будут храниться там 14 дней — пожалуйста, скачайте их вовремя
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
  • Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям, а также продлить время посещения заповедника за дополнительную плату
  • Поездку можно провести для компании из 3–4 чел., оплачивается дополнительно — подробности узнавайте в переписке заранее

Дополнительные расходы

  • Входные билеты не включены в стоимость: экологический сбор — 450 ₽ за автомобиль, 300 ₽ с чел., детям до 12 лет бесплатно
  • Посещение музеев, обед в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Калининграде на ул. Октябрьская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1126 туристов
Я Евгения, ваш гид-фотограф, живущий в самом западном уголке страны на берегу Балтийского моря. Влюблённая в жизнь и в свою работу — именно так я коротко расскажу о себе. Обожаю
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дарить людям эмоции и радость, а совместить фото и путешествие — это чудесная возможность навсегда запечатлеть это в памяти. В 2015 я впервые приехала сюда туристом и влюбилась в это место так сильно, что осталась здесь навсегда. Постараюсь и вам показать самые красивые уголки этой области и влюбить в Янтарный край также сильно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 59 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
3
2
1
Юлия
Самые положительные,чуть чуть хотелось больше истории,так как мы особо ничего не читали про Куршскую косу,а в общем целом все супер,погуляли,поели вкусных пирожков,ну и конечно пофоткались, фото здоровские получилось)
Евгении шлем лучи благодарности❤️ Рекомендую 🙌
Самые положительные,чуть чуть хотелось больше истории,так как мы особо ничего не читали про Куршскую косу,а в
Самые положительные,чуть чуть хотелось больше истории,так как мы особо ничего не читали про Куршскую косу,а в
Самые положительные,чуть чуть хотелось больше истории,так как мы особо ничего не читали про Куршскую косу,а в
Самые положительные,чуть чуть хотелось больше истории,так как мы особо ничего не читали про Куршскую косу,а в
Самые положительные,чуть чуть хотелось больше истории,так как мы особо ничего не читали про Куршскую косу,а в
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Сергей
отличные положительные эмоции от встречи. безупречная организация, от момента выбора времени начала экскурсии (что дало нам пустые от туристов потрясающие локации) до внимания к нам на протяжении всей экскурсии. никакого
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напряжения, только легкая расслабленность и ощущение приятной прогулки все время не оставляли нас. несмотря на ранний подьем мы не смогли заскучать и не клевали носом - интересная и совершенно не напрягающая беседа шла как будто знакомы уже давно.
также нам предложили вместо возврата в исходную точку остаток дня провести в Зеленоградске, за что особая благодарность.
надеемся еще не раз встретиться

отличные положительные эмоции от встречи. безупречная организация, от момента выбора времени начала экскурсии (что дало нам
отличные положительные эмоции от встречи. безупречная организация, от момента выбора времени начала экскурсии (что дало нам
отличные положительные эмоции от встречи. безупречная организация, от момента выбора времени начала экскурсии (что дало нам
отличные положительные эмоции от встречи. безупречная организация, от момента выбора времени начала экскурсии (что дало нам
отличные положительные эмоции от встречи. безупречная организация, от момента выбора времени начала экскурсии (что дало нам
отличные положительные эмоции от встречи. безупречная организация, от момента выбора времени начала экскурсии (что дало нам
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И
Хочу отметить что данное путешествие я бы оценил на 11/10. Поездка оказалось очень комфортной и душевной и остались только самые лучшие эмоции))
В нашем случае, удалось посмотреть красоты Куршской косы в
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необычном свете - ранним солнечным утром, в условиях, когда отсутствуют остальные туристы. Гид предложила встретиться пораньше, и это было отличной идеей, как и в целом весь план поездки. Тайминги были идеальными, атмосфера очень непринуждённая, это была моя первая фотосессия, и всё было настолько естественно, что камера совсем не пугала и не напрягала. Даже по предварительным снимкам уже видно, как хорошо переданы эмоции и эстетика прогулки) Напоследок хочу отметить, что гид настолько профессиональная, что в программу входит даже управление погодой - начало оказалось идеальным по температуре, безветренным и солнечным, а последней нашей локацией был пляж, где мы смогли посниматься на фоне надвигающейся грозы. Когда мы закончили съёмку, в спокойном темпе направились назад, и спустя буквально одну-две минуты после того, как мы сели в машину, разразился невероятно сильный ливень с градом. А как только, спустя минут двадцать, гид высадила нас в городе, дождь уже миновал, и снова сияло солнце☀️ Всё было просто идеально, спасибо огромное Жене за такую красивую и душевную программу)

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Андрей
Результат просто волшебный! Даже не думали, что могут получиться такие естественные и красивые кадры. Вы маг и волшебник☺️ Спасибо за теплую атмосферу, которую тогда создали, профессионализм и за то, что подарили нам такие воспоминания!
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Т
Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам и не прогадала, все, что читала в отзывах это правда!!! . Мы были вдвоём
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с дочкой. Ощущение от экскурсии, что мы приехали к подруге и она нам решила достопримечательности показать и пофоткать за одно… очень непринуждённая обстановка, Евгения очень позитивный, светлый человек, который с первых минут располагает к себе. Это очень расслабляет и способствует получению классных фотографий! Время пролетело не заметно. Так как это было только начало нашего путешествия, Евгения посоветовала нам кучу мест куда сходить, что посмотреть, где поесть… все места, в которых мы были по её рекомендации очень понравились! На нашу просьбу покушать оперативно заказала столик в классной кафешке (я такую скумбрию на гриль никогда не ела))))) и отвезла нас туда. На обратном пути попросили довести до Зеленоградска вместо Калининграда, что было и сделано, плюс посоветовала, что посмотреть в Зеленоградстке и как добраться до Калининграда. В общем от Евгении мы были в восторге и забронировали с ней ещё и фотопрогулку по острову Канта!! Фотки и с косы и городские получились очень классные, живые!! Все в срок, без задержек!!! Итог: экскурсией безумно довольны, куршская коса необыкновенно красивое место, обязательно к посещению, формат экскурсии очень понравился, премиум уровня, однозначно стоит своих денег, фотографии получились замечательные, Евгения молодец!!!!

Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам
Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам
Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам
Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам
Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам
Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам
Это была прекрасная экскурсия! Евгения просто замечательный человек и профессионал своего дела! Заказала экскурсию по отзывам
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Ирина
Экскурсия была 17 мая. Хочу выразить огромную благодарность Евгении за такую незабываемую поездку. Маршрут проходил в самых красивых местах, куда не каждый гид везет свою группу. Женя продумала все до
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мелочей, мы были в то время когда еще не было много туристов, что нам дало возможность спокойно наслаждаться видами. Все проходило без спешки и суеты. Рассказала очень интересные факты этого места. В этот день у меня было ДР и Женя на все 100% сделала его незабываемым, и с сюрпризами.
Это поездка для нас сыном была самая запоминающаяся 🌞 Спасибо огромное!
Я рада, что познакомилась с таким замечательным человеком!
Однозначно рекомендую!

Экскурсия была 17 мая. Хочу выразить огромную благодарность Евгении за такую незабываемую поездку. Маршрут проходил в
Экскурсия была 17 мая. Хочу выразить огромную благодарность Евгении за такую незабываемую поездку. Маршрут проходил в
Экскурсия была 17 мая. Хочу выразить огромную благодарность Евгении за такую незабываемую поездку. Маршрут проходил в
Экскурсия была 17 мая. Хочу выразить огромную благодарность Евгении за такую незабываемую поездку. Маршрут проходил в
Экскурсия была 17 мая. Хочу выразить огромную благодарность Евгении за такую незабываемую поездку. Маршрут проходил в
Экскурсия была 17 мая. Хочу выразить огромную благодарность Евгении за такую незабываемую поездку. Маршрут проходил в
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