Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск

Влюбиться в балтийское побережье и сохранить эти эмоции на профессиональных снимках

Главное место притяжения гостей Калининграда — Куршскую косу — вы увидите без толп туристов, отдохнете душой и телом.

Будем много гулять и фотографировать вас в заповедном лесу, на дюнах и у моря.

На обратном пути также заглянем в уютный город котиков Зеленоградск.

День пройдет легко и весело, а на память останутся душевные кадры!
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск
Фото-авто-путешествие на Куршскую косу и в Зеленоградск

Что вас ожидает

Две живописных фото-локации

Дорога до узкой полоски суши, разделяющей море и пресноводный залив, займет около 1,5 часов. По пути я с радостью расскажу основные факты о Куршской косе и дам советы по знакомству с нашей чудесной областью.

  • Куршская коса. Путешествие по заповеднику начнем с 200-летнего Королевского бора, где растут гигантские туи. Затем полюбуемся дюнами на Высотах Мюллера и Эфа, увидим лебедей на озере Чайка. И просто насладимся тишиной леса, шумом прибоя и игрой света.
  • «Город кошек» Зеленоградск. В очаровательном прусском Кранце прогуляемся по Курортному проспекту со старинными домами, по Променаду вдоль моря и по парку, где снимался советский фильм «Приключения Буратино».

Живые кадры с балтийского берега

Во время прогулок вы будете наслаждаться видами и атмосферой, а я — ловить ваши эмоции и счастливые моменты. Результатом станут красочные непостановочные снимки, которые украсят ваш альбом и Инстаграм.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на автомобиле Kia Soul. Есть бустер для ребенка.
  • Через 7-10 дней после прогулки вы получите около 50-100 фотографий в авторской цветокоррекции. Их можно будет скачать по ссылке на облачное хранилище (фотографии будут храниться там 1 месяц).
  • По вашему желанию возможно свободное время для отдыха на пляже (1-1,5 часа)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы, фотосопровождение и питьевая вода включены
  • Дополнительные расходы: экологический сбор (300 руб. с человека), по желанию обед, сувениры и катание на колесе обозрения в Зеленоградске (500 руб. с человека; если оно будет работать)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Евгения
Евгения
Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я профессиональный фотограф-видеограф. 9 лет назад я приехала в Калининград и так сильно влюбилась в этот город, что осталась жить здесь навсегда. Постараюсь влюбить вас в него также сильно!
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