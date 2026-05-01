Отправляемся в путешествие по Балтийскому краю, в котором соединяются история, культурное наследие региона, красота природы и сияние янтаря.
В программе — Балтийск с его крепостью и рассказами о Петре I и Янтарный с уютными улочками и умелыми мастерами. Поездка оставит чувство тепла и особого колорита Балтики.
Описание экскурсии
Балтийск — Пиллау, самый западный форпост военно-морского флота
- Вы увидите Шведскую крепость, которая стала прототипом питерской Петропавловки, 200-летний маяк и гавань, в которой швартуется флот
- Узнаете, чем занимался Пётр I под именем Петра Михайлова и почему набережную Пиллау назвали Русской в 17 веке
Янтарный — Пальмникен, где находится 80% мировых запасов янтаря
- Вы пройдётесь среди домиков позапрошлого века и отыщете знаменитую водонапорную башню
- Побываете на янтарном производстве, где мастера радушно поделятся своими секретами
- А потом — неспешная прогулка по старинному парку Беккера и роскошному променаду
Примерный тайминг
9:00–10:00 — дорога из Калининграда в Балтийск
10:00 — пешеходная экскурсия по городу от памятника Петру до памятника Елизавете, прогулка вдоль набережной
12:30 — переезд в посёлок Янтарный
13:00 — прогулка по площади Янтарного, посещение Города мастеров, прогулка по парку Беккера, выход к променаду
14:00 — посещение производства «Янтарная лагуна»
15:00–16:00 — дорога в Калининград
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, посещение янтарного производства
- Интересно будет взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Калининграде
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 711 туристов
Мы — ваши проводники в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания работает с 2014 года, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами!
