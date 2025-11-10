Мои заказы

Мастер-класс «Нарисуй мечту у моря»: нейропрактика в Светлогорске

На сказочной набережной создать рисунок, который поможет добиваться целей
Рассматривая красивую архитектуру и волшебную природу приморского города, вы узнаете, как нейрографика, придуманная профессором Пискарёвым, запускает механизм исполнений желаний.

С моей поддержкой вы выполните простые алгоритмы рисования природных линий, высвободите потенциал и получите энергию для реализации идей. И всё это — с видом на Балтийское море!
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00

Описание мастер-класса

Дорога до моря и азы нейропрактик

Я встречу вас в Калининграде и мы сразу отправимся в Светлогорск. На прогулке по его живописным улицам я познакомлю вас с нейрографикой Пискарёва — простым способом организации новых нейронных связей, необходимых для достижения целей. Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе.

Рисунок для исполнения мечты

В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды. Взяв бумагу, цветные карандаши или фломастеры, вы создадите простые линии и фигуры, которые станут отражением внешнего и внутреннего миров. Я помогу расшифровать рисунки и дополнить их необходимыми деталями. И подскажу, как успешно продвигаться к своей мечте с помощью такой практики.

В итоге у вас получится не просто яркий рисунок, а мощный инструмент для проработки любых задач!

После нашей программы вы сможете самостоятельно погулять по чудесному Светлогорску, а потом без проблем вернуться в Калининград.

Организационные детали

  • С вами буду я — коуч, психолог
  • Я заберу вас из Калининграда. Обратно вам нужно будет добраться самостоятельно (это несложно, электрички и автобусы ходят часто)
  • Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 7 лет с любым уровнем художественной подготовки
  • Пожалуйста, возьмите с собой бумагу (альбом), цветные карандаши или фломастеры. Если у вас этого нет, предупредите нас заранее — я обо всём позабочусь
  • Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кафе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 7496 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!
