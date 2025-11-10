Я встречу вас в Калининграде и мы сразу отправимся в Светлогорск. На прогулке по его живописным улицам я познакомлю вас с нейрографикой Пискарёва — простым способом организации новых нейронных связей, необходимых для достижения целей. Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе.
Рисунок для исполнения мечты
В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды. Взяв бумагу, цветные карандаши или фломастеры, вы создадите простые линии и фигуры, которые станут отражением внешнего и внутреннего миров. Я помогу расшифровать рисунки и дополнить их необходимыми деталями. И подскажу, как успешно продвигаться к своей мечте с помощью такой практики.
В итоге у вас получится не просто яркий рисунок, а мощный инструмент для проработки любых задач!
После нашей программы вы сможете самостоятельно погулять по чудесному Светлогорску, а потом без проблем вернуться в Калининград.
Организационные детали
С вами буду я — коуч, психолог
Я заберу вас из Калининграда. Обратно вам нужно будет добраться самостоятельно (это несложно, электрички и автобусы ходят часто)
Мастер-класс подойдёт взрослым и детям от 7 лет с любым уровнем художественной подготовки
Пожалуйста, возьмите с собой бумагу (альбом), цветные карандаши или фломастеры. Если у вас этого нет, предупредите нас заранее — я обо всём позабочусь
Дополнительные расходы (по желанию): напитки и закуски в кафе
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 7496 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона.
Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!