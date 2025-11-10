Рассматривая красивую архитектуру и волшебную природу приморского города, вы узнаете, как нейрографика, придуманная профессором Пискарёвым, запускает механизм исполнений желаний. С моей поддержкой вы выполните простые алгоритмы рисования природных линий, высвободите потенциал и получите энергию для реализации идей. И всё это — с видом на Балтийское море!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Дорога до моря и азы нейропрактик

Я встречу вас в Калининграде и мы сразу отправимся в Светлогорск. На прогулке по его живописным улицам я познакомлю вас с нейрографикой Пискарёва — простым способом организации новых нейронных связей, необходимых для достижения целей. Объясню, что такое бионические линии и где их искать в природе.

Рисунок для исполнения мечты

В тёплую погоду мы разместимся на берегу моря, в холодную — в уютном кафе у воды. Взяв бумагу, цветные карандаши или фломастеры, вы создадите простые линии и фигуры, которые станут отражением внешнего и внутреннего миров. Я помогу расшифровать рисунки и дополнить их необходимыми деталями. И подскажу, как успешно продвигаться к своей мечте с помощью такой практики.

В итоге у вас получится не просто яркий рисунок, а мощный инструмент для проработки любых задач!

После нашей программы вы сможете самостоятельно погулять по чудесному Светлогорску, а потом без проблем вернуться в Калининград.

Организационные детали