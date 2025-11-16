В царство дюн, моря и птиц на Куршской косе - из Калининграда
Побывать там, где пески поют, а сосны танцуют
Приглашаю увидеть все красоты и чудеса Куршской косы за один день. Мы поднимемся на знаменитую высоту Эфа и полюбуемся бескрайними дюнами с высоты 47 метров. Затем пройдём по кварцевому песку вдоль побережья Балтики.
При желании вы посетите орнитологическую станцию, прокатитесь на катере и попробуете местные деликатесы.
Описание экскурсии
По пути из Калининграда до Куршской косы мы расскажем, как раньше люди преодолевали косу верхом. Как жили среди безбрежных песков, которые навевали уныние. Как дюны поглощали целые деревни.
Сказочная атмосфера в Танцующем лесу (~45 минут) Вы увидите уникальный природный феномен: сосны здесь изгибаются кольцами и спиралями. Учёные объясняют это особенностями почвы и ветра, а легенды говорят о загадочных силах.
Высота Эфа и гряды дюн (~1,5–2 часа) Перед вами откроется одна из самых впечатляющих панорам Балтики: с обзорной площадки на высоте 47 метров вы увидите, как дюны встречаются с морем, а ветер рисует волны на песке. После мы прогуляемся по пляжу с кварцевым песком. Если позволит погода — искупаемся или просто насладиться тишиной.
При желании мы остановимся на обед в кафе или ресторанчике, чтобы попробовать местные деликатесы: рыбу сарган, куршские лепёшки, шакотисы, цеппелины и копчёную камбалу.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Suzuki Vitara или Лада. Дорога из Калининграда до первой остановки занимает около 1 часа. Обратите внимание, что летом на косе могут быть пробки
Дополнительно оплачивается въезд в нацпарк — 400 ₽ за чел., дети и пенсионеры при наличии удостоверения — бесплатно
При желании вы посетите полевой стационар орнитологов (они работают только летом) — 300 ₽ за чел.
А также вы можете прокатиться по Куршскому заливу на катере — забронировать водную прогулку необходимо не позднее чем за неделю до выезда (согласуем в переписке). Билет оплачивается дополнительно — 700 ₽ за чел. Обратите внимание, что катер выходит в залив только при благоприятной погоде
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Калининграда или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Лилия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1790 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лилия, я родилась и выросла в Калининграде.
Работаю гидом с 2010 года и за это время побывала во всех уголках нашего замечательного региона. С радостью читать дальше
покажу вам его главные достопримечательности и тайные места.
Я работаю вместе с моими друзьями-гидами на протяжении многих лет. Наша главная задача — поделиться хорошим настроением с гостями города и доставить удовольствие от прогулок по его улицам, чтобы вам вновь захотелось вернуться в наш замечательный Калининград.