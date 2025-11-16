Приглашаю увидеть все красоты и чудеса Куршской косы за один день. Мы поднимемся на знаменитую высоту Эфа и полюбуемся бескрайними дюнами с высоты 47 метров. Затем пройдём по кварцевому песку вдоль побережья Балтики. При желании вы посетите орнитологическую станцию, прокатитесь на катере и попробуете местные деликатесы.

Описание экскурсии

По пути из Калининграда до Куршской косы мы расскажем, как раньше люди преодолевали косу верхом. Как жили среди безбрежных песков, которые навевали уныние. Как дюны поглощали целые деревни.

Сказочная атмосфера в Танцующем лесу (~45 минут)

Вы увидите уникальный природный феномен: сосны здесь изгибаются кольцами и спиралями. Учёные объясняют это особенностями почвы и ветра, а легенды говорят о загадочных силах.

Высота Эфа и гряды дюн (~1,5–2 часа)

Перед вами откроется одна из самых впечатляющих панорам Балтики: с обзорной площадки на высоте 47 метров вы увидите, как дюны встречаются с морем, а ветер рисует волны на песке. После мы прогуляемся по пляжу с кварцевым песком. Если позволит погода — искупаемся или просто насладиться тишиной.

При желании мы остановимся на обед в кафе или ресторанчике, чтобы попробовать местные деликатесы: рыбу сарган, куршские лепёшки, шакотисы, цеппелины и копчёную камбалу.

