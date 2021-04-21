Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Наверное правильно обозвать наше путешествие «Курорты Калининградской области». При переписке с гидом, попросили заменить посещение Куршской косы на Светлогорск и нам пошли на встречу) Нашим гидом был Николай, забрал от дома в оговорённое время, по пути на 5-й форт ознакомил с историей города. На форте провёл познавательную экскурсию об истории создания укреплений и дальнейших битвах за взятие Калининграда, подсказывал хорошие локации для съемки. Дальше переезд в Светлогорск. Это чумовой город, всем рекомендую побывать. Прошлись по старым улочкам, посетили променад, Николай интересно рассказывал об истории города. Потом мы поехали в Зеленоградск. По сравнению с Светлогорском, последний проигрывает в разы. Опять старые улочки, мостовые, променад, море.. Экскурсия прошла на одном дыхании. На обратном пути мы заезжали в интересные местечки, с памятными местами давних событий. По приезду в город Николай подсказал ещё места для посещения, чтоб впитать в себя историю старого Кёнигсберга. Нашей семье проведённое время очень понравилось, все прошло уютно, удобно и информативно. Рекомендую!