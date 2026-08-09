Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Куршская коса — царство золотых дюн и зелёных лесов.
Вы насладитесь её пейзажами и узнаете, как она образовалась, кто жил в этих местах и как люди противостояли наступающим пескам.
А ещё рассмотрите стилизованный под замок ресторан-отель Нессельбек, прогуляетесь по уютным улочкам курортного Зеленоградска и побываете на орнитологической станции.
Вы насладитесь её пейзажами и узнаете, как она образовалась, кто жил в этих местах и как люди противостояли наступающим пескам.
А ещё рассмотрите стилизованный под замок ресторан-отель Нессельбек, прогуляетесь по уютным улочкам курортного Зеленоградска и побываете на орнитологической станции.
Описание экскурсии
Встреча со сказочным миром
Я покажу все знаковые места Куршской косы. В программе экскурсии:
- Нессельбек — современный ресторан-отель, построенный по канонам средневековых замков. Вы рассмотрите его зубчатые оборонительные башни, подвесной мост и защитный ров. А если пожелаете, попробуете местное пиво и блюда немецкой кухни.
- Авандюна и выход к Балтийскому морю — главный передовой защитный вал Куршской косы. Я расскажу и покажу, что он собой представляет. Вы полюбуетесь морскими пейзажами с 12-ти метровой высоты и сделаете головокружительные снимки сверху и у самого моря.
- Посёлок Рыбачий — единственный не пострадавший от песка местный поселок. Вы увидите старинные дома куршских рыбаков, посетите колоритный ресторан и отведаете закопчённую по специальному рецепту рыбу.
- Танцующий лес — вы окажетесь в окружении деревьев с изогнутыми стволами и услышите, как объясняют этот природный феномен учёные и мистики.
- Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море и уходящая вдаль полоска леса.
- Орнитологическая станция — именно птицы тысячи лет назад посеяли на бесплодном песке первые семена зелёной жизни. И сейчас они используют косу как мост для перелётов. С апреля по октябрь вы сможете увидеть, как ученые с помощью огромных сетей отлавливают, регистрируют и кольцуют птиц.
- Зеленоградск — вы пройдёте по узким улочкам, полюбуетесь причудливыми украшениями на фасадах домов и прогуляетесь вдоль моря. Продегустируете лечебную минеральную воду из источника, покормите с руки чаек и поймёте, почему этот уютный курорт называют «городом кошек».
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются: экологический сбор на въезде на Куршскую косу — 400 ₽ за машину и 400 ₽ за чел., есть льготные категории (подробности уточняйте в переписке), орнитологическая станция (по желанию) — 450 ₽/взрослый, 250 ₽/студенты и курсанты, 200 ₽ пенсионеры, 150 ₽/школьники.
- Еда и напитки не включены в стоимость
- Экскурсия проходит на автомобиле BAIC X7 2024 года
- Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
- В дни высокого спроса экскурсию может проводить один из моих коллег-гидов
- Продолжительность экскурсии указана при начале у гостиницы «Калининград», с учётом времени на дорогу туда и обратно, обед/перекус и прочие остановки.
- За доплату возможно начать экскурсию в других районах Калининграда и аэропорту. Продолжительность будет зависеть от места встречи. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1542 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Более 30 лет назад я переехала в Калининград из Белоруссии — и он покорил мое сердце. Все свободное время посвящаю изучению истории, культуры, архитектуры нашего прекрасного края. Повожу экскурсии всегда с радостью и с душой. Очень люблю природу и свою работу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 189 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Невероятный день в Зеленоградске и на Куршской косе. Очень интересная и позновательня экскурсия. Спасибо.
+1
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А
Елена прекрасный человек и отличный гид. Посмотрели косу, Зеленоградск, были на обеде в красивом ресторане (Елена для нас заранее забронировала столик), гуляли по пляжу, нашли маленький янтарь, посетили танцующий лес. Общались, шутили, смеялись. Это был шикарный день. Спасибо!
+3
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Спасибо большое Елене за это путешествие!
Отдельное спасибо, что забрали и привезли прямо от места проживание.
Очень душевно прошел день.
Столько красоты, глаза и душа в этот день отдыхали.
А еще спасибо, что сфотографировали в красивых местах!
Отдельное спасибо, что забрали и привезли прямо от места проживание.
Очень душевно прошел день.
Столько красоты, глаза и душа в этот день отдыхали.
А еще спасибо, что сфотографировали в красивых местах!
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Были с супругом на экскурсии с замечательным гидом Еленой и остались в полном восторге и самыми лучшими эмоциями. Елена максимально пунктуальна, забрала нас из отеля и по окончании экскурсии привезла
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Спасибо Елене за проведенную экскурсию! Все соответствовало описанию, и все прошло по графику не смотря на наши доп. пожелания с проведением полноценного обеда, посещением в Зеленоградске колеса обозрения и омовения ног в Балтийском море. Мы все успели осмотреть, вспомнили эти места, какими они были 26 лет назад и получилось действительно душевно!!!
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Огромное спасибо, Елене. Очень приятно и увлекательно рассказала историю Калининграда и области. Всё было прекрасно
+2
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