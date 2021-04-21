Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Встреча со сказочным миром Я покажу все знаковые места Куршской косы. В программе экскурсии:
Нессельбек — современный ресторан-отель 🏨, построенный по канонам средневековых замков. Вы рассмотрите его зубчатые оборонительные башни, подвесной мост и защитный ров. А если пожелаете, попробуете местное пиво и блюда немецкой кухни 🥧.
Высота Мюллера — пройдя по тропе с гигантскими вековыми елями и соснами, мы поднимемся на одну из самых высоких дюн косы и насладимся головокружительной панорамой Балтийского моря 🌊, Куршского залива и озера Чайка.
Поселок Рыбачий — единственный не пострадавший от песка местный поселок. Вы увидите старинные дома куршских рыбаков, посетите колоритный ресторан и отведаете закопченную по специальному рецепту рыбу 🐟.
Танцующий лес 🌳 — вы окажетесь в окружении деревьев с изогнутыми стволами и услышите, как объясняют этот природный феномен ученые и мистики.
Высота Эфа — со смотровой площадки вам откроется один из самых красивых 🤩 видов Калининградской области: золотистые песчаные дюны, Куршский залив, Балтийское море 🌊 и уходящая вдаль полоска леса.
Орнитологическая станция — именно птицы тысячи лет назад посеяли на бесплодном песке первые семена зеленой жизни. И сейчас они используют косу как мост для перелетов. С апреля по октябрь вы сможете увидеть, как ученые с помощью огромных сетей отлавливают, регистрируют и кольцуют птиц.
Зеленоградск — вы пройдете по узким улочкам, полюбуетесь причудливыми украшениями на фасадах домов и прогуляетесь 👣 вдоль моря 🌊. Продегустируете лечебную минеральную воду из источника, покормите с руки чаек и поймете, почему этот уютный курорт называют «городом кошек».
Организационные детали
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 450 рублей за машину и 300 рублей с человека, дети до 12 лет и пенсионеры бесплатно, орнитологическая станция (по желанию) — 200 рублей с человека
Еда и напитки не включены в стоимость
Я могу скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
В дни высокого спроса экскурсию ⛳ может проводить один из моих коллег-гидов
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена. Более 30 лет назад я переехала в Калининград из Белоруссии — и он покорил мое сердце. Я не профессиональный гид. Но все свободное время посвящаю изучению истории, культуры, архитектуры нашего прекрасного края. Экскурсии провожу два года: всегда с радостью и с душой.
Елена - доброжелательная, интересно преподносит материал, подстраивается под туриста. Экскурсия получилась душевной и познавательной. Очень рада, что заказала именно эту экскурсию и именно с Еленой.
Екатерина
17 апр 2021
Только положительные впечатления от экскурсии и от гида! Интересная информация, систематизированная подача, внимательное отношение к туристам. Все спокойно, без спешки, тем не менее успели посмотреть все запланированное и даже больше) Однозначно рекомендуем!!!
Анна
13 апр 2021
Спасибо. Действительно, Елена - душевный гид и обаятельная женщина. Будем в следующий раз в Калининградской области - обязательно к ней обратимся. Не все еще посмотрели. )
Владимир
12 апр 2021
Всё понравилось. Душевно, вкусно, познавательно.
Надежда
11 апр 2021
Спасибо Елене за познавательную, хорошо организованную экскурсию. Все, что предлагалось в программе, все посмотрели, везде побывали. Успели даже поискать янтарики на берегу моря. Особенно интересным это занятие было для ребенка. Не попали только на орнитологическую станцию, не получилось по времени. Благодаря Елене узнала для себя много интересных фактов как исторических, так и о природе Калининградской области и самой косы. В середине экскурсии вкусно пообедали в поселке Рыбачий. Там же купили местную копченую рыбу (оказалась очень вкусной): в магазине по желанию ее упакуют в вакуум и можно спокойно привезти ее домой. Рекомендую Елену как гида, знающего свое дело, как хорошего рассказчика и просто приятного в общении человека.
Елена
7 апр 2021
Все было замечательно. Экскурсия интересная, не пожалели, что купили!Спасибо экскурсоводу!
Екатерина
6 апр 2021
Гид Николай отлично и информативно провёл экскурсию для нас с мамой. Забронировал место в Кафе, где очень вкусно покушали. Рекомендую 10/10. Спасибо большое! Обязательно наберём ещё, когда будем тут в следующий раз.
Алексей
2 апр 2021
Отличная экскурсия.
Елена
2 апр 2021
В общем, что хочется сказать. Во-первых: спасибо, что пошли навстречу и перенесли экскурсию на чуть позже предоставленного времени. Во-вторых: экскурсия прошла выше всяких похвал. Даже не смотря на дождь, который сперва подпортил настроение, но никак не впечатление. Елена - замечательный человек и отличный гид. Рассказывала всё достаточно интересно, просто, ненавязчиво. Не торопила, что между прочем очень важно, спокойно воспринимала наши постоянные селфи и просьбы сфотографировать возле каждой достопримечательности:) Огромное спасибо хотим сказать за возможность увидеть закат и полученную дозу нереального восторга. Вы просто сделали наш вечер:) Елена и Юлия из Североморска;)
Борис
31 мар 2021
Елена, спасибо!))) Есть чего вспомнить! Всем рекомендую!
Алена
31 мар 2021
Наверное правильно обозвать наше путешествие «Курорты Калининградской области». При переписке с гидом, попросили заменить посещение Куршской косы на Светлогорск и нам пошли на встречу) Нашим гидом был Николай, забрал от дома в оговорённое время, по пути на 5-й форт ознакомил с историей города. На форте провёл познавательную экскурсию об истории создания укреплений и дальнейших битвах за взятие Калининграда, подсказывал хорошие локации для съемки. Дальше переезд в Светлогорск. Это чумовой город, всем рекомендую побывать. Прошлись по старым улочкам, посетили променад, Николай интересно рассказывал об истории города. Потом мы поехали в Зеленоградск. По сравнению с Светлогорском, последний проигрывает в разы. Опять старые улочки, мостовые, променад, море.. Экскурсия прошла на одном дыхании. На обратном пути мы заезжали в интересные местечки, с памятными местами давних событий. По приезду в город Николай подсказал ещё места для посещения, чтоб впитать в себя историю старого Кёнигсберга. Нашей семье проведённое время очень понравилось, все прошло уютно, удобно и информативно. Рекомендую!
Мыльникова
29 мар 2021
экскурсия полностью соответствует своему названию:"Душевное путешествие". Было комфортно, легко и очень познавательно. Поездка прошла на одном дыхании. Спасибо Елене.
Елена
28 мар 2021
Остались только приятные воспоминания после экскурсии. Елена порекомендовала для нашей семьи своего коллегу Николая. Экскурсия понравилась и взрослым и детям. В восторге все! Очень содержательно. Много полезной информации. Получили ответы на все вопросы. Теперь у нас есть полное представление о Куршской косе. Спасибо за экскурсию!
Марина
23 мар 2021
Все очень понравилось. Так как экскурсия была частная, то гид легко под нас подстраивалась, : музей так музей, зайти в сувенирный, не проблема, все что планировали посмотреть, успели, даже с этими незапланированным остановками. Чувствовали себя очень комфортно в течение всей экскурсии. Спасибо!
игорь
15 мар 2021
Отлично.
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