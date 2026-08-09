Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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С Степанова Невероятный день в Зеленоградске и на Куршской косе. Очень интересная и позновательня экскурсия. Спасибо. +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия Елена прекрасный человек и отличный гид. Посмотрели косу, Зеленоградск, были на обеде в красивом ресторане (Елена для нас заранее забронировала столик), гуляли по пляжу, нашли маленький янтарь, посетили танцующий лес. Общались, шутили, смеялись. Это был шикарный день. Спасибо! +3 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Симонова Спасибо большое Елене за это путешествие!

Отдельное спасибо, что забрали и привезли прямо от места проживание.

Очень душевно прошел день.

Столько красоты, глаза и душа в этот день отдыхали.

А еще спасибо, что сфотографировали в красивых местах! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Елена читать дальше уменьшить обратно. Хочется отметить профессионализм, заинтересованность и интересные беседы, чувствуется максимальная вовлеченность Елены в экскурсию. Благодаря Елене мы познакомились с потрясающими местами Калининградской области и узнали много интересных фактов, увидели потрясающие места, вкусно пообедали и максимально душевно провели время. На обратном пути нам удалось увидеть кабанчика) Елена, благодарим Вас за Ваше время, знания и увлекательное путешествие! 💙 Были с супругом на экскурсии с замечательным гидом Еленой и остались в полном восторге и самыми лучшими эмоциями. Елена максимально пунктуальна, забрала нас из отеля и по окончании экскурсии привезла Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Андрей Спасибо Елене за проведенную экскурсию! Все соответствовало описанию, и все прошло по графику не смотря на наши доп. пожелания с проведением полноценного обеда, посещением в Зеленоградске колеса обозрения и омовения ног в Балтийском море. Мы все успели осмотреть, вспомнили эти места, какими они были 26 лет назад и получилось действительно душевно!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет