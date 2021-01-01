Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»

Приглашаем вас на экскурсию 2 в 1 - вы увидите самые знаковые достопримечательности Калининграда с...

4.9
97 отзывов
Приглашаем вас на экскурсию 2 в 1 — вы увидите самые знаковые достопримечательности Калининграда с земли и с воды.

Сперва мы прогуляемся по острову Кнайпхоф.

Вы узнаете все о немецком наследии — история Кафедрального собора, Тевтонского ордена и жизнь Иммануила Канта.

Далее мы пересядем на кораблик и отправимся по реке Преголе.

Вы увидите старинные здания, огромные корабли и Рыбную деревню.
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»
Экскурсия «Сердце Кёнигсберга с земли и воды»

Что вы увидите 🤩

  • Пешеходная экскурсия: Новая либеральная синагога – Медовый мост – Дедушка Хомлин – Кафедральный собор – Могила Иммануила Канта – Памятник герцогу Альбрехту – Памятник Петру I – Ластадии – Здание Кёнигсбергской биржи – Рыбная деревня.
  • Речная прогулка: Медовый мост – Дровяной мост – Эстакадный мост – Музей Мирового океана – Двухъярусный мост – Калининградский порт – Кёнигсбергский портовый элеватор – Здание Кёнигсбергской биржи – Юбилейный мост – Домик смотрителя Высокого моста – Высокий мост – стадион «Калининград Арена» – Рыбная деревня.
Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: с 8 октября 2021 года участие в пешеходных экскурсиях возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Спасибо за понимание!
Мы предлагаем совместить пешеходную экскурсию по острову Кнайпхоф и водную прогулку на кораблике по Преголе.
Мы познакомимся с Дедушкой Хомлином, раскроем секреты Кафедрального собора, которые неизвестны даже местным, узнаем о судьбе последнего магистра Тевтонского ордена и выясним, как с Кенигсбергом связан Петр I.
Вы услышите интересные истории об Иммануиле Канте – самом известном жителе города, его неординарный уклад жизни и ума вас удивит. Наш гид покажет, где в Калининграде можно увидеть отголоски Венеции, и расскажет о ганзейском прошлом города.
Далее мы отправимся в речную прогулку по Преголе на небольшом и уютом кораблике. Мы пройдем под четырьмя мостами вдоль старинного здания Кенигсбергской биржи до Калининградского порта. Здесь вы увидите внушительные суда и немецкие элеваторы. По пути мы близко подойдем к объектам Музея Мирового океана: подлодке Б-413, судам «Космонавт Виктор Пацаев», «Витязь» и не только – с воды впечатляющий ракурс для их осмотра. На обратном пути полюбуемся на «Рыбную деревню», увидим домик смотрителя Высокого моста и футуристичный стадион «Калининград Арена».

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человек
Взрослый | Водно-пешеходная экскурсия
1 083 ₽
Детский | Водно-пешеходная экскурсия
1 011 ₽
Пенсионный | Водно-пешеходная экскурсия
1 011 ₽
Детский до 5 лет | Водно-пешеходная экскурсия
555 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходную часть экскурсии для вас проведет гид из нашей команды
  • Речная прогулка пройдет на комфортабельном кораблике в сопровождении аудиогида
Место начала и завершения
ул. Октябрьская, 2А
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница, суббота в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Вторник, пятница, суббота в 19:00

Азбука Т.
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