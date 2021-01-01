Обратите внимание на ограничения из-за Covid-19: с 8 октября 2021 года участие в пешеходных экскурсиях возможно только при наличии QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. Спасибо за понимание!

Мы предлагаем совместить пешеходную экскурсию по острову Кнайпхоф и водную прогулку на кораблике по Преголе.

Мы познакомимся с Дедушкой Хомлином, раскроем секреты Кафедрального собора, которые неизвестны даже местным, узнаем о судьбе последнего магистра Тевтонского ордена и выясним, как с Кенигсбергом связан Петр I.

Вы услышите интересные истории об Иммануиле Канте – самом известном жителе города, его неординарный уклад жизни и ума вас удивит. Наш гид покажет, где в Калининграде можно увидеть отголоски Венеции, и расскажет о ганзейском прошлом города.

Далее мы отправимся в речную прогулку по Преголе на небольшом и уютом кораблике. Мы пройдем под четырьмя мостами вдоль старинного здания Кенигсбергской биржи до Калининградского порта. Здесь вы увидите внушительные суда и немецкие элеваторы. По пути мы близко подойдем к объектам Музея Мирового океана: подлодке Б-413, судам «Космонавт Виктор Пацаев», «Витязь» и не только – с воды впечатляющий ракурс для их осмотра. На обратном пути полюбуемся на «Рыбную деревню», увидим домик смотрителя Высокого моста и футуристичный стадион «Калининград Арена».