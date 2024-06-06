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с горгульей, двери с форточкой, длинный дом, где все подъезды разные, комплекс, где жили и работали слепые, вернувшиеся с войны. История одной улицы вместила в себя так много: с конца века XIX до наших дней. Спасибо прекрасной Светлане, с такой любовью и подробностями рассказавшей и показавшей Кёнигсберг "глазами одной улицы". Эту экскурсию стоит выбирать любителям пеших прогулок для более пристального знакомства с городом. Калининград открывается все новыми и новыми сторонами, история города проступает буквально на каждом шагу. Очень интересный и красивы город.