Это путешествие для тех, кто уже знает город, но хочет более глубоко погрузиться в его историю.
Я познакомлю вас с одной из самых красивых улиц Кёнигсберга начала 20 века — Луизен Алле, названной в честь любимицы пруссов королевы Луизы.
Вы отыщете «Дом с горгульей», очаруетесь архитектурой богатых вилл и доходных домов, узнаете, что такое фахверк и где днём увидеть Луну.
Я познакомлю вас с одной из самых красивых улиц Кёнигсберга начала 20 века — Луизен Алле, названной в честь любимицы пруссов королевы Луизы.
Вы отыщете «Дом с горгульей», очаруетесь архитектурой богатых вилл и доходных домов, узнаете, что такое фахверк и где днём увидеть Луну.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы прогуляемся по Комсомольской улице (бывш. Луизен Алле), которая сейчас переживает свой ренессанс: многим домам возвращён их исторический облик. Архитектурные стили югендстиль, неоготика, неоклассицизм объединились здесь для радости гостей и хозяев.
- Увидим блеск богатых вилл, очарование доходных домов и рабочую скромность простых жилищ. Полюбуемся ажурными оградами, барочными изысками, картушами и маскаронами.
- Познакомимся с интересными скульптурными «жителями» города — хранителями забавных историй.
- Встретим две очень разные, но неизменно яркие локации: квартиру-галерею «Дом с горгульей» и арт-дом «Толстой».
- Вспомним о колониях Германии и о забытой немецкой марке автомобилей.
- Поприветствуем Льва Толстого и Петра Чайковского, рассмотрим сидящих на крыше горгулий, которые приносят удачу. А на соседних улицах отыщем две немецкие школы: расскажу вам, чем знамениты их выпускники.
- Королева Луиза не останется в стороне: она пригласит нас на чашечку ароматного кофе со сладостями.
Вы узнаете:
- В чём отличие стрит-арта от паблик-арта.
- Как гидрантам выбирают имена.
- Что такое фахверк.
- Как профессор Людвигас Реза помог своим студентам.
- Какая гексаграмма хочет, чтобы её видели.
- Чем знамениты братья Гумбольдт.
- Где днём увидеть Луну.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 11 лет.
- На маршруте будет остановка в кафе, кофе/чай — за дополнительную плату. Также можем заглянуть на обед в рыбное бистро, в таком случае экскурсия увеличится на 40-50 мин.
в среду и субботу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пр. Мира
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 92 туристов
Меня зовут Светлана, я дипломированный гид. Увлекаюсь путешествиями, краеведением, живу в городе недавно, но приезжала сюда в течение 10 лет. Очарована Калининградом и его историей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Натали
6 июня 2024
Здравствуйте. Великолепная, насыщенная, интереснейшая прогулка по ул. Комсомольская со Светланой. Удачно составлен маршрут, с остановкой в кофейне, где сыграли в игру, закрепив полученные знания. Посмеялись, отдохнули, вкусили атмосферы старого города, сделали прекрасные фото на память. Светлана пользуется дополнительными материалами, в "папке экскурсовода" всегда есть "джокер", и не один. Фантастическая эрудиция, доброжелательность, стиль во всем, приятное общение, великолепная подача!
Павел
25 мая 2024
Я сам экскурсовод и строго оцениваю работу коллег. Маршрут Светланы оказался четырёхчасовым путешествием по последним 100 годам истории Кёнигсберга/Калининграда. Я действительно открыл для себя много нового. Вы можете быть уверены, что проведёте несколько часов с неравнодушным человеком, заинтересованным в истории и культуре этого удивительного уголка России.
Юлия
7 мая 2024
Гуляли целых три часа по одной улице! Светлана рассказывала буквально про каждый дом, и даже про пустое место, где дом когда-то был. Сиротские приюты, виллы в стиле модерн, хостел, дом
Инна
21 апр 2024
Побывали с дочкой на экскурсии «Весна королевы Луизы» со Светланой. Это экскурсия для продолжающих, для тех, кто хочет исследовать город глубже.
Нам понравилось, что прогулка проходила в мини-группе. Размеренный темп, интерактивность
Нам понравилось, что прогулка проходила в мини-группе. Размеренный темп, интерактивность
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