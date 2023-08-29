Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Участники смогут посетить дом-музей литовского писателя Донелайтиса и насладиться красотой Виштынецкого озера, где можно покормить лебедей и, при хорошей погоде,
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- 📚 Интересные факты о регионе
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Виштынецкое озеро
- Олений мост
- Дом-музей Донелайтиса
- Кирха в Чистых прудах
- Железнодорожный мост в Мариново
- Эколого-исторический музей в Краснолесье
Описание экскурсии
Виштынецкое озеро, Олений мост и дом-музей литовского писателя
В поселке Чистые пруды вы посетите дом-музей основателя классической литовской литературы Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Далее отправитесь на живописное Виштынецкое озеро: подышите свежим воздухом, покормите лебедей и, если позволит погода, искупаетесь. А в Роминтенской пуще узнаете о магистрах Тевтонского ордена, увидите Олений мост и отыщете места, где находились резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Святого Губерта.
Озеро Мариново и Виштынецкий музей
Мариново считается «младшим братом» Виштынецкого озера. Вы насладитесь его чудесными пейзажами и оцените величественный железнодорожный мост над рекой Красная. В завершение посетите эколого-исторический музей в поселке Краснолесье и раскроете историю Виштынецкой возвышенности с момента формирования рельефа исполинскими ледниками до наших дней.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Транспорт — комфортабельный автомобиль Chrysler Grand Voyager Family или внедорожник Nissan (по запросу можно поставить 1-2 детских кресла)
- На маршруте возможно отсутствие связи
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Еда и напитки
- Входные билеты в музей в Краснолесье — 150 руб. /чел., дети до 7 лет — бесплатно
- По желанию программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
- За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске
По запросу возможна разработка индивидуальной программы для людей с ограниченными возможностями, условия — в переписке.
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