Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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Путешествие на «Калининградский Байкал»

Посетить живописные озера Виштынецкое и Мариново и насладиться красотой местной природы

Евгений
Евгений – Гид из Калининграда
Калининградская область — это не только знаменитая Куршская коса.

Приглашаю оценить идиллические озера, погулять по волшебной Роминтенской пуще и отыскать таинственный Олений мост, возведенный в начале прошлого века.

А я расскажу интересные факты об истории 📖 и природе нашего необычного региона и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и комфортно.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 10 000 ₽ за экскурсию

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Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»

Что вас ожидает

Виштынецкое озеро, Олений мост и дом-музей литовского писателя
В поселке Чистые пруды вы посетите дом-музей основателя классической литовской литературы Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Далее отправитесь на живописное Виштынецкое озеро: подышите свежим воздухом, покормите лебедей и, если позволит погода, искупаетесь. А в Роминтенской пуще узнаете о магистрах Тевтонского ордена, увидите Олений мост и отыщете места, где находились резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Святого Губерта.

Озеро Мариново и Виштынецкий музей
Мариново считается «младшим братом» Виштынецкого озера. Вы насладитесь его чудесными пейзажами и оцените величественный железнодорожный мост над рекой Красная. В завершение посетите эколого-исторический музей 🖼 в поселке Краснолесье и раскроете историю 📖 Виштынецкой возвышенности с момента формирования рельефа исполинскими ледниками до наших дней.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном Volkswagen Polo 2020 года (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: музей в Краснолесье — 150 рублей за человека, дети до 7 лет бесплатно
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»
Путешествие на «Калининградский Байкал»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!
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Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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