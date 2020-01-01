Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Виштынецкое озеро, Олений мост и дом-музей литовского писателя

В поселке Чистые пруды вы посетите дом-музей основателя классической литовской литературы Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Далее отправитесь на живописное Виштынецкое озеро: подышите свежим воздухом, покормите лебедей и, если позволит погода, искупаетесь. А в Роминтенской пуще узнаете о магистрах Тевтонского ордена, увидите Олений мост и отыщете места, где находились резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Святого Губерта.

Озеро Мариново и Виштынецкий музей

Мариново считается «младшим братом» Виштынецкого озера. Вы насладитесь его чудесными пейзажами и оцените величественный железнодорожный мост над рекой Красная. В завершение посетите эколого-исторический музей 🖼 в поселке Краснолесье и раскроете историю 📖 Виштынецкой возвышенности с момента формирования рельефа исполинскими ледниками до наших дней.

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