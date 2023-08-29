Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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Путешествие на калининградский Байкал

Окунитесь в атмосферу Калининградской области: Виштынецкое озеро, Роминтенская пуща и исторические места ждут вас! Увлекательное путешествие гарантировано
Калининградская область предлагает уникальное путешествие к Виштынецкому озеру и Роминтенской пуще.

Участники смогут посетить дом-музей литовского писателя Донелайтиса и насладиться красотой Виштынецкого озера, где можно покормить лебедей и, при хорошей погоде,
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искупаться.

Также экскурсия включает прогулку по Роминтенской пуще с посещением Оленьего моста и мест, где располагались резиденция кайзера Вильгельма и часовня Святого Губерта.

Завершится путешествие посещением эколого-исторического музея в Краснолесье, где раскроется история Виштынецкой возвышенности

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные объекты
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 📚 Интересные факты о регионе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Виштынецкого озера и окрестностей - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, можно купаться в озере и наслаждаться природой в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее предсказуема. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать более холодные температуры и ограниченные возможности для активного отдыха на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие на калининградский Байкал
Путешествие на калининградский Байкал
Путешествие на калининградский Байкал

Что можно увидеть

  • Виштынецкое озеро
  • Олений мост
  • Дом-музей Донелайтиса
  • Кирха в Чистых прудах
  • Железнодорожный мост в Мариново
  • Эколого-исторический музей в Краснолесье

Описание экскурсии

Виштынецкое озеро, Олений мост и дом-музей литовского писателя

В поселке Чистые пруды вы посетите дом-музей основателя классической литовской литературы Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Далее отправитесь на живописное Виштынецкое озеро: подышите свежим воздухом, покормите лебедей и, если позволит погода, искупаетесь. А в Роминтенской пуще узнаете о магистрах Тевтонского ордена, увидите Олений мост и отыщете места, где находились резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Святого Губерта.

Озеро Мариново и Виштынецкий музей

Мариново считается «младшим братом» Виштынецкого озера. Вы насладитесь его чудесными пейзажами и оцените величественный железнодорожный мост над рекой Красная. В завершение посетите эколого-исторический музей в поселке Краснолесье и раскроете историю Виштынецкой возвышенности с момента формирования рельефа исполинскими ледниками до наших дней.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Транспорт — комфортабельный автомобиль Chrysler Grand Voyager Family или внедорожник Nissan (по запросу можно поставить 1-2 детских кресла)
  • На маршруте возможно отсутствие связи
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Еда и напитки
  • Входные билеты в музей в Краснолесье — 150 руб. /чел., дети до 7 лет — бесплатно
  • По желанию программу можно продлить: + 1000 руб. /дополнительный час
  • За доплату мы можем встретить вас в удобного места в Калининграде, Светлогорске или Зеленоградске

По запросу возможна разработка индивидуальной программы для людей с ограниченными возможностями, условия — в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2235 туристов
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил её вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Вместе с командой гидов предоставляем услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельных автомобилях. Предлагаем полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рады каждому гостю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Наша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты об истории и природе нашего необычного региона и сделаю все, чтобы путешествие прошло легко и
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комфортно. Если коротко, то это на 200% соответствует действительности! Всё прошло просто идеально, более того по ходу, экскурсия на Виштынецкое озеро превратилась в настоящее путешествие по Калининградской области, помимо Виштынца мы увидели кирхи в Арнау и Велау, замок Тапиау, где к тому же попали на интересную экскурсию и посетили прекрасную выставку холодного оружия. Далее было само озеро, где кормили лебедей, купались (осуществилась мечта), железнодорожный мост в Токаревке и напоследок посещение Гусева. Нам очень понравился формат этой экскурсии-конструктора, Евгений прислушивался к нашим пожеланиям, где-то подсказывал, что посмотреть по ходу нашего путешествия, да и в целом по области. Наверное нашему гиду не очень просто было с нами, т. к. можно сказать, что все мы калининградцы и естественно многое знаем по истории области, но он рассказал много нового и нам понравилось! Вообщем путешествие удалось, спасибо Евгению. Маленький штрих, не могу не написать. Нас было пятеро, двое базируются в Светлогорске, добраться домой на последней электричке было проблематично (не успевали), мы уже успокоились, но Евгений решил доставить нас вовремя и мы успели! Заметьте, мы ни о чем его не просили! Евгений, отдельное спасибо!

Наша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты об
Наша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты об
Наша экскурсия состоялась 28 августа 2023 года. У нашего гида Евгения анонсировано -расскажу интересные факты об
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Т
Исторично, колоритно, и совсем не скучно (для поездки на весь это очень важно)! Отлично прокатились до Виштынецкого озера и заскочили в те локации, которые мы просили добавить в маршрут. Всё очень здорово!
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Светлана
Наше путешествие-экскурсия состоялась вчера (23.06.22)
Великолепные впечатления, самые лучшие воспоминания, самая наивысшая оценка Евгению! Мы получили все, чего ожидали и о чем даже не догадывались! - самого внимательного заботливого, предусмотрительного, самого
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аккуратного, надежного водителя, отличного рассказчика, интересного собеседника, уникального незаурядного организатора! Мы побывали во всех возможных самых значимых, интересных, исторических, самых красивых и самых вкусных местах!
Посмотрели много необыкновенных замков, кирх, архитектурных объектов в деревнях и городах региона; сфотографировались в васильково-маковом поле (красота!); угостились вкуснейшей кухней (домашней еды) и там же покормили угощениями, заботливо заготовленными Евгением, козу Надю и ее малышей козлят; посетили сыроварню, и конный завод, кормили лошадей яблоками (необыкновенное душевное воспоминание)- посещение индивидуальной экскурсии на конный завод было организованно Евгением спонтанно в процессе маршрута! - уникальные коммуникабельные способности Евгения!; заехали в каждый город чтобы пройтись по площадям и историческим старинным улочкам; а на самом Озере провели небольшой пикник (Евгений заранее позаботился предупредил, что по желанию можно организовать пикничек в беседке!); смогли посетить невероятной красоты и архитектурной сложности старый немецкий железнодорожный мост!
Отмечу что базовое предложение экскурсии по программе посещения объектов, по стоимости, по времени благодаря коммуникабельности Евгения можно сконструировать дополнить расширить по нашему желанию! Евгений очень заботливо и предусмотрительно интересуется, что мы хотим посетить, посмотреть, нужно нам туда или сюда.., сколько можно отвести времени на посещение той или иной достопримечательности, замка, кирхи, музея, исторического захоронения, кофейню, сувенирные лавки, магазинчики… чтобы успеть освоить основную программу и посетить те места, куда мы дополнительно пожелаем заехать! Умея работать с людьми, Евгений предлагает к посещению те или иные объекты (залезть на смотровую площадку, на кирху, слазить в развалины, в подвалы. .)- в зависимости от физической формы и подготовленности своих подопечных туристов! Всегда заботливо страхует, помогает в сложных переходах, залезть, слезть, забраться, выйти из машины, сесть в машину. . Такая забота и внимание очень приятны! Спасибо большое!
У Евгения идеально чистая машина, салон сияет, запах чистоты, приятно сесть, чувствуется забота и уважение к своим туристам! Предусмотрен даже мини холодильник, если вдруг нужно на время поездки сохранить купленные сыры, гостинцы, взятые в дорогу перекусы-продукты в свежем виде!
В дороге по мимо рассказа Евгения, можно посмотреть короткие исторические видео-фильмы, подготовленные Евгением по теме круиза-экскурсии!
Побывав с Евгением в поездке- индивидуальной экскурсии мы получили колоссальные эмоции и впечатления! Все На высшем уровне!
И конечно будем вспоминать услышанное, увиденное весь год! И непременно обратимся к Евгению с просьбой о новой экскурсии, о новых впечатлениях, рассказах!
С огромной благодарностью, с наилучшими пожеланиями Евгению развиваться и процветать Светлана и моя дочь- Арина!

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Галина
Была на экскурсии в первый день своего пребывания в Калиниградской области и очень рада, что именно Евгений был моим проводником и открыл для меня множество удивительных мест. Незабываемые эмоции!! И
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сейчас нахожусь под огромным впечатлением и вспоминаю поездку с восторгом и теплотой. Евгений не только замечательный гид, внимательный, бережный и заботливый, но и очень интересный и комфортный в общении человек, увлеченный своим делом. Поездка сопровождалась повествованием об истории и современных реалиях области, подача материала лёгкая и непринужденная. Было очень много увлекательных рассказов, ценных комментариев и рекомендаций. Абсолютное ощущение дружеской атмосферы и безопасности на протяжении всего пути. Маршрут экскурсии отлично спланирован таким образом, чтобы была возможность охватить как можно больше впечатляющих мест, в том числе с учетом личных пожеланий [как, например, 600-летний дуб с мемориалом в Нестеровском районе]. Сожалею, что мое пребывание в Калиниграде было непродолжительным по времени, с удовольствием бы взяла и другие экскурсии, в частности на Балтийскую косу. Обязательно наверстаю в следующий приезд. Моя огромная благодарность за поездку на Виштынецкое озеро и яркие впечатления!!

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Екатерина
Развернутых отзывов по экскурсиям Евгения написано много, пишу по горячим следам в отеле с телефона, посему кратко - 12 часов пролетели быстро, время было заполнено рассказами Евгения о истории края,
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текущей ситуации, интересными рассказами из практики гида. В чистой и теплой машине была вода и конфеты, 4 летнюю дочку книжки и раскраски))) помимо детского кресла, разумеется! Мы посетили несколько городочков по дороге к озеру Выштенец и обратно - ехали разными дорогами. Помимо этого увидели множество кирх в различном состоянии ухоженности или запущенности и влюбившись в область поняли, что вернемся еще раз для более детального исследования))) Гида рекомендую однозначно и несомненно!

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O
Всё очень понравилось. Евгений говорил о дополнительных местах к просмотру по ходу маршрута, куда можно заехать, а это очень большой плюс. Знает очень много об истории города и области. Очень довольна тем временем, которые провела в поездках.
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