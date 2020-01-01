Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Виштынецкое озеро, Олений мост и дом-музей литовского писателя В поселке Чистые пруды вы посетите дом-музей основателя классической литовской литературы Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Далее отправитесь на живописное Виштынецкое озеро: подышите свежим воздухом, покормите лебедей и, если позволит погода, искупаетесь. А в Роминтенской пуще узнаете о магистрах Тевтонского ордена, увидите Олений мост и отыщете места, где находились резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Святого Губерта.
Озеро Мариново и Виштынецкий музей Мариново считается «младшим братом» Виштынецкого озера. Вы насладитесь его чудесными пейзажами и оцените величественный железнодорожный мост над рекой Красная. В завершение посетите эколого-исторический музей 🖼 в поселке Краснолесье и раскроете историю 📖 Виштынецкой возвышенности с момента формирования рельефа исполинскими ледниками до наших дней.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном Volkswagen Polo 2020 года (по запросу ставятся 1-2 детских кресла)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: музей в Краснолесье — 150 рублей за человека, дети до 7 лет бесплатно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день! Меня зовут Евгений. Всю жизнь прожил в Калининградской области, изъездил ее вдоль и поперек. Теперь с удовольствием делюсь своими знаниями, наблюдениями, впечатлениями, открытиями и тайнами этого прекрасного края. Предоставляю услуги трансфера из аэропорта и по области на комфортабельном авто Volkswagen Polo 2020 г. в. Предлагаю полноценную организацию отдыха, включая экстрим и охоту. Рад каждому гостю!