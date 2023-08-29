Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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аккуратного, надежного водителя, отличного рассказчика, интересного собеседника, уникального незаурядного организатора! Мы побывали во всех возможных самых значимых, интересных, исторических, самых красивых и самых вкусных местах!

Посмотрели много необыкновенных замков, кирх, архитектурных объектов в деревнях и городах региона; сфотографировались в васильково-маковом поле (красота!); угостились вкуснейшей кухней (домашней еды) и там же покормили угощениями, заботливо заготовленными Евгением, козу Надю и ее малышей козлят; посетили сыроварню, и конный завод, кормили лошадей яблоками (необыкновенное душевное воспоминание)- посещение индивидуальной экскурсии на конный завод было организованно Евгением спонтанно в процессе маршрута! - уникальные коммуникабельные способности Евгения!; заехали в каждый город чтобы пройтись по площадям и историческим старинным улочкам; а на самом Озере провели небольшой пикник (Евгений заранее позаботился предупредил, что по желанию можно организовать пикничек в беседке!); смогли посетить невероятной красоты и архитектурной сложности старый немецкий железнодорожный мост!

Отмечу что базовое предложение экскурсии по программе посещения объектов, по стоимости, по времени благодаря коммуникабельности Евгения можно сконструировать дополнить расширить по нашему желанию! Евгений очень заботливо и предусмотрительно интересуется, что мы хотим посетить, посмотреть, нужно нам туда или сюда.., сколько можно отвести времени на посещение той или иной достопримечательности, замка, кирхи, музея, исторического захоронения, кофейню, сувенирные лавки, магазинчики… чтобы успеть освоить основную программу и посетить те места, куда мы дополнительно пожелаем заехать! Умея работать с людьми, Евгений предлагает к посещению те или иные объекты (залезть на смотровую площадку, на кирху, слазить в развалины, в подвалы. .)- в зависимости от физической формы и подготовленности своих подопечных туристов! Всегда заботливо страхует, помогает в сложных переходах, залезть, слезть, забраться, выйти из машины, сесть в машину. . Такая забота и внимание очень приятны! Спасибо большое!

У Евгения идеально чистая машина, салон сияет, запах чистоты, приятно сесть, чувствуется забота и уважение к своим туристам! Предусмотрен даже мини холодильник, если вдруг нужно на время поездки сохранить купленные сыры, гостинцы, взятые в дорогу перекусы-продукты в свежем виде!

В дороге по мимо рассказа Евгения, можно посмотреть короткие исторические видео-фильмы, подготовленные Евгением по теме круиза-экскурсии!

Побывав с Евгением в поездке- индивидуальной экскурсии мы получили колоссальные эмоции и впечатления! Все На высшем уровне!

И конечно будем вспоминать услышанное, увиденное весь год! И непременно обратимся к Евгению с просьбой о новой экскурсии, о новых впечатлениях, рассказах!

С огромной благодарностью, с наилучшими пожеланиями Евгению развиваться и процветать Светлана и моя дочь- Арина!