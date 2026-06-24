1 отзыв оставили туристы

Приготовьтесь к путешествию в средневековую Европу! Руины Королевского замка перенесут нас в XIII век: мы поговорим о крестовых походах, ежедневных хоралах и герцоге Альбрехте, плавно подбираясь к теме Второй мировой войны и «Кенигсбергской операции». Далее от Дома Советов отправимся на прогулку по центральным немецким улочкам: от площади Победы — к Драмтеатру и его колоритным окрестностям.
Лучший вид на город
После небольшого исторического экскурса путь наш лежит к набережной реки Преголя, откуда открывается живописная панорама на исторический центр. Здесь вы сможете спуститься прямо к воде, чтобы полюбоваться ее ровной гладью и сделать яркие снимки на память о прогулке.
Остров Кнайпхоф
В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор. Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта.
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная и проходит на автомобиле Renault Sandero Stepway
При необходимости предоставляются детские автокресла
По запросу возможно провести экскурсию на английском языке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дом Советов, Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3250 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
3
2
2
–
1
1
С
Светлана
Экскурсию провел гид Алексей. Нам понравился отлично структурированный рассказ. Увидели то, что сами бы точно пропустили. Хорошее знание материала и подробные ответы на вопросы. Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Мария! - Вы супер!!! Экскурсия в Калининграде была просто замечательной! Мы узнали много интересного о городе и его истории. Хочу отдельно отметить нашего гида - Марию. Ваши знания и увлеченность просто читать дальшеуменьшить
вдохновляют!
Извиняюсь, что пишу отзыв спустя 1,5 года, но воспоминания о поездке все еще яркие и приятные! Я с радостью вспоминаю все моменты, и надеюсь, что смогу снова посетить Калининград. Спасибо за замечательную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно фотографирует 😀 учитывала все наши пожелания по времени и маршруту, отвечала на наши вопросы и рассказывала интересные факты
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В
Василий
Отличный формат экскурсий. Экскурсию проводил Денис. Удобно, то, что на автомобиле. Прекрасная, с юмором, подача информации от коренного Калининграда. Наш с супругой 100% рекомендасьон.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Были на экскурсии по Калининграду семьей из 4 человек с двумя взрослыми детьми, остались очень довольны. Мария встретила нас на автомобиле и показала все основные достопримечательности города: центральную Площадь, здания немецкой постройки, университет, драматический театр, остров Канта и рыбную деревню, район Амалиенау. Захотелось вернуться сюда в тёплое время года. Спасибо за впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
L
Luiza
Очень комфортная и интересная экскурсия. Несколько приятных бонусов в виде кафешки на территории мукомольного завода, музея марципана. И просто небольших подарочков 😘 Все было настолько интересно, что даже фотографии забывали делать