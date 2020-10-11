1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Первая встреча

Приготовьтесь к путешествию в средневековую Европу! Руины Королевского замка перенесут нас в XIII век: мы поговорим о крестовых походах, ежедневных хоралах и герцоге Альбрехте, плавно подбираясь к теме Второй мировой войны и «Кенигсбергской операции». Далее от Дома Советов отправимся на прогулку 👣 по центральным немецким улочкам: от площади Победы — к Драмтеатру и его колоритным окрестностям.

Лучший вид на город

После небольшого исторического экскурса путь наш лежит к набережной реки Преголя, откуда открывается живописная панорама на исторический центр. Здесь вы сможете спуститься прямо к воде, чтобы полюбоваться ее ровной гладью и сделать яркие снимки на память о прогулке.

Остров Кнайпхоф

В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров 🏝️ Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор. Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта.

Организационные детали