1 отзыв оставили туристы

Мои заказы

Визитные карточки Кёнига

Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Исследуйте сердце Калининграда на эксклюзивной авто-пешеходной экскурсии «Визитные карточки Кёнига».

За три насыщенных часа вы углубитесь в историю Кёнигсберга и Калининграда, увидите знаковые памятники и живописные панорамы, услышите рассказы о знаменитых
читать дальшеуменьшить

жителях.

Откройте для себя руины Королевского замка, прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами с набережной Преголя и посетите исторический остров Канта с Кафедральным собором.

Эта индивидуальная экскурсия на автомобиле Renault Sandero Stepway - ваш личный путеводитель по культурному наследию города

4.8
77 отзывов
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига

Описание экскурсии

Первая встреча

Приготовьтесь к путешествию в средневековую Европу! Руины Королевского замка перенесут нас в XIII век: мы поговорим о крестовых походах, ежедневных хоралах и герцоге Альбрехте, плавно подбираясь к теме Второй мировой войны и «Кенигсбергской операции». Далее от Дома Советов отправимся на прогулку по центральным немецким улочкам: от площади Победы — к Драмтеатру и его колоритным окрестностям.

Лучший вид на город

После небольшого исторического экскурса путь наш лежит к набережной реки Преголя, откуда открывается живописная панорама на исторический центр. Здесь вы сможете спуститься прямо к воде, чтобы полюбоваться ее ровной гладью и сделать яркие снимки на память о прогулке.

Остров Кнайпхоф

В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор. Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и проходит на автомобиле Renault Sandero Stepway
  • При необходимости предоставляются детские автокресла
  • По запросу возможно провести экскурсию на английском языке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Дом Советов, Центральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3250 туристов
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
3
2
2
1
1
С
Экскурсию провел гид Алексей. Нам понравился отлично структурированный рассказ. Увидели то, что сами бы точно пропустили. Хорошее знание материала и подробные ответы на вопросы. Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
И
Мария! - Вы супер!!!
Экскурсия в Калининграде была просто замечательной! Мы узнали много интересного о городе и его истории. Хочу отдельно отметить нашего гида - Марию. Ваши знания и увлеченность просто
читать дальшеуменьшить

вдохновляют!

Извиняюсь, что пишу отзыв спустя 1,5 года, но воспоминания о поездке все еще яркие и приятные! Я с радостью вспоминаю все моменты, и надеюсь, что смогу снова посетить Калининград. Спасибо за замечательную экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно фотографирует 😀 учитывала все наши пожелания по времени и маршруту, отвечала на наши вопросы и рассказывала интересные факты
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно+2
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Очень классно провели время на индивидуальной экскурсии. 💝 Посмотрели много всего интересного, Мария еще и классно
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличный формат экскурсий.
Экскурсию проводил Денис. Удобно, то, что на автомобиле. Прекрасная, с юмором, подача информации от коренного Калининграда.
Наш с супругой 100% рекомендасьон.
Отличный формат экскурсий.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Были на экскурсии по Калининграду семьей из 4 человек с двумя взрослыми детьми, остались очень довольны. Мария встретила нас на автомобиле и показала все основные достопримечательности города: центральную Площадь, здания немецкой постройки, университет, драматический театр, остров Канта и рыбную деревню, район Амалиенау. Захотелось вернуться сюда в тёплое время года. Спасибо за впечатления.
Были на экскурсии по Калининграду семьей из 4 человек с двумя взрослыми детьми, остались очень довольны.
Вам был полезен этот отзыв?
L
Очень комфортная и интересная экскурсия. Несколько приятных бонусов в виде кафешки на территории мукомольного завода, музея марципана. И просто небольших подарочков 😘 Все было настолько интересно, что даже фотографии забывали делать
Очень комфортная и интересная экскурсия. Несколько приятных бонусов в виде кафешки на территории мукомольного завода, музея
Очень комфортная и интересная экскурсия. Несколько приятных бонусов в виде кафешки на территории мукомольного завода, музея
Очень комфортная и интересная экскурсия. Несколько приятных бонусов в виде кафешки на территории мукомольного завода, музея
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Визитные карточки Кёнига»

Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек (из Калининграда)
На машине
9 часов
56 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек (из Калининграда)
Насладиться удивительными дюнами, погулять среди вилл уютного городка и посетить рыцарские замки
Начало: На улице Шевченко
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:15
12 авг в 08:15
4180 ₽ за человека
Калининград: история на каждом шагу
На машине
4.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград: история на каждом шагу
Погрузиться в богатое прошлое города-крепости, погулять по острову Канта и посетить старинный замок
Начало: Калининград, Центральная площадь 1
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Калининград - первое свидание
Пешая
3 часа
306 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Калининград - первое свидание
Путешествие через семь веков городской истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Победы
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 4 чел.
Кёнигсберг в центре Калининграда
Пешая
1.5 часа
-
10%
138 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Кёнигсберг в центре Калининграда
Откройте для себя историю Кёнигсберга, прогуливаясь по острову Канта и Рыбной деревне. Узнайте о Королевском замке и разгадайте тайну семи мостов
Начало: Возле ТЦ Плаза
Завтра в 12:30
11 авг в 12:30
от 1080 ₽1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 10 500 ₽ за экскурсию