1 отзыв оставили туристы

Исследуйте сердце Калининграда на эксклюзивной авто-пешеходной экскурсии «Визитные карточки Кёнига».За три насыщенных часа вы углубитесь в историю Кёнигсберга и Калининграда, увидите знаковые памятники и живописные панорамы, услышите рассказы о знаменитых

жителях. Откройте для себя руины Королевского замка, прогуляйтесь по старинным улицам, насладитесь видами с набережной Преголя и посетите исторический остров Канта с Кафедральным собором. Эта индивидуальная экскурсия на автомобиле Renault Sandero Stepway - ваш личный путеводитель по культурному наследию города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Первая встреча

Приготовьтесь к путешествию в средневековую Европу! Руины Королевского замка перенесут нас в XIII век: мы поговорим о крестовых походах, ежедневных хоралах и герцоге Альбрехте, плавно подбираясь к теме Второй мировой войны и «Кенигсбергской операции». Далее от Дома Советов отправимся на прогулку по центральным немецким улочкам: от площади Победы — к Драмтеатру и его колоритным окрестностям.

Лучший вид на город

После небольшого исторического экскурса путь наш лежит к набережной реки Преголя, откуда открывается живописная панорама на исторический центр. Здесь вы сможете спуститься прямо к воде, чтобы полюбоваться ее ровной гладью и сделать яркие снимки на память о прогулке.

Остров Кнайпхоф

В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор. Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта.

Организационные детали