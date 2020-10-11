1 отзыв оставили туристы

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Визитные карточки Кёнига

Узнать о трех «К» Калининграда: Королевском замке, Кафедральном соборе и Иммануиле Канте

5
1 отзыв
Мария
Мария – представитель из Калининграда
С чего начать знакомство с городом? За три часа мы охватим самое главное: вы увидите культовые памятники Кёнигсберга и Калининграда, услышите интересные истории 📖 о выдающихся жителях и насладитесь живописными панорамами.
Задать вопросОбычно отвечает за 28 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

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Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига

Что вас ожидает

Первая встреча
Приготовьтесь к путешествию в средневековую Европу! Руины Королевского замка перенесут нас в XIII век: мы поговорим о крестовых походах, ежедневных хоралах и герцоге Альбрехте, плавно подбираясь к теме Второй мировой войны и «Кенигсбергской операции». Далее от Дома Советов отправимся на прогулку 👣 по центральным немецким улочкам: от площади Победы — к Драмтеатру и его колоритным окрестностям.

Лучший вид на город
После небольшого исторического экскурса путь наш лежит к набережной реки Преголя, откуда открывается живописная панорама на исторический центр. Здесь вы сможете спуститься прямо к воде, чтобы полюбоваться ее ровной гладью и сделать яркие снимки на память о прогулке.

Остров Кнайпхоф
В завершение мы посетим самое известное место в городе — остров 🏝️ Канта, где нас встретит одно из старейших сооружений Калининграда — Кафедральный собор. Вы пройдетесь по Медовому мосту, связывающему остров с Рыбной деревней, отыщете милые скульптуры, осмотрите экстерьер Новой синагоги и посетите могилу всемирно известного философа Иммануила Канта.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и проходит на автомобиле 🚘 Hyundai Getz
  • При необходимости предоставляются детские автокресла
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига
Визитные карточки Кёнига

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Добрый день, меня зовут Мария! Вместе с мужем я представляю команду профессиональных гидов в городе Калининграде. Мы проводим индивидуальные и групповые экскурсии по городу и его окрестностям, рассказываем, показываем и влюбляем!
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1 отзыв оставили туристы

11 октября 2020
Отличное первое знакомство с городом. Побывали в заявленных в программе местах, прогулялись, сделали фото, узнали много нового и о прошлом Калининграда и о современности. Впечатления положительные) От экскурсия остались самые замечательный впечатления. Мария задала тон всего нашего путешествия. Она не просто показала нам Калинингад и рассказала увлекательно о нем, а прониклась нашими интересами и предпочтениями и исходя из этого построила наше знакомство с городом. Спасибо гиду Марии. Приедем к вам ещё.

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