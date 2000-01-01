"Вкусная Пруссия" замок "Вальдау" и г. Черняховск (чт в 10:00)

Калининград

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Калининград или Кёнигсберг — город с длинной историей. Он не раз переходил из рук в руки. Здесь происходили великие сражения — о них вы и узнаете на экскурсии.

Где встречался Петр I с послами? Как проходили сражения во времена Первой и Второй мировой войны? У нас будет целый день, чтобы изучить военную историю Калининграда.
"Вкусная Пруссия" замок "Вальдау" и г. Черняховск (чт в 10:00)
"Вкусная Пруссия" замок "Вальдау" и г. Черняховск (чт в 10:00)
"Вкусная Пруссия" замок "Вальдау" и г. Черняховск (чт в 10:00)
"Вкусная Пруссия" замок "Вальдау" и г. Черняховск (чт в 10:00)
"Вкусная Пруссия" замок "Вальдау" и г. Черняховск (чт в 10:00)

Что вас ожидает 🤩

  • П. Низовье
  • Замок "Вальдау"
  • Музей "Старь"
  • Г. Черняховск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Красивое и вкусное путешествие с посещением удивительного музея «Старь», где от многообразия экспонатов разбегаются глаза. Здесь собрана богатая коллекция предметов домашнего обихода: различные станки и утварь. В зале «Аптека» вы увидите медицинские инструменты прошедших эпох, в зале «Почта» – аппараты для связи, в зале «Техника» – коллекцию ретро-мотоциклов.
Затем посетим старинный замок «Вальдау», расположенный по соседству, в стенах которого отведаем брецель (крендель) с чаем.
А далее отправимся на восток, в город Черняховск, где прекрасно сохранился исторический центр, и прогуляемся по симпатичным улицам и скверам. Отведаем обед из блюд, созданных по старинным немецким рецептам, продегустируем настойку в одном из старейших трактиров города.
Дополнительно (на месте) оплачивается обед – 500 р. на чел., настойка – 195 р.
Дополнительно (на месте) оплачивается обед – 500 р. на чел., настойка – 195 р.
*Дополнительно (на месте) оплачивается обед – 500 р. на чел., настойка – 195 р.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Чаепитие в замке "Вальдау"
  • Входные билеты в музей "Старь"
Что не входит
  • Дегустация настоек в г. Черняховск, оплачиватся на месте 195р/чел
  • Обед в г. Черняховск, оплачиватся на месте 500р/чел
Место начала и завершения?
ул. Октябрьская, 8 / ул. Октябрьская, 57
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста
  • Приходите заранее!

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