Красивое и вкусное путешествие с посещением удивительного музея «Старь», где от многообразия экспонатов разбегаются глаза. Здесь собрана богатая коллекция предметов домашнего обихода: различные станки и утварь. В зале «Аптека» вы увидите медицинские инструменты прошедших эпох, в зале «Почта» – аппараты для связи, в зале «Техника» – коллекцию ретро-мотоциклов.

Затем посетим старинный замок «Вальдау», расположенный по соседству, в стенах которого отведаем брецель (крендель) с чаем.

А далее отправимся на восток, в город Черняховск, где прекрасно сохранился исторический центр, и прогуляемся по симпатичным улицам и скверам. Отведаем обед из блюд, созданных по старинным немецким рецептам, продегустируем настойку в одном из старейших трактиров города.

Дополнительно (на месте) оплачивается обед – 500 р. на чел., настойка – 195 р.

Дополнительно (на месте) оплачивается обед – 500 р. на чел., настойка – 195 р.

*Дополнительно (на месте) оплачивается обед – 500 р. на чел., настойка – 195 р.