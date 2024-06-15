Давайте отправимся на экскурсию по вечернему Калининграду, во время которой вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями города, но и побываете в двух интересных местах — Музее марципана, расположенном в Бранденбургских воротах, и на пивном заводе «Понарт», где вас ждет дегустация пенного.

Описание экскурсии

Калининград — это не только история, архитектура и природа. Бывший Кенигсберг издавна славился созданием всеми любимого пенного напитка. Мы предлагаем вам совершить вечерний пивной вояж по Калининграду и познакомиться с традициями пивоварения. Но начнем мы с истории города — посмотрим его главные достопримечательности. Вы также обязательно продегустируете знаменитый кенигсбергский марципан. Пройдет дегустация в единственно действующих на сегодняшний день, сохранившихся городских воротах бывшего Кенигсберга — в Бранденбургских воротах. А после мы отправимся на крупнейший пивоваренный завод, который функционирует и в наши дни — «Понарт». Здесь нам расскажут о появлении пивоварения на этой территории, о его славе за пределами Восточной Пруссии и даже поведают некоторые старые легенды. Ну и куда же без дегустации пенного?! Любители этого напитка смогут вдоволь насладиться различными сортами пива и легкими закусками. Важная информация: Дегустация пива оплачивается дополнительно — 1500 руб. /чел.