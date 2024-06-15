Давайте отправимся на экскурсию по вечернему Калининграду, во время которой вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями города, но и побываете в двух интересных местах — Музее марципана, расположенном в Бранденбургских воротах, и на пивном заводе «Понарт», где вас ждет дегустация пенного.
Ближайшие даты:
Время начала: 17:30
Что вас ожидает:
- Проспект Мира
- Набережная
- Музей Мирового Океана (обзорно)
- Район Амалиенау
- Немецкие виллы
- Драматический театр (обзорно)
- Ансамбль главной площади
- Кирха королевы Луизы
- Старинный парк
- Кафедральный собор и остров И. Канта
Описание экскурсии
Калининград — это не только история, архитектура и природа. Бывший Кенигсберг издавна славился созданием всеми любимого пенного напитка. Мы предлагаем вам совершить вечерний пивной вояж по Калининграду и познакомиться с традициями пивоварения. Но начнем мы с истории города — посмотрим его главные достопримечательности. Вы также обязательно продегустируете знаменитый кенигсбергский марципан. Пройдет дегустация в единственно действующих на сегодняшний день, сохранившихся городских воротах бывшего Кенигсберга — в Бранденбургских воротах. А после мы отправимся на крупнейший пивоваренный завод, который функционирует и в наши дни — «Понарт». Здесь нам расскажут о появлении пивоварения на этой территории, о его славе за пределами Восточной Пруссии и даже поведают некоторые старые легенды. Ну и куда же без дегустации пенного?! Любители этого напитка смогут вдоволь насладиться различными сортами пива и легкими закусками. Важная информация: Дегустация пива оплачивается дополнительно — 1500 руб. /чел.
По субботам в 17:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Мира
- Набережная
- Музей Мирового Океана (обзорно)
- Район Амалиенау
- Немецкие виллы
- Драматический театр (обзорно)
- Ансамбль главной площади
- Кирха королевы Луизы
- Старинный парк
- Кафедральный собор и остров И. Канта
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги профессионального экскурсовода
- Экскурсия и дегустация марципана в музее в Бранденбургских воротах
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустация пива - 1500 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова, 34
Завершение: Ул. Черняховского, 12а
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 17:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Дегустация пива оплачивается дополнительно - 1500р/чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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