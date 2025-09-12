Я познакомлю вас с городом: вы станете свидетелями разных эпох, увидите памятники и скульптуры немецкого прошлого, услышите о советском Калининграде и почувствуете ритм Калининграда современного. «Борющиеся зубры», остров Канта, Рыбная деревня, переселенцы и крестовые походы… Идём?
Описание экскурсии
Начнём с площади Победы — главной в городе, камерной и уютной. Я расскажу, как менялся облик города и что было здесь в довоенное время.
Вы увидите скульптуру «Борющиеся зубры» и памятник Шиллеру, узнаете историю путешествия этих монументов, а ещё рассмотрите архитектуру советского прошлого.
Я покажу самое старое рукотворное сооружение нашего города — пруд Нижний. И площадь, где когда-то возвышался Королевский замок.
Пройдёмся по острову Канта с Кафедральным собором и Рыбной деревне.
Ещё я расскажу:
- Об истории города от крестовых походов до сегодняшнего дня
- Жизни Иммануила Канта и его философии
- Быте, торговле, культуре и первых переселенцах на этих землях
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.
в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, во вторник в 12:00, в четверг в 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахноза — ваш гид в Калининграде
Я Шахноза Усманова — аттестованный гид-экскурсовод по Калининградской области. Провожу пешие экскурсии по Калининграду, Светлогорску и Зеленоградску. Всей душой люблю наш регион и его интересную и многогранную историю. Именно любовь к городу, области и нашему прекрасному Балтийскому морю меня привела в эту профессию. Каждому гостю я стараюсь передать атмосферу нашего края, познакомить с его историей и влюбить с первого слова.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
12 сен 2025
Остались очень довольны экскурсией. Была с дочкой 9 лет - весь маршрут выдержала. Обошли много исторических мест. Всë сопровождалось увлекательным рассказом. Как первое знакомство с прекрасным городом Калининградом очень советую! Маршрут не сложный и очень интересный. Большое спасибо за впечатления Шахнозе!
М
Максим
30 июн 2025
Просто великолепно!!!
Прекрасная насыщенная, интересная, не перегруженная, запоминающаяся экскурсия в доброй, почти семейной обстановке!!!
Огромное спасибо Шахнозе за замечательно проведенное время и новые открытия в нашем любимом Калининграде!
Спасибо!!!
