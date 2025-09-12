Я познакомлю вас с городом: вы станете свидетелями разных эпох, увидите памятники и скульптуры немецкого прошлого, услышите о советском Калининграде и почувствуете ритм Калининграда современного. «Борющиеся зубры», остров Канта, Рыбная деревня, переселенцы и крестовые походы… Идём?

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Ваш гид в Калининграде

Шахноза Ваш гид в Калининграде

Время начала: 10:30, 12:00

Описание экскурсии

Начнём с площади Победы — главной в городе, камерной и уютной. Я расскажу, как менялся облик города и что было здесь в довоенное время.

Вы увидите скульптуру «Борющиеся зубры» и памятник Шиллеру, узнаете историю путешествия этих монументов, а ещё рассмотрите архитектуру советского прошлого.

Я покажу самое старое рукотворное сооружение нашего города — пруд Нижний. И площадь, где когда-то возвышался Королевский замок.

Пройдёмся по острову Канта с Кафедральным собором и Рыбной деревне.

Ещё я расскажу:

Об истории города от крестовых походов до сегодняшнего дня

Жизни Иммануила Канта и его философии

Быте, торговле, культуре и первых переселенцах на этих землях

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 8 лет.