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Вокруг Верхнего пруда, или по вальному кольцу туда и обратно

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Калининграда
Наш город 🏙️ начался с замка в 1255 году, и почти всю свою историю 📖 развивал в себе фортификационно-оборонительную структуру, строя, перестраивая и модернизируя вальные укрепления вплоть до конца XIX века.

Вся городская жизнь кипела внутри вального кольца.

Но вот уже к началу XX века этот средневековый наряд, очерченный линией вальных сооружений, стал совсем мал.

И первая брешь в укреплениях была пробита в 1906 году, когда западнее пруда Обертайх проложили дорогу в Марауненхоф, в Город-сад.

Туда мы и отправимся гулять 👣 по берегам самого большого пруда города Калининграда — Верхнего.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Вокруг Верхнего пруда, или по вальному кольцу туда и обратно
Вокруг Верхнего пруда, или по вальному кольцу туда и обратно

Что вы увидите

  • Район Марауненхоф
  • Башня «Дона»
  • Росгартенские ворота
  • Башня «Врангель»
Наш город 🏙️ начался с замка в 1255 году, и почти всю свою историю 📖 развивал в себе фортификационно-оборонительную структуру, строя, перестраивая и модернизируя вальные укрепления вплоть до конца 19 века. Вся городская жизнь кипела внутри вального кольца. Но вот уже к началу 20 века этот средневековый наряд, очерченный линией вальных сооружений, стал совсем мал.
И первая брешь в укреплениях была пробита в 1906 году, когда западнее пруда Обертайх проложили дорогу в Марауненхоф, в Город-сад.
Туда мы и отправимся гулять 👣 по берегам самого большого пруда города Калининграда - Верхнего.
Мы познакомимся поближе и с отдельными сооружениями вального кольца Кёнигсберга (башня «Дона», Росгартенские ворота, башня "Врангель").
Узнаем как и кем застраивался район Марауненхоф, полюбуемся на новые и старые скульптурные композиции, поговорим о профессорах и студентах нашего университета времен Альбертины и Балтийского федерального Университета имени Канта, а также спортивных традициях довоенной истории и примерах архитектурной застройки нового времени.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 пл. Маршала Василевского 3, Калининград
Место завершения
🏁 улица Тельмана, 3, Парк "Юность"
Вокруг Верхнего пруда, или по вальному кольцу туда и обратно
Вокруг Верхнего пруда, или по вальному кольцу туда и обратно
Вокруг Верхнего пруда, или по вальному кольцу туда и обратно
Вокруг Верхнего пруда, или по вальному кольцу туда и обратно

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
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Виктория К. проводит ещё 6 экскурсий

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