Наш город 🏙️ начался с замка в 1255 году, и почти всю свою историю 📖 развивал в себе фортификационно-оборонительную структуру, строя, перестраивая и модернизируя вальные укрепления вплоть до конца 19 века. Вся городская жизнь кипела внутри вального кольца. Но вот уже к началу 20 века этот средневековый наряд, очерченный линией вальных сооружений, стал совсем мал.

И первая брешь в укреплениях была пробита в 1906 году, когда западнее пруда Обертайх проложили дорогу в Марауненхоф, в Город-сад.

Туда мы и отправимся гулять 👣 по берегам самого большого пруда города Калининграда - Верхнего.

Мы познакомимся поближе и с отдельными сооружениями вального кольца Кёнигсберга (башня «Дона», Росгартенские ворота, башня "Врангель").

Узнаем как и кем застраивался район Марауненхоф, полюбуемся на новые и старые скульптурные композиции, поговорим о профессорах и студентах нашего университета времен Альбертины и Балтийского федерального Университета имени Канта, а также спортивных традициях довоенной истории и примерах архитектурной застройки нового времени.