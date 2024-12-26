4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Начало: Ул. Шевченко, парковка у Дома Советов
Расписание: Ежедневно с 08.00 до 22.00
Завтра в 08:00
12 янв в 08:00
8999₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
«Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: Ежедневно в 10:00 и в 15:00.
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
1300₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
Начало: Калининград ул. Шевченко 2
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 19 550₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлсу26 декабря 2024Светлана - замечательный гид, было интересно слушать! Рада, что попали к ней, всем советую!) Она не только показала исторически значимые
- ГГригорий5 ноября 2024Отличная экскурсия! Увидели все, что было заявлено в программе. Экскурсовод много рассказывала и показывала фото объектов в прошлом. Узнали многое о современной жизни города. Несмотря на насыщенность экскурсии, нисколько не утомились. Гид отработала на все 100%.
- ААлександр24 октября 2024Чудесная экскурсия, насыщенная, при этом спокойная и не утомительная, с возможностью на ходу корректировать под настроение план. Сергей сразу же нашёл
- ООксана7 октября 2024Во-первых, спасибо организаторам за заботу о своих клиентах. Нас забрали из отеля в Зеленоградске и завершили экскурсию там, где мы
- ООльга4 января 2024На трамвае сквозь векаСпасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!
- ДДмитрий24 октября 2023Знакомство с главными достопримечательностям и историей городаМарат отличный ГИД!! Рекомендую экскурсию. . несмотря на то, что мы все жители Калининграда увидели и узнали много интересных мест и событий. . спасибо!
- ААлексей17 октября 2023Прекрасная экскурсия. Спасибо первоклассному гиду Ольге за отлично проведенное время, познавательный и интересный рассказ, отзывчивость и внимательность к просьбам туристов. Очень рекомендую.
- ТТатьяна22 сентября 2023На трамвае сквозь векаВсем доброго времени суток! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, это человек который знает историю своего города и прекрасно делиться с другими своими знаниями. После экскурсии мы по другому взглянули на Калининград. Огромное Вам спасибо!
- ААлександр29 апреля 2023Знакомство с главными достопримечательностям и историей городаОтличная экскурсия за которую мы успели получить общее представление о городе, познакомиться с его архитектурой, историей, посетить район Амалинау,порт, о. Канта. Узнали много малоизвестных фактов об оборонительных сооружениях. Марат обладает энциклопедическими знаниями и легко отвечает на все возникающие вопросы. Рекомендуем
- ЕЕлена12 апреля 2023На трамвае сквозь векаОчень благодарны экскурсоводу Константину - настоящий энтузиаст своего дела. Сумел адаптировать программу под конкретные потребности группы. Грамотная речь, энциклопедические знания
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Верхнее озеро»
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