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просили. Поездка была на микроавтобусе, хотя нас было двое. Мы посетили Куршскую косу. У мужа проблемы с ногами. Очень длительно ходить не может. Но нам подобрали такой маршрут, чтобы было комфортно. Во-вторых, хочу отдельно сказать спасибо нашему экскурсоводу Ольге. Нам сразу сказали, что повезло, но я не думала, что настолько. Очень тактичная, интересно рассказывает, со своими тонкостями в разговоре, юмором она могла поддержать любую тему. Мы увидели и природу косы и архитектуру и быт проживающих там людей. Ну и конечно же прикоснулись к истории. Обед был предложен в красивом ресторане на берегу Куршского залива. В стоимость не входит, но оно того стоит. Уже планируем новые поездки в прекрасный Калининград и думаем, что на экскурсии только с Ольгой.