Верхнее озеро – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Верхнее озеро» в Калининграде, цены от 1300 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
Начало: Ул. Шевченко, парковка у Дома Советов
Расписание: Ежедневно с 08.00 до 22.00
Завтра в 08:00
12 янв в 08:00
8999 за всё до 8 чел.
«Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
Пешая
6 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
«Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
Начало: Площадь Победы, 1
Расписание: Ежедневно в 10:00 и в 15:00.
12 янв в 10:00
13 янв в 10:00
1300 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
На машине
16 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
Начало: Калининград ул. Шевченко 2
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 19 550 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алсу
    26 декабря 2024
    «Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
    Светлана - замечательный гид, было интересно слушать! Рада, что попали к ней, всем советую!) Она не только показала исторически значимые
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    места, но и рассказала интересные факты о городе, статуях, показала проверенные заведения, поделилась легендами. Светлана прекрасно знает историю города, спасибо, что познакомили нас с Калининградом!

  • Г
    Григорий
    5 ноября 2024
    «Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
    Отличная экскурсия! Увидели все, что было заявлено в программе. Экскурсовод много рассказывала и показывала фото объектов в прошлом. Узнали многое о современной жизни города. Несмотря на насыщенность экскурсии, нисколько не утомились. Гид отработала на все 100%.
  • А
    Александр
    24 октября 2024
    Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
    Чудесная экскурсия, насыщенная, при этом спокойная и не утомительная, с возможностью на ходу корректировать под настроение план. Сергей сразу же нашёл
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    подход к каждому члену группы, увлекал всю дорогу интересной информацией, делая перерывы на юмор и живое общение. Замечательные места, интереснейшая дегустация сыра и шоколада с обаятельной экскурсоводом Натальей. Обязательно попробуйте копчёного угря на берегу Балтики! Очень благодарны организаторам за замечательно проведённый день!

  • О
    Оксана
    7 октября 2024
    Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
    Во-первых, спасибо организаторам за заботу о своих клиентах. Нас забрали из отеля в Зеленоградске и завершили экскурсию там, где мы
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    просили. Поездка была на микроавтобусе, хотя нас было двое. Мы посетили Куршскую косу. У мужа проблемы с ногами. Очень длительно ходить не может. Но нам подобрали такой маршрут, чтобы было комфортно. Во-вторых, хочу отдельно сказать спасибо нашему экскурсоводу Ольге. Нам сразу сказали, что повезло, но я не думала, что настолько. Очень тактичная, интересно рассказывает, со своими тонкостями в разговоре, юмором она могла поддержать любую тему. Мы увидели и природу косы и архитектуру и быт проживающих там людей. Ну и конечно же прикоснулись к истории. Обед был предложен в красивом ресторане на берегу Куршского залива. В стоимость не входит, но оно того стоит. Уже планируем новые поездки в прекрасный Калининград и думаем, что на экскурсии только с Ольгой.

  • О
    Ольга
    4 января 2024
    На трамвае сквозь века
    Спасибо Константину за обзорную экскурсию по центру города! Очень подробно, интересно, с учётом наших пожеланий по корректировке маршрута. Общение очень комфортное, доброжелательное. Искренне благодарим!
  • Д
    Дмитрий
    24 октября 2023
    Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
    Марат отличный ГИД!! Рекомендую экскурсию. . несмотря на то, что мы все жители Калининграда увидели и узнали много интересных мест и событий. . спасибо!
  • А
    Алексей
    17 октября 2023
    Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
    Прекрасная экскурсия. Спасибо первоклассному гиду Ольге за отлично проведенное время, познавательный и интересный рассказ, отзывчивость и внимательность к просьбам туристов. Очень рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2023
    На трамвае сквозь века
    Всем доброго времени суток! Хочу выразить благодарность экскурсоводу Елене за прекрасную экскурсию, это человек который знает историю своего города и прекрасно делиться с другими своими знаниями. После экскурсии мы по другому взглянули на Калининград. Огромное Вам спасибо!
  • А
    Александр
    29 апреля 2023
    Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
    Отличная экскурсия за которую мы успели получить общее представление о городе, познакомиться с его архитектурой, историей, посетить район Амалинау,порт, о. Канта. Узнали много малоизвестных фактов об оборонительных сооружениях. Марат обладает энциклопедическими знаниями и легко отвечает на все возникающие вопросы. Рекомендуем
  • Е
    Елена
    12 апреля 2023
    На трамвае сквозь века
    Очень благодарны экскурсоводу Константину - настоящий энтузиаст своего дела. Сумел адаптировать программу под конкретные потребности группы. Грамотная речь, энциклопедические знания
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    истории региона - всё это сделало экскурсию интересной и познавательной для группы туристов в возрасте от 10 лет и до … много больше. Спасибо за прекрасные впечатления о вашем городе!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Верхнее озеро»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с главными достопримечательностям и историей города
  2. «Война и Мир»: от Ганза-плаца до Закхаймских ворот через район Россгартен
  3. Куршская коса, Зеленоградск, сыроварня Шаакен Дорф + замок Шаакен
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Танцующий лес
  5. Кафедральный собор
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Высота Мюллера
  9. Амалиенау
  10. Бранденбургские ворота
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в январе 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Верхнее озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 19 550. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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