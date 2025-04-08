Рыцарские ордена, неприступные крепости, тайны средневековья — история Кёнигсберга хранит следы великой эпохи.
Мы приглашаем вас в путешествие по замкам Восточной Пруссии: таинственный Вальдау, древние руины Шаакена, величественный Нессельбек.
А в уютной сыроварне вы попробуете ремесленные угощения — вкус истории, запечатлённый в каждом кусочке.
Описание экскурсииПутешествие сквозь время Приглашаем вас в увлекательное путешествие по замкам Восточной Пруссии — величественным, неприступным крепостям, в которых до сих пор ощущается дух средневековья. В отличие от изысканных дворцов французской Луары, прусские замки — это суровые бастионы из красного кирпича, построенные для защиты и обороны, как и подобает твердыням Тевтонского ордена. Увлекательный маршрут Наш маршрут начинается с замка Вальдау (п. Низовье), где расположен уникальный музей, созданный энтузиастами, бережно хранящими историю этой земли. Здесь вы сможете прикоснуться к подлинным артефактам прошлого и узнать о судьбах людей, живших в этих стенах. Далее мы отправимся в Гурьевск, чтобы увидеть кирху и замок Нойхаузена. Эта прекрасно сохранившаяся кирха с массивными стенами и готическими сводами — настоящий символ мощи Тевтонского ордена. По старым немецким дорогам, скрытым в тени раскидистых аллей, мы доберемся до замка Шаакен (пос. Некрасово). В отличие от других крепостей ордена, он выделяется своей необычной планировкой. Здесь мы спустимся в древние подвалы, где сегодня располагается музей инквизиции, а местные гиды расскажут мистические и порой жуткие истории мрачного средневековья. Завершающим аккордом нашей экскурсии станет замок Нессельбек — современная реконструкция средневековой крепости. Здесь гостей ждет уютная таверна с аутентичной атмосферой, свежее пиво по старинным рецептам и традиционные немецкие угощения. Важная информация:
- По понедельникам замки не работают.
- Поездка проходит на минивэне или легковом автомобиле, уточняйте перед бронированием размер вашей группы, чтобы мы могли подобрать свободное авто на вашу дату в зависимости от количества человек.
- Если с вами путешествуют дети до, сообщите нам заранее — мы подготовим детское кресло или бустер.
Все дни, кроме понедельника, по договоренности о времени с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Вальдау
- Кирха и замок Нойхаузена
- Замок Шаакен
- Гурьевск
- Посёлок Некрасово
- Замок Нессельбек
- Местная таверна
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в замки Вальдау и Шаакен
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград, ул. Шевченко, 2, к. 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- По понедельникам замки не работают
- Поездка проходит на минивэне или легковом автомобиле, уточняйте перед бронированием размер вашей группы, чтобы мы могли подобрать свободное авто на вашу дату в зависимости от количества человек
- Если с вами путешествуют дети до, сообщите нам заранее - мы подготовим детское кресло или бустер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 апр 2025
Спасибо за познавательную экскурсию. Очень удобно двигаться в своем темпе, а не в составе большой группы. Места интересные.
