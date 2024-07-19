читать дальше Я ждала нарядных замков с башенками, а увидела мощные стены, способные выдержать любое нападение. Замки в этой экскурсии Вальдау, Тапиау, Шаакен - очень разные, но создающие общее впечатление соприкосновения с живой историей.

И конечно, огромная благодарность экскурсоводу, которая стала проводником в ушедшие эпохи.

Рекомендую всем!

Ещё одна экскурсия и ещё гигабайт фото в телефоне и неизмеримое количество впечатлений.Я даже не думала, что замки могут быть такими… Такими величественными, таинственными и мрачноватыми.У меня случился разрыв шаблона.