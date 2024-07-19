Настоящая готика, богатое прошлое и красивые фото — это будет незабываемая экскурсия по Калининградской области.
Вы увидите замки Вальдау, Тапиау и Шаакен — по-разному сохранившиеся и каждый со своей славной историей. Проедете часть пути, который преодолевали рыцари во время походов. И узнаете о такой разной, но во многом схожей судьбе крепостей.
Вы увидите замки Вальдау, Тапиау и Шаакен — по-разному сохранившиеся и каждый со своей славной историей. Проедете часть пути, который преодолевали рыцари во время походов. И узнаете о такой разной, но во многом схожей судьбе крепостей.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замок Вальдау в посёлке Низовье. Здесь собрано большое количество раритетов эпохи рыцарей. Вы посмотрите на экспозицию «Великое посольство»
- Замок Тапиау в городе Гвардейске. Он сохранился лучше других замков Калининградской области, так как долгое время служил тюрьмой. Помимо осмотра цитадели, будет и мини-концерт на здании старой ратуши
- Замок Шаакен в посёлке Некрасово. Он уцелел после войн, но пал жертвой «муравьиной» деятельности переселенцев. Они строили себе жильё, разбирая замок на кирпичи. Гид расскажет об истории крепости
Примерный тайминг маршрута:
09:00–09:15 — отправление из Калининграда
10:00 — прибытие в Гвардейск, посещение замка Тапиау
11:30 — отправление в посёлок Низовье
12:00 — экскурсия по замку Вальдау
13:30 — переезд в посёлок Некрасово
14:00 — посещение замка Шаакен
16:00 — прибытие в Калининград
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Mercedes-Benz или Iveco, услуги гида и билеты в замки Вальдау и Шаакен
- Дополнительно по желанию оплачиваются посещение замка Тапиау — 500 ₽ за чел. и обед
- Путешественники, которые не захотят посетить замок Тапиау, отправятся с гидом на пешеходную экскурсию по Гвардейску
- Оплата оставшейся стоимости экскурсии — на посадке по QR-коду, который будет у гида
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 400 ₽
|Дети до 12 лет
|2 300 ₽
|Пенсионеры
|2 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Южного вокзала, гостиницы "Калининград" либо гостиницы "Турист"
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 52 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
19 июл 2024
Очень понравилась экскурсия! Организация, гид, автобус - все на высшем уровне!
Н
Николай
18 июл 2024
Экскурсия очень познавательная! Экскурсовод всю дорогу рассказывал историю о местах которые проезжали,так же в каждом замке был отдельный экскурсовод, который отлично подаёт материал.
Н
Нина
18 июл 2024
Ещё одна экскурсия и ещё гигабайт фото в телефоне и неизмеримое количество впечатлений.
Я даже не думала, что замки могут быть такими… Такими величественными, таинственными и мрачноватыми.
У меня случился разрыв шаблона.
Я даже не думала, что замки могут быть такими… Такими величественными, таинственными и мрачноватыми.
У меня случился разрыв шаблона.
В
Владислав
18 июл 2024
Не ожидал, что так много немецких замков осталось в Калининграде. Всем советую. Приезжайте, гуляйте
Маргарита
17 июл 2024
Замок Шаакен даже при повторном посещении ну оооочень впечатляет, его название даже сразу запомнилось. Вообще хотели взять другую экскурсию, но хорошо что в последний момент передумали - так понравилось! И в копилочку впечатлений добавились ещё одни часы на ратуше
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