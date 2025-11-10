Вы приехали в Калининградскую область на пару дней, хотите максимально погрузиться в историческую эпоху и вместе с тем отдохнуть? Тогда эта программа для вас! Замок Тапиау и побережье Зеленоградска — это одновременное путешествие в прошлое и настоящее. Дышите глубже, господа, ведь за три часа от аскетичных и суровых рыцарей мы перенесёмся на королевский курорт!

Описание экскурсии

Замок Тапиау — город Гвардейск

Колоритная провинция познакомит вас с готическим архитектурным прошлым и средневековыми нравами 13-16 веков. Мы прогуляемся по типично-ярмарочной площади, послушаем «музыкальную Ратушу» и посетим замок Тапиау, который сохранился лучше всех в калининградской коллекции.

Вы узнаете:

Как крестили пруссов рыцари-крестоносцы «от устья Вислы, да устья Немана»

Почему замки считались боевой машиной католической церкви

Как Тапиау стал светской загородной резиденцией магистра-герцога

Как восстановили и оживили тевтонскую цитадель на калининградской земле

А также сможете примерить доспехи, взять в руки рыцарский меч и побыть путешественником во времени.

Зеленоградский курорт — город Кранц

Мы перенесёмся в современность и ощутим всю прелесть санаторно-курортного лечения 19-21 веков. А мурлыкающие кошачьи скульптуры, мозаики и муралы расскажут о четвероногих обитателях котогорода. Маршрут проведёт нас по самому центру — Курортному проспекту — мимо старинных доходных домов, отелей и курхауса. У бювета мы зададимся вечным вопросом «пить или не пить» и, конечно, у вас будет время для пляжно-променадного дефиле.

Я расскажу:

Почему Кранц не стал рыцарским замком

Как эволюционировала курортная мода

Полезна ли зеленоградская минеральная вода

В чём плюсы и минусы кошачьей жизни в котограде

Организационные детали