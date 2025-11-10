Мои заказы

Замок Тапиау + современный Зеленоградск: контраст эпох

Доспехи, коты и морской бриз - в путешествии из Калининграда
Вы приехали в Калининградскую область на пару дней, хотите максимально погрузиться в историческую эпоху и вместе с тем отдохнуть? Тогда эта программа для вас! Замок Тапиау и побережье Зеленоградска — это одновременное путешествие в прошлое и настоящее.

Дышите глубже, господа, ведь за три часа от аскетичных и суровых рыцарей мы перенесёмся на королевский курорт!
Описание экскурсии

Замок Тапиау — город Гвардейск

Колоритная провинция познакомит вас с готическим архитектурным прошлым и средневековыми нравами 13-16 веков. Мы прогуляемся по типично-ярмарочной площади, послушаем «музыкальную Ратушу» и посетим замок Тапиау, который сохранился лучше всех в калининградской коллекции.

Вы узнаете:

  • Как крестили пруссов рыцари-крестоносцы «от устья Вислы, да устья Немана»
  • Почему замки считались боевой машиной католической церкви
  • Как Тапиау стал светской загородной резиденцией магистра-герцога
  • Как восстановили и оживили тевтонскую цитадель на калининградской земле

А также сможете примерить доспехи, взять в руки рыцарский меч и побыть путешественником во времени.

Зеленоградский курорт — город Кранц

Мы перенесёмся в современность и ощутим всю прелесть санаторно-курортного лечения 19-21 веков. А мурлыкающие кошачьи скульптуры, мозаики и муралы расскажут о четвероногих обитателях котогорода. Маршрут проведёт нас по самому центру — Курортному проспекту — мимо старинных доходных домов, отелей и курхауса. У бювета мы зададимся вечным вопросом «пить или не пить» и, конечно, у вас будет время для пляжно-променадного дефиле.

Я расскажу:

  • Почему Кранц не стал рыцарским замком
  • Как эволюционировала курортная мода
  • Полезна ли зеленоградская минеральная вода
  • В чём плюсы и минусы кошачьей жизни в котограде

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Nissan Juke
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 12 лет
  • Отдельно оплачивается билет в замок Тапиау — 600 ₽ взрослый, 450 ₽ льготный. Также по желанию — напитки и обед или дегустация сыра и шоколада в сыроварне Шаакен Дорф — 450 ₽ взрослый, 350 ₽ льготный
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 282 туристов
Я всегда стараюсь найти индивидуальный подход и учитывать интересы всех путешественников. Моя цель — не просто рассказать вам о достопримечательностях, но и погрузить в атмосферу места, которое мы посещаем. У
читать дальше

меня высшее образование по специальности «История» и квалификация преподавателя истории, что позволяет глубоко понимать исторические процессы. Кроме того, я прошла переквалификацию по специальности «Экскурсоведение», что дало необходимые знания и навыки. Со мной работает команда увлечённых профессионалов, и вместе мы проведём вас по любимым местам города и области. Наше путешествие будет интересным и запоминающимся!

