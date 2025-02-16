Приглашаю вас на неспешную прогулку по району с сохранившейся немецкой архитектурой и не только. Вы увидите и попробуете на вкус то, что видели и пробовали местные жители более ста лет назад.
Каша бабушки Марты, марципан или, может быть, десерты, приготовленные по запатентованному рецепту? Выбор за вами!
Каша бабушки Марты, марципан или, может быть, десерты, приготовленные по запатентованному рецепту? Выбор за вами!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по парку, рассмотрим здание, которое строилось как лютеранская кирха. Расскажу, что в нём находится сейчас.
- Пройдём по проспекту с трамвайной колеёй непривычной ширины, окунёмся в историю трамвая в Кёнигсберге и Калининграде.
- Побродим по живописным улочкам сохранившегося района с немецкой архитектурой.
- Побываем на немецких площадях, которые стали скверами, увидим деревья и аллеи, которым более ста лет и которые нам что-то шепчут по-немецки.
- Посетим несколько заведений на выбор. Вы сможете попробовать «запечёные сны гусеницы», авторские настойки, фирменный марципан, кашу бабушки Марты в мастерской хомлинов, десерты из кёнигсбергской кулинарной книги начала 20 века, рецепт которых запатентован, и многое другое.
Вы узнаете:
- Как и где жили почётные жители Кёнигсберга в начале 20 века, как они проводили свободное время и чем предпочитали лечить хандру.
- Кто такие хомлины и когда они появились.
- Где можно попробовать блюда аутентичной немецкой кухни.
- Из чего состоит марципан.
- Где подают свежие круассаны в течение всего дня.
Организационные детали
- Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей.
- Еда и напитки в кафе не включены в стоимость — 1000-2000 ₽.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк Центральный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Калининграде
Меня зовут Наталья, я дипломированный экскурсовод, член Союза экскурсоводов Калининградской области, а также член клуба краеведов. Калининград — мой родной город, и я буду рада познакомить вас с этим музеем под открытым небом. Поверьте, будет интересно. И вкусно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
16 фев 2025
Были в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочные немецкие домики в снегу конечно оставляют неизгладимое впечатление! Пара часов прошла незаметно, тем более,
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