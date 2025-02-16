Вкусный Амалиенау

Прогуляться по историческому району и поближе познакомиться с локальной гастрономией
Приглашаю вас на неспешную прогулку по району с сохранившейся немецкой архитектурой и не только. Вы увидите и попробуете на вкус то, что видели и пробовали местные жители более ста лет назад.

Каша бабушки Марты, марципан или, может быть, десерты, приготовленные по запатентованному рецепту? Выбор за вами!
5
1 отзыв
Вкусный Амалиенау
Вкусный Амалиенау
Вкусный Амалиенау
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по парку, рассмотрим здание, которое строилось как лютеранская кирха. Расскажу, что в нём находится сейчас.
  • Пройдём по проспекту с трамвайной колеёй непривычной ширины, окунёмся в историю трамвая в Кёнигсберге и Калининграде.
  • Побродим по живописным улочкам сохранившегося района с немецкой архитектурой.
  • Побываем на немецких площадях, которые стали скверами, увидим деревья и аллеи, которым более ста лет и которые нам что-то шепчут по-немецки.
  • Посетим несколько заведений на выбор. Вы сможете попробовать «запечёные сны гусеницы», авторские настойки, фирменный марципан, кашу бабушки Марты в мастерской хомлинов, десерты из кёнигсбергской кулинарной книги начала 20 века, рецепт которых запатентован, и многое другое.

Вы узнаете:

  • Как и где жили почётные жители Кёнигсберга в начале 20 века, как они проводили свободное время и чем предпочитали лечить хандру.
  • Кто такие хомлины и когда они появились.
  • Где можно попробовать блюда аутентичной немецкой кухни.
  • Из чего состоит марципан.
  • Где подают свежие круассаны в течение всего дня.

Организационные детали

  • Программа ориентирована на взрослых, но вы также можете взять с собой детей.
  • Еда и напитки в кафе не включены в стоимость — 1000-2000 ₽.
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в парк Центральный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
16 фев 2025
Были в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочные немецкие домики в снегу конечно оставляют неизгладимое впечатление! Пара часов прошла незаметно, тем более,
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что грелись вкусным кофе с разными вкусностями)))
Так же нам очень понравилась экскурсовод Наталья, которая ответила на все наши вопросы, какими бы они не были. Отдельно хочется подчеркнуть непринужденный тон и дружескую атмосферу всей экскурсии. Так что однозначно рекомендую, точно не потратите время зря!

Были в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочныеБыли в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочныеБыли в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочныеБыли в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочныеБыли в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочныеБыли в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочныеБыли в середине февраля 2025 года на экскурсии «Вкусный Амалиенау». Нам с мужем оочень понравилось)) сказочные

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