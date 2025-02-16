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Приглашаю вас на неспешную прогулку по району с сохранившейся немецкой архитектурой и не только. Вы увидите и попробуете на вкус то, что видели и пробовали местные жители более ста лет назад.



Каша бабушки Марты, марципан или, может быть, десерты, приготовленные по запатентованному рецепту? Выбор за вами!