В прошлом немецкие города Кранц и Раушен начали свой путь в 19 веке — и с тех пор хорошеют, оставаясь такими же уютными, как задумывались.
Вы узнаете, как традиции курортного отдыха превратились здесь в особую культуру и что такое Cittaslow. Полюбуетесь архитектурой старинных вилл. Прикоснётесь к 400-летней липе. А ещё познакомитесь со светлоёжиками и зеленоградскими котами.
Вы узнаете, как традиции курортного отдыха превратились здесь в особую культуру и что такое Cittaslow. Полюбуетесь архитектурой старинных вилл. Прикоснётесь к 400-летней липе. А ещё познакомитесь со светлоёжиками и зеленоградскими котами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Город-праздник Зеленоградск
- Вы узнаете, как деревня прусских рыбаков получила статус королевского курорта
- Погуляете по пешеходной улице Зеленоградска и познакомитесь с нарядной архитектурой старого Кранца
- Убедитесь в том, что находитесь в кошачьей столице России — у усатых здесь есть даже свой элитный жилой комплекс, а в муниципалитете есть должность «котошеф»
- Пройдёте по широкому променаду вдоль берега моря
- И отведаете минеральной воды в бювете «Королева Луиза»
Уютный Светлогорск
После получасового переезда вы окажетесь там, где оживают сказки, за каждым поворотом ждёт приятный сюрприз и никогда не стоит торопиться (расскажем, что такое «Медленный город»). Старое название Светлогорска в переводе с немецкого означает «шелестеть, шуметь», что очень хорошо подходит этому зелёному уголку Балтики.
- Поговорим о бывшем аристократическом курорте Раушен
- Исследуем историческую часть на высокой береговой дюне
- Прогуляемся по узким улочкам, утопающим в зелени, и отыщем фотогеничные виллы, старинные и современные
- Также вы познакомитесь с главным символом города — водогрязелечебницей, построенной в начале 20 века
- Не обойдём вниманием современный концертный комплекс «Янтарь-холл»
- Для спуска на роскошный променад воспользуемся панорамным лифтом, а вернёмся в жёлтой кабинке фуникулёра
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автобусе туристического класса Mercedes, сопровождение гида
- Обед оплачивается дополнительно
- Оплата оставшейся суммы на посадке, по QR-коду, который будет у гида, либо наличными
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 174 туристов
Мы — ваш проводник в старый и новый Кёнигсберг, к морским берегам и местам, хранящим удивительную историю самого западного региона нашей огромной страны! Наша компания существует более 10 лет, мы знаем лучшие места нашей родной Калининградской области и хотим поделиться ими с вами.Задать вопрос
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