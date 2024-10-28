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В прошлом немецкие города Кранц и Раушен начали свой путь в 19 веке — и с тех пор хорошеют, оставаясь такими же уютными, как задумывались.



Вы узнаете, как традиции курортного отдыха превратились здесь в особую культуру и что такое Cittaslow. Полюбуетесь архитектурой старинных вилл. Прикоснётесь к 400-летней липе. А ещё познакомитесь со светлоёжиками и зеленоградскими котами.