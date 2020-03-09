42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ощутить немецкий колорит уютного Кранца и роскошного Раушена

Лариса
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Лариса – ваш гид
Земланд – так жители Восточной Пруссии называли полуостров, окруженный с трех сторон морем и заливами.

Вы посетите лучшие курорты Земландии, куда со всей Европы съезжались состоятельные буржуа и аристократы, чтобы отдохнуть в окружении белоснежных пляжей, экзотических растений и лечебных минеральных вод.

А во время путешествия вас будут сопровождать увлекательные рассказы о курортной жизни Кранца и Раушена, которые сейчас носят имена Зеленоградск и Светлогорск.
6500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча ул. А.Невского, гостиница "Турист"
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У этой экскурсии42 отзыва
4.95
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии

Что вас ожидает

История Прусской Ривьеры
Совсем не случайно Земланд, которым так гордились местные жители, считался Прусской Ривьерой и привлекал тысячи европейцев, желающих отдохнуть на лечебных королевских курортах. Во время нашего путешествия по приморским городкам я поведаю вам истории и легенды о Земландском полуострове, о его древних жителях, королях и их подданных.

Очарование курортного Кранца
Сначала мы отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт Кранц. Теперь это милый Зеленоградск с атмосферными улочками и сохранившимися немецкими зданиями. Во время прогулки я расскажу вам об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи. Вы познакомитесь с необычной архитектурой Кранца, прогуляетесь по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (и даже сможете налить бутылочку с собой).

Раушен – «маленькая Швейцария»
Ландшафтный курорт Раушен был любимым местом отдыха состоятельных европейцев. Сегодняшний Светлогорск с его «пряничными» домиками, утопающими в зелени, еще в немецкое время презентовали как «маленькую Швейцарию». По велению прусского короля здесь высаживали редкие растения, которые превратили Раушен настоящий дендропарк: здесь вы встретите разноцветные рододендроны, японскую форзицию, вечнозеленые лианы и другие заморские растения. И, конечно, полюбуетесь местной архитектурой: домиками, роскошными немецкими виллами, эркерами и верандами.

А нагулявшись по широким променадам и улочкам с колоритными домиками, мы сможем познакомиться с местной кухней в уютном кафе на берегу Балтийского моря.

Организационные детали

  • Объекты и музеи Зеленоградска и Светлогорска согласовываются, меняются и включаются по вашему желанию, также есть возможность пройти лечебный сеанс в «Янтарной комнате». Для детей можно организовать мастер-классы по изготовлению сувениров и сладостей.
  • Посещение музеев, расходы на еду, лечебные процедуры и мастер-классы оплачиваются путешественниками отдельно
  • Начать и закончить экскурсию возможно в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии
Королевские курорты Земландии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ул. А.Невского, гостиница "Турист".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Увлеченный историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаенные уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать Ваш отпуск так, как Вам будет удобно, интересно и комфортно. Проведу любую желаемую Вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараюсь сделать Ваш отдых лучшим приключением сезона! Моя карета — Хендай Крета 2019 года ждёт Вас! До встречи, друзья!
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Очень хочется поблагодарить Ларису и Дмитрия за организацию замечательной экскурсии! Очень хорошо провели день, нам показали все красоты курортов Калининграда! Спасибо вам!
30 января 2020
Экскурсия просто чудо, несмотря на плохую погоду, мы прекрасно провели время, с нами был Дмитрий Безгинов, наиприятнейший человек, великолепный рассказчик, очень много всего показал и рассказал о изюминках местности. Очень рекомендуем. Отдельное спасибо Ларисе за то что учла наши пожелания, увидеть максимально много, за небольшое время. Большое спасибо!!!
10 января 2020
Отличная экскурсия, хороший маршрут, профессиональный гид, учитывающий пожелания туристов. Обязательно порекомендую экскурсию друзьям и коллегам.
20 декабря 2019
Все отлично, но как всегда мало времени, а хочется побродить и залезть в каждый уголок. Впечатлений океан, морской воздух и архитектура великолепна.
15 сентября 2019
Наш экскурсовод Лариса оказалась квалифицированным гидом, старающимся ненавязчиво, мягко и интеллигентно довести материал до туристов. Лариса - человек, которому явно нравится его работа, видно, что она читает и изучает все новые материалы по своему предмету.
Отвечала на все наши вопросы, старалась сделать все, чтобы нам понравились и города, которые мы посещали, и их история. Благодаря нашему гиду, весь день, проведенный с ней, вспоминается как необыкновенное чудо и счастье и хочется еще и еще раз вернуться в Светлогорск и Зеленоградск.
И еще очень важно для нас, что Лариса умеет установить контакт с разными людьми. Она оказалась не просто красивой женщиной, но и умным, интересным, обаятельным собеседником.
Обязательно будем ее рекомендовать своим друзьям, коллегам и близким.
6 сентября 2019
Дмитрий отличный рассказчик , да и сам как человек очень положительный. Экскурсия удалась на славу ! Будем рекомендовать друзьям.
4 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия с гидом Алексеем "Королевские курорты Земландии" Отлично прогулялись с интересным рассказом. Всё очень понравилось.Буду рекомендовать своим знакомым!
29 августа 2019
Всё очень хорошо.
28 августа 2019
Лариса отлично провела экскурсию. Все прекрасно организовано. Очень красивые места и хороший рассказ и них. Рекомендую обращаться к Ларисе для организации экскурсий. Ещё раз благодарю её за прекрасно проведённый день.
16 августа 2019
Заказывала экскурсию доя своих родителей. Все было просто замечательно, начиная от организационных моментов до самой экскурсии.
От родителей хотела бы добавить:
Лариса очень знающий и любящий свое дело экскурсовод и прекрасный человек. Шесть часов пролетело незаметно, настолько интересная и познавательная была экскурсия. Узнали много нового, о некоторых фактах даже и не слышали до экскурсии. Рекомендуем всем! Спасибо огромное Ларисе! И с нетерпением ждём встречи на следующей экскурсии.
Ещё 32 отзыва

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