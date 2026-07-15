42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наталя

Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан сам материал об этих уникальных, сказочных на вид, городах Зеленоградск и Светлогорск. Бушующее Балтийское море. Лариса показала мне «охотников» за янтарем, когда мы проезжали еще один городок. Эмоций и впечатлений от увиденного и услышанного много) Однозначно рекомендую эту экскурсию всем туристам.

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