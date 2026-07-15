42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Земланд — так жители Восточной Пруссии называли полуостров, окружённый морем и заливами. На его курорты съезжались буржуа и аристократы со всей Европы — и мы с вами отправимся туда.
Вы посетите Зеленоградск-Кранц и Светлогорск-Раушен — города, где богачи отдыхали в окружении белоснежных пляжей, экзотических растений и лечебных вод, — и погрузитесь в их истории.
Вы посетите Зеленоградск-Кранц и Светлогорск-Раушен — города, где богачи отдыхали в окружении белоснежных пляжей, экзотических растений и лечебных вод, — и погрузитесь в их истории.
Описание экскурсии
Курортный Кранц-Зеленоградск
- Отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт — Кранц, ныне милый Зеленоградск.
- Вы погуляете по атмосферным улочкам и рассмотрите сохранившиеся немецкие здания.
- Услышите об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи.
- Пройдёте по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза».
Раушен-Светлогорск — маленькая Швейцария
- Вы окажетесь в городе, где обожали отдыхать состоятельные европейцы.
- Встретите разноцветные рододендроны, японскую форзицию, вечнозеленые лианы и другие заморские растения.
- Полюбуетесь пряничными домиками, роскошными немецкими виллами, эркерами и верандами.
- Поймёте, почему Светлогорск сравнивают со Швейцарией.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Hyundai.
- Начать и завершить экскурсию можно в любом городе Балтийского побережья по договорённости.
- Дополнительные расходы: обед, сувениры, посещение музеев — по желанию.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7881 туриста
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан сам материал об этих уникальных, сказочных на вид, городах Зеленоградск и Светлогорск. Бушующее Балтийское море. Лариса показала мне «охотников» за янтарем, когда мы проезжали еще один городок. Эмоций и впечатлений от увиденного и услышанного много) Однозначно рекомендую эту экскурсию всем туристам.
+1
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Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид нам был крайне необходим. Экскурсия проходила с Людмилой на комфортном автомобиле, учитывались наши пожелания по длительности прогулки, местам и наиболее интересующим локациям. Получили массу впечатлений, а главное ценную информацию для будущих поездок. Рекомендую от всей души!
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Т
На комфортном автомобиле с комфортным гидом по прекрасным курортам - сказка!
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Е
Все понравилось. спасибо организаторам.
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А
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Нам очень повезло с экскурсоводом! Надежда увлеченный человек,очень много знает и интересно рассказывает. Мы прогулялись по уютным зелёным улочкам Зеленоградска, прошлись по набережной,подышали морским воздухом, а
Нам очень повезло с экскурсоводом! Надежда увлеченный человек,очень много знает и интересно рассказывает. Мы прогулялись по уютным зелёным улочкам Зеленоградска, прошлись по набережной,подышали морским воздухом, а
+1
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С женой посетили Калининград во второй половине сентября. Экскурсию "Королевские курорты Земландии" проводила Надежда. С самого начала экскурсии энтузиазм Надежды захватывает и делает экскурсантов соучастниками познания темы экскурсии. Чувствуется любовь
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