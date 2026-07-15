42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Королевские курорты Земландии - из Калининграда

Немецкий колорит уютного Зеленоградска и роскошного Светлогорска
Земланд — так жители Восточной Пруссии называли полуостров, окружённый морем и заливами. На его курорты съезжались буржуа и аристократы со всей Европы — и мы с вами отправимся туда.

Вы посетите Зеленоградск-Кранц и Светлогорск-Раушен — города, где богачи отдыхали в окружении белоснежных пляжей, экзотических растений и лечебных вод, — и погрузитесь в их истории.
5
78 отзывов
Королевские курорты Земландии - из Калининграда
Королевские курорты Земландии - из Калининграда
Королевские курорты Земландии - из Калининграда

Описание экскурсии

Курортный Кранц-Зеленоградск

  • Отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт — Кранц, ныне милый Зеленоградск.
  • Вы погуляете по атмосферным улочкам и рассмотрите сохранившиеся немецкие здания.
  • Услышите об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи.
  • Пройдёте по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза».

Раушен-Светлогорск — маленькая Швейцария

  • Вы окажетесь в городе, где обожали отдыхать состоятельные европейцы.
  • Встретите разноцветные рододендроны, японскую форзицию, вечнозеленые лианы и другие заморские растения.
  • Полюбуетесь пряничными домиками, роскошными немецкими виллами, эркерами и верандами.
  • Поймёте, почему Светлогорск сравнивают со Швейцарией.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai.
  • Начать и завершить экскурсию можно в любом городе Балтийского побережья по договорённости.
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры, посещение музеев — по желанию.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7881 туриста
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
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2
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2
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1
Наталя
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан сам материал об этих уникальных, сказочных на вид, городах Зеленоградск и Светлогорск. Бушующее Балтийское море. Лариса показала мне «охотников» за янтарем, когда мы проезжали еще один городок. Эмоций и впечатлений от увиденного и услышанного много) Однозначно рекомендую эту экскурсию всем туристам.
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан+1
Благодарю Ларису, за потрясающую экскурсию. Несмотря на ветер и шторм) мне все понравилось. Классно был рассказан
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Наталья
Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид нам был крайне необходим. Экскурсия проходила с Людмилой на комфортном автомобиле, учитывались наши пожелания по длительности прогулки, местам и наиболее интересующим локациям. Получили массу впечатлений, а главное ценную информацию для будущих поездок. Рекомендую от всей души!
Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид
Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид
Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид
Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид
Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид
Спасибо да увлекательную экскурсию в Зеленоградск и Светлогорск! Мы были в этих местах впервые, поэтому гид
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Т
На комфортном автомобиле с комфортным гидом по прекрасным курортам - сказка!
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Е
Все понравилось. спасибо организаторам.
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А
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Нам очень повезло с экскурсоводом! Надежда увлеченный человек,очень много знает и интересно рассказывает. Мы прогулялись по уютным зелёным улочкам Зеленоградска, прошлись по набережной,подышали морским воздухом, а
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потом с аппетитом поели в кафе, что посоветовала Надежда. Прогулка удалась, да и погода благоприятствовала. Возвращались довольно поздно и Надежда любезно предложила подвезти нас к дому. Нам все понравилось! Очень рекомендуем!

Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.+1
Сегодня побывали на прекрасной экскурсии.
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Михаил
С женой посетили Калининград во второй половине сентября. Экскурсию "Королевские курорты Земландии" проводила Надежда. С самого начала экскурсии энтузиазм Надежды захватывает и делает экскурсантов соучастниками познания темы экскурсии. Чувствуется любовь
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к родному краю и желание максимально полно раскрыть все аспекты темы экскурсии. Экскурсовод Надежда с пониманием относится к пожеланиям экскурсантов и старается подсказать им как наилучшим образом реализовать эти пожелания. Стремление Надежды совершенствоваться делает экскурсию насыщенной фактами в различных областях, не касающихся порой темы экскурсии. Огромное спасибо за доставленное удовольствие и приятно проведённое время.

С женой посетили Калининград во второй половине сентября. Экскурсию "Королевские курорты Земландии" проводила Надежда. С самого
С женой посетили Калининград во второй половине сентября. Экскурсию "Королевские курорты Земландии" проводила Надежда. С самого
С женой посетили Калининград во второй половине сентября. Экскурсию "Королевские курорты Земландии" проводила Надежда. С самого
С женой посетили Калининград во второй половине сентября. Экскурсию "Королевские курорты Земландии" проводила Надежда. С самого
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