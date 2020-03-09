42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Прусской Ривьеры

Совсем не случайно Земланд, которым так гордились местные жители, считался Прусской Ривьерой и привлекал тысячи европейцев, желающих отдохнуть на лечебных королевских курортах. Во время нашего путешествия по приморским городкам я поведаю вам истории и легенды о Земландском полуострове, о его древних жителях, королях и их подданных.

Очарование курортного Кранца

Сначала мы отправимся в небольшую бухту у Куршской косы, где расположился первый королевский курорт Кранц. Теперь это милый Зеленоградск с атмосферными улочками и сохранившимися немецкими зданиями. Во время прогулки я расскажу вам об известных гостях курорта, среди которых были и представители Российской империи. Вы познакомитесь с необычной архитектурой Кранца, прогуляетесь по променаду вдоль моря и попробуете минеральную воду из бювета «Королева Луиза» (и даже сможете налить бутылочку с собой).

Раушен – «маленькая Швейцария»

Ландшафтный курорт Раушен был любимым местом отдыха состоятельных европейцев. Сегодняшний Светлогорск с его «пряничными» домиками, утопающими в зелени, еще в немецкое время презентовали как «маленькую Швейцарию». По велению прусского короля здесь высаживали редкие растения, которые превратили Раушен настоящий дендропарк: здесь вы встретите разноцветные рододендроны, японскую форзицию, вечнозеленые лианы и другие заморские растения. И, конечно, полюбуетесь местной архитектурой: домиками, роскошными немецкими виллами, эркерами и верандами.

А нагулявшись по широким променадам и улочкам с колоритными домиками, мы сможем познакомиться с местной кухней в уютном кафе на берегу Балтийского моря.