Воспользуйтесь возможностью насладиться позитивными впечатлениями от нашего уникального путешествия.
Познакомьтесь с самыми яркими и необычными городами Калининградской области, а именно с Балтийском, Янтарным и Светлогорском, окунитесь в непередаваемую красоту природы, богатую историю этих мест, узнайте множество интересных фактов о них и запечатлейте эффектные моменты на прекрасном побережье Балтийского моря, а также познакомьтесь с местными достопримечательностями.
Познакомьтесь с самыми яркими и необычными городами Калининградской области, а именно с Балтийском, Янтарным и Светлогорском, окунитесь в непередаваемую красоту природы, богатую историю этих мест, узнайте множество интересных фактов о них и запечатлейте эффектные моменты на прекрасном побережье Балтийского моря, а также познакомьтесь с местными достопримечательностями.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ждет Балтийск: Военная Слава и История Мы на самом Западе нашей необъятной Родины! Город воинской славы России приглашает вас в увлекательное путешествие. Мы погрузимся в военную и не только историю этого города, который несет в себе уникальный колорит. Вспомним про времена Петра I и Елизаветы Петровны и внимательно рассмотрим входной портал Шведской крепости или как её ещё называют Цитадели Пиллау. Балтийск оставит непередаваемые впечатления как военно-морская гавань, западные морские врата России. Мы увидим корабли Балтийского флота и, если не будет шторма, увидим как паромы и сухогрузы проходят по Калининградскому морскому судоходному каналу. У Вас будет возможность с руки покормить лебедей и сделать потрясающие фото на память! Янтарный: Камень солнца и Пляж с «Голубым флагом» Далее продолжим путешествие в янтарную столицу, где янтарь добывается со времён тевтонского ордена до наших дней. Вы узнаете о процессе добычи янтаря и «янтарном короле Восточной Пруссии» Морице Бэккере, увидите пляж с «Голубым флагом», нисколько не уступающий Майами-бич. Также мы посетим невероятной красоты Кирху Пальмникена и прогуляемся по городскому парку со 160-летними буками, ситхинскими елями и другими растущими диковинками. Светлогорск: Курорт с историей Завершим наше путешествие в уютном курортном городке Светлогорске, бывшем фешенебельном курорте восточной Пруссии под названием Раушен. Прогулка по его тихим улочкам пройдет мимо красивейших вилл и гостевых домов XIX-XX веков. Вы узнаете интересные факты о городе и его истории, включая то, почему его считают самым медленным в России.
Также Вы увидите невероятные пейзажи морского побережья и театр эстрады Янтарь-Холл — место, где проводятся съёмки Голосящего Ки
Ви
На, проходят концерты российских и мировых звёзд эстрады, а также проводятся крупнейшие бизнес-мероприятия региона. В хорошую погоду при желании мы сможем включить в программу посещение Филинской бухты. Филинская бухта: Инстаграмный Рай Это место, которое завораживает всех блогеров и любителей красивых видов. Здесь вы встретите удивительные пейзажи Балтийского побережья и сможете запечатлеть эту красоту в своих фотографиях! Поймайте момент и окунитесь в уникальный мир Калининградской области с нашей эксклюзивной индивидуальной экскурсией! Отправляемся в удивительное и волнительное путешествие!
Ежедневно. По согласованию с гидом возможен ранний выезд (08:00)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
- Филинская бухта - по запросу
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в музеи и карьер
- Встреча в аэропорту
- Встреча в Зеленоградске
- Встреча Светлогорске
- Встреча Пионерском
- Встреча в Янтарном
Место начала и завершения?
В Калининграде, по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По согласованию с гидом возможен ранний выезд (08:00)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия от 1 до 4 человек. Легковой автомобиль (Хёнде Солярис с кондиционером на случай жаркой погоды)
- Обратите внимание:
- По желанию можно продлить экскурсионное время из расчета - 1200 руб/час
- Оплата производится при встрече с гидом непосредственно перед началом путешествия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
24 июл 2024
Большое спасибо Алексею за экскурсию по чудесным городам Калининградской области. Было комфортно, интересно. Показал нам не только туристические места, но и обращал наше внимание на разные местные «фишки». Еще и фотографом нашим работал 👍
Рекомендуем от души!
И обязательно вернемся в Калининград ещё!
Рекомендуем от души!
И обязательно вернемся в Калининград ещё!
А
Алина
17 мая 2024
Ездили на индивидуальную экскурсию с Алексеем 15.05.2024г. Балтийск-Янтарный-Светлогорск. Во время переездов между городами Алексей не вел машину молча, а рассказывал интересные факты, истории о тех или иных местах, о разных
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