Виктория проводит ещё 6 экскурсий

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск

Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов

Виктория
Виктория – представитель из Калининграда
В городе суровых моряков вы узнаете о важной главе в жизни российского флота, осмотрите военные корабли новейшей модификации и заглянете в далекое прошлое Балтийска-Пиллау.

Познакомитесь с традициями добычи и обработки камня в мировой «сокровищнице» янтаря.

А в Светлогорске проникнетесь атмосферой европейского курорта с немецкими виллами и особняками.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 85007 650 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск

Что вас ожидает

История края
Вы отправитесь из Калининграда по Балтийскому шоссе на юго-запад области. Дорога до Балтийска займет около часа. По пути я буду рассказывать о самых интересных и важных событиях края, произошедших за последнюю тысячу лет: от первых христианских миссионеров до героических событий конца Второй мировой войны.

Брутальный Балтийск
В самом западном городе России вы узнаете о далекой эпохе Пиллау, увидите шведскую крепость 17 века и другие исторические сооружения. Осмотрите старинный маяк, работающий по сей день, а на площади Балтийской славы — памятник времен войны, торпедный катер. Поговорим о роли города в истории 📖 российского флота и о том, как он стал местом расположения крупнейшей военно-морской базы на Балтике. Также вы посетите Свято-Георгиевский морской собор и, конечно, увидите главную «открытку» города: военные корабли новейших моделей с белыми лебедями на фоне серой стали.

Солнечный Янтарный
Очень скоро вы окажетесь в другом городе с совсем иной историей — легендарной сокровищнице солнечного камня, где находится единственное в мире предприятие, занимающееся промышленной добычей и обработкой янтаря. Я расскажу о самобытной жизни Янтарного, сложившейся благодаря его невероятным природным богатствам, и традициях работы с камнем. Вы осмотрите янтарный карьер, прогуляетесь 👣 по великолепному парку М. Беккера, спуститесь к одному из лучших пляжей страны и взглянете на красивый храм Казанской иконы Божией Матери. А местные магазины предложат широкий ассортимент традиционных изделий.

Уютный Светлогорск
Прекрасный финальный аккорд путешествия вдоль побережья — городок, сохранивший архитектуру вилл и особняков в стиле модерн. Гуляя по променаду вдоль Балтийского моря 🌊, вы узнаете об истоках курортного Раушена, его символе — водонапорной башне — и старинной планировке типичного европейского города. А заглянув в одно из светлогорских кафе на чашечку кофе, вы сможете проникнуться атмосферой неспешного чудесного Светлогорска.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается посещение янтарного карьера (250 рублей, есть льготные билеты) и питание в кафе.

Начало и место завершения
🚩 на пр. Мира
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Мое главное правило: показать наш край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Напишите мне

Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Путешествие по янтарному побережью
скидка10%
6500
5 850
6 часов
Путешествие по янтарному побережью
39 отзывов
Узнать всё о солнечном камне в Светлогорске и Янтарном
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
скидка10%
6500
5 850
7 часов
Балтийск и Балтийская коса — западный рубеж России
26 отзывов
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
Куршская коса и уютный Зеленоградск
скидка10%
7150
6 435
6 часов
Куршская коса и уютный Зеленоградск
10 отзывов
Путешествие в мир песчаных дюн и танцующих деревьев, а также прогулка по городу-курорту
Замки и кирхи Тевтонского ордена
6 500
6 часов
Замки и кирхи Тевтонского ордена
3 отзыва
Узнать самое интересное о средневековых сооружениях и прочувствовать очарование рыцарской эпохи
Вечерний Калининград
скидка15%
3900
3 315
3 часа
Вечерний Калининград
1 отзыв
Полюбоваться городом в сиянии огней и узнать об истории Кёнингсберга и его строений
Военный Калининград: дорогами русских солдат
скидка10%
6500
5 850
7 часов
Военный Калининград: дорогами русских солдат
Услышать истории о подвигах и героях, увидеть руины древних замков и познакомиться с Черняховском

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
1 200
6 часов
Куршская коса — дорога в дюны: танцующий лес и панорама Балтийского моря
915 отзывов
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
600
3 часа
Обзорная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (10:00 и 17:00)
709 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
478 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7.5 часов
На Куршскую косу через форты и замки
347 отзывов
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6900
5 865
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
336 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и встреча с прусским котом-философом
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 550
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
316 отзывов