Виктория проводит ещё 6 экскурсий

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«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск

Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
В городе суровых моряков вы узнаете о важной главе в жизни российского флота, осмотрите военные корабли новейшей модификации и заглянете в далекое прошлое Балтийска-Пиллау. Познакомитесь с традициями добычи и обработки камня в мировой «сокровищнице» янтаря. А в Светлогорске проникнетесь атмосферой европейского курорта с немецкими виллами и особняками.
5
26 отзывов
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск
«Трилогия» Балтики: Янтарный, Светлогорск, Балтийск

Описание экскурсии

История края

Вы отправитесь из Калининграда по Балтийскому шоссе на юго-запад области. Дорога до Балтийска займет около часа. По пути я буду рассказывать о самых интересных и важных событиях края, произошедших за последнюю тысячу лет: от первых христианских миссионеров до героических событий конца Второй мировой войны.

Брутальный Балтийск

В самом западном городе России вы узнаете о далекой эпохе Пиллау, увидите шведскую крепость 17 века и другие исторические сооружения. Осмотрите старинный маяк, работающий по сей день, а на площади Балтийской славы — памятник времен войны, торпедный катер. Поговорим о роли города в истории российского флота и о том, как он стал местом расположения крупнейшей военно-морской базы на Балтике. Также вы посетите Свято-Георгиевский морской собор и, конечно, увидите главную «открытку» города: военные корабли новейших моделей с белыми лебедями на фоне серой стали.

Солнечный Янтарный

Очень скоро вы окажетесь в другом городе с совсем иной историей — легендарной сокровищнице солнечного камня, где находится единственное в мире предприятие, занимающееся промышленной добычей и обработкой янтаря. Я расскажу о самобытной жизни Янтарного, сложившейся благодаря его невероятным природным богатствам, и традициях работы с камнем. Вы осмотрите янтарный карьер, прогуляетесь по великолепному парку М. Беккера, спуститесь к одному из лучших пляжей страны и взглянете на красивый храм Казанской иконы Божией Матери. А местные магазины предложат широкий ассортимент традиционных изделий.

Уютный Светлогорск

Прекрасный финальный аккорд путешествия вдоль побережья — городок, сохранивший архитектуру вилл и особняков в стиле модерн. Гуляя по променаду вдоль Балтийского моря, вы узнаете об истоках курортного Раушена, его символе — водонапорной башне — и старинной планировке типичного европейского города. А заглянув в одно из светлогорских кафе на чашечку кофе, вы сможете проникнуться атмосферой неспешного чудесного Светлогорска.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: общий билет на карьер и музей Янтарного комбината — 1200 ₽/чел., билет только в музей — 750 ₽/полный, 450 ₽/льготный
  • Экскурсию в музее проводит местный сотрудник, программа проходит в группах 5-25 человек
  • Программу можно продлить: + 1000 ₽/дополнительный час
  • Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. За дополнительную плату можем забрать вас из другого города.
  • Рекомендуемый возраст для детей на экскурсии: от 3 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1503 туристов
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников. Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей! Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Ездили в апреле. Экскурсия была великолепной. Ездили с детьми 16 лет, они были в восторге. Экскурсия проходила в удобном для нас темпе, было очень интересно. Рекомендовали гида друзьям.
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Наталья
Виктория провела для нас шикарную индивидуальную экскурсию 4 января несмотря на сложные и нехарактерные для края погодные условия (весь день был снегопад, гололедица, -7 -9 градусов). Потрясающий рассказчик, знающий историю
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и массу интересных фактов экскурсовод. Виктория отлично владеет материалом, отвечала на ВСЕ наши вопросы, грамотно подводила к той или иной теме по мере приближения к запланированным городам и учитывала пожелания. В целом экскурсия пролетела вмиг (а мы провели вместе 9 часов), очень интересно, насыщенно, было много прогулок и класты познавательной информации, как исторической, так и о современной жизни Калининградцев. Когда решим посетить данный регион в следующий раз, а такое желание появилось, опять таки благодаря интереснейшей экскурсии, обязательно обратимся именно к Виктории!
Наша благодарность и положительные рекомендации!

Виктория провела для нас шикарную индивидуальную экскурсию 4 января несмотря на сложные и нехарактерные для края
Виктория провела для нас шикарную индивидуальную экскурсию 4 января несмотря на сложные и нехарактерные для края
Виктория провела для нас шикарную индивидуальную экскурсию 4 января несмотря на сложные и нехарактерные для края
Виктория провела для нас шикарную индивидуальную экскурсию 4 января несмотря на сложные и нехарактерные для края
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Роман
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Мы ездили по городам побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск. Виктория прекрасно знает материал, с душой рассказывает о прошлом это интереснейшего исторического региона. Экскурсия на целый день, но скучать не пришлось совсем). Даже в Балтийске, где нас застала «Балтийская погода» с ветром и дождем, нас провели по интереснейшему маршруту, который сами никогда бы не нашли. Огромное спасибо Виктории!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!+2
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия!
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Е
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С нами была дочь 10 лет, Светлана старалась составить маршрут так, чтобы было интересно всем) После экскурсии длительностью 9 часов все были полны энергии! Спасибо большое за профессионализм и положительные эмоции!
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С
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Сергей
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем) по нашему желанию изменили маршрут, заехали на БалтКосу.
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)+2
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем)
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Александр
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем+2
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
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