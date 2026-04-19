Виктория проводит ещё 6 экскурсий

Получить яркое представление об истории и визитных карточках трех самобытных приморских городов
В городе суровых моряков вы узнаете о важной главе в жизни российского флота, осмотрите военные корабли новейшей модификации и заглянете в далекое прошлое Балтийска-Пиллау. Познакомитесь с традициями добычи и обработки камня в мировой «сокровищнице» янтаря. А в Светлогорске проникнетесь атмосферой европейского курорта с немецкими виллами и особняками.
Вы отправитесь из Калининграда по Балтийскому шоссе на юго-запад области. Дорога до Балтийска займет около часа. По пути я буду рассказывать о самых интересных и важных событиях края, произошедших за последнюю тысячу лет: от первых христианских миссионеров до героических событий конца Второй мировой войны.
Брутальный Балтийск
В самом западном городе России вы узнаете о далекой эпохе Пиллау, увидите шведскую крепость 17 века и другие исторические сооружения. Осмотрите старинный маяк, работающий по сей день, а на площади Балтийской славы — памятник времен войны, торпедный катер. Поговорим о роли города в истории российского флота и о том, как он стал местом расположения крупнейшей военно-морской базы на Балтике. Также вы посетите Свято-Георгиевский морской собор и, конечно, увидите главную «открытку» города: военные корабли новейших моделей с белыми лебедями на фоне серой стали.
Солнечный Янтарный
Очень скоро вы окажетесь в другом городе с совсем иной историей — легендарной сокровищнице солнечного камня, где находится единственное в мире предприятие, занимающееся промышленной добычей и обработкой янтаря. Я расскажу о самобытной жизни Янтарного, сложившейся благодаря его невероятным природным богатствам, и традициях работы с камнем. Вы осмотрите янтарный карьер, прогуляетесь по великолепному парку М. Беккера, спуститесь к одному из лучших пляжей страны и взглянете на красивый храм Казанской иконы Божией Матери. А местные магазины предложат широкий ассортимент традиционных изделий.
Уютный Светлогорск
Прекрасный финальный аккорд путешествия вдоль побережья — городок, сохранивший архитектуру вилл и особняков в стиле модерн. Гуляя по променаду вдоль Балтийского моря, вы узнаете об истоках курортного Раушена, его символе — водонапорной башне — и старинной планировке типичного европейского города. А заглянув в одно из светлогорских кафе на чашечку кофе, вы сможете проникнуться атмосферой неспешного чудесного Светлогорска.
Организационные детали
Дополнительные расходы: общий билет на карьер и музей Янтарного комбината — 1200 ₽/чел., билет только в музей — 750 ₽/полный, 450 ₽/льготный
Экскурсию в музее проводит местный сотрудник, программа проходит в группах 5-25 человек
Программу можно продлить: + 1000 ₽/дополнительный час
Экскурсия начинается и заканчивается в Калининграде. За дополнительную плату можем забрать вас из другого города.
Рекомендуемый возраст для детей на экскурсии: от 3 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1503 туристов
Я профессиональный гид, имею диплом по специальности «Экскурсоведение» и большой опыт проведения экскурсий. Работаю с командой гидов-единомышленников.
Наше главное правило: показать край таким, чтоб вы снова хотели приехать к нам и пригласить с собой друзей!
Предлагаю вам узнать больше об истории янтарного края, а так же посетить уникальные места области вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Евгения
Ездили в апреле. Экскурсия была великолепной. Ездили с детьми 16 лет, они были в восторге. Экскурсия проходила в удобном для нас темпе, было очень интересно. Рекомендовали гида друзьям.
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Наталья
Виктория провела для нас шикарную индивидуальную экскурсию 4 января несмотря на сложные и нехарактерные для края погодные условия (весь день был снегопад, гололедица, -7 -9 градусов). Потрясающий рассказчик, знающий историю читать дальшеуменьшить
и массу интересных фактов экскурсовод. Виктория отлично владеет материалом, отвечала на ВСЕ наши вопросы, грамотно подводила к той или иной теме по мере приближения к запланированным городам и учитывала пожелания. В целом экскурсия пролетела вмиг (а мы провели вместе 9 часов), очень интересно, насыщенно, было много прогулок и класты познавательной информации, как исторической, так и о современной жизни Калининградцев. Когда решим посетить данный регион в следующий раз, а такое желание появилось, опять таки благодаря интереснейшей экскурсии, обязательно обратимся именно к Виктории! Наша благодарность и положительные рекомендации!
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Роман
Прекрасные Экскурсовод и экскурсия! Мы ездили по городам побережья: Светлогорск, Янтарный, Балтийск. Виктория прекрасно знает материал, с душой рассказывает о прошлом это интереснейшего исторического региона. Экскурсия на целый день, но скучать не пришлось совсем). Даже в Балтийске, где нас застала «Балтийская погода» с ветром и дождем, нас провели по интереснейшему маршруту, который сами никогда бы не нашли. Огромное спасибо Виктории!
+2
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Е
Елена
Нашим экскурсоводом была Светлана! Приятная женщина с большим багажом знаний истории области! Экскурсией очень довольны! С нами была дочь 10 лет, Светлана старалась составить маршрут так, чтобы было интересно всем) После экскурсии длительностью 9 часов все были полны энергии! Спасибо большое за профессионализм и положительные эмоции!
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Сергей
Отлично съездили в Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Виктория - увлекательный рассказчик, любящий свой край. Однозначно рекомендуем) по нашему желанию изменили маршрут, заехали на БалтКосу.
+2
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Александр
Прекрасный гид! Шикарный собеседник! Рекомендуем
+2
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