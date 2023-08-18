Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта

Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии

4.9
9 отзывов
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За один день вы посетите три главных приморских города, абсолютно не похожих друг на друга. Каждый из них по-своему интересен и неповторим.

Вы послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдёте на побережье кусочки янтаря и влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
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Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска

Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.

Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный

Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как его добывают и перерабатывают, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг янтаря. Ещё вы осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.

Следующая остановка — Филинская бухта. Её виды впечатлят даже самого искушённого путешественника.

И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск

Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.

Организационные детали

  • Дополнительно по желанию оплачивается посещение смотровой площадки Янтарного комбината (350 руб. — взрослый, 200 руб. — дети, студенты, пенсионеры) и обед в кафе по меню
  • Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • По всем вопросам пишите нам, мы обязательно ответим в вечернее время

ежедневно в 08:45

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Ю
18 авг 2023
Очень понравилась экскурсия! Большое спасибо гиду Евгению за позитив и интересный рассказ! Содержательно и с юмором. Прекрасно владеет материалом и умеет сплотить группу. И отличный фотограф 😄.
Думаю, что наполнение экскурсии оптимальное - очень удобно за 1 день посмотреть знаковые места нескольких городов.
В Балтийске помимо пешеходной экскурсии предложили небольшую экскурсию на кораблике. И это было отличное дополнение к картине города, т. к. с воды показали еще и часть Балтийской косы, порт и рассказали про остров напротив. Приятным контрастом были семейства лебедей в заливе на фоне огромных кораблей. Балтийск показался тем городом, где без гида делать нечего, если только ты предварительно не изучил историю города и отдельных его локаций, т. к. внутрь визитной карточки - крепости Пиллау попасть нельзя. Зато с гидом тебе расскажут всё, что нужно знать, ткнут носом, куда ещё надо смотреть, и в итоге ты покидаешь город с кучей впечатлений.
В Янтарном погуляли, посмотрели производство янтарных украшений, вкусно покушали и было свободное время немного пройтись по парку и улочкам.
Евгений сказал, что Филинская бухта - очень инстаграмное место. Вот уж правда. Остановка небольшая, виды просто дух захватывают. Как любитель забраться повыше и посмотреть подальше, я была в восторге.
Светлогорск - максимально атмосферный город. Очень понравилось ходить по его улочкам. И вот тут немного не хватило свободного времени. Хотелось еще немного погулять самим, но нужно было уже выдвигаться обратно.
Что ж, будет повод обязательно вернуться сюда еще раз 😄

Отдельно хочется отметить организацию экскурсии.
Место сбора у Дома советов - самый центр города. Там на парковке нас встретили и распределили по минивенам. Т. е. большую группу желающих поделили на маленькие, у каждой своя комфортная машина и свой гид-водитель. Плюс прелесть маленькой группы в том, что она не растягивается, все кучкуются рядом с гидом и быстро собираются к концу свободного времени.
Поэтому вся экскурсия оставила только положительные эмоции и впечатления!
Е
17 авг 2023
Очень понравилась поездка. Узнали много нового. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает, приятно ее слушать. Насыщенная программа и свободного времени тоже достаточно.
Очень понравилась поездка. Узнали много нового. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает, приятно ее слушать. Насыщенная программаОчень понравилась поездка. Узнали много нового. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает, приятно ее слушать. Насыщенная программаОчень понравилась поездка. Узнали много нового. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает, приятно ее слушать. Насыщенная программаОчень понравилась поездка. Узнали много нового. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает, приятно ее слушать. Насыщенная программаОчень понравилась поездка. Узнали много нового. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает, приятно ее слушать. Насыщенная программа
Н
13 авг 2023
Экскурсионная программа не была выполнена полностью. Заявленную Филинскую бухту так и не увидели. Даже намека в речи экскурсовода на нее не было. Площадка янтарного комбината тоже не была осмотрена (если повысилась цена на это мероприятие, надо поменять описание экскурсии и информировать заранее). Знания и подача материала гидом хорошие.
Д
7 авг 2023
Очень интересная и насыщенная экскурсия, шикарный гид - Евгений, с удовольствием бы поехала с ним ещё раз. За довольно небольшое время в каждом городе удалось посмотреть самые интересные места, кто-то даже успел искупаться. Отдельное спасибо за выбор места для обеда - столовая при янтарном комбинате - быстро, вкусно и не дорого))
Т
5 авг 2023
Спасибо, Калининград, за знакомство с тобой и за знакомство с удивительным человеком, прекрасной женщиной и шикарнейшим экскурсоводом Натальей! В то утро погода встретила нас хмурым небом и белоснежная" ласточка" Натальи покатила нас по направлению к Балтийску. Безупречное вождение автомобилем так и норовило погрузить нас в сладкий сон, но речь Натальи, настолько приятная, грамотная, интереснейшая, наполненная кучей интересных фактов и интерпритаций заставляла слушать, открыв рот, о прекраснейшем крае нашей великой страны…. И вот мы в Балтийске, он готовится к празднованию Дня ВМФ, грозные военные корабли смотрят на нас с дружелюбием и такая гордость вдруг просыпается в твоей груди… А Наталья уже несёт из своей машины заранее приготовленный корм и мы идём кормить лебедей… Это неописуемые чувства… Лебеди на фоне военных кораблей и мы как дети радуемся как они щиплют ладошки наших рук выхватывая корм… Совсем немного и мы уже в Янтарном. Тут свои прелести: искусство обработки янтаря, 10 гр янтарной настоечки, строганина из пиламиды на берегу моря и мы уже катим в Светлогорск… Время неумолимо бежит, а мы нисколько не устали и готовы ещё и ещё слушать нашего гида Наталью! Как же она увлекательно рассказывает и мы просто влюбляемся в каждый кусочек увиденного и услышанного. Спасибо Вам, дорогая Наталья, от всего сердца! Вы истинный патриот своего дела и своей земли… Не хватает слов передать наше восхищение и всю нашу благодарность Вам! Успехов! Здоровья! Ярких идей и новых свершений Вам!
Балтийск, Янтарный, Светлогорск- города, которые должен посетить каждый!
Евгения(Елабуга)
Татьяна(Набережные Челны)
25.07.23
Любовь
1 авг 2023
Очень понравилась поездка! Огромное спасибо Евгению за интересные рассказы и прекрасную организацию на маршруте. Удалось проехать по бухте в Балтийске и увидеть все корабли и немецкий аэродром. Удивил пляж в Янтарном своим размахом. И конечно очень красиво и атмосферно в Светлогорске!
Т
1 авг 2023
Знания и коммуникативные качества гида оцениваем высоко. Кроме содержания экскурсии, понравились галантность, внимательность, остроумие Дмитрия. Впечатления самые добрые остались. Спасибо. Историки Томск Калининград Таганрог
А
26 июля 2023
Превосходная экскурсия.
Замечательный гид, Наталья.
Во-первых, в экскурсии понравилось малочисленность группы (4 человека) (возьму на вооружение такие экскурсии), что позволяет всем задавать ей вопросы, а ей вести диалог и отвечать.
Во-вторых, лёгкость, спокойность, беспешность, получение удовольствия от пройденных маршрутов.
В-третьих, Наталья не жалеет своего личного времени, по истечению установленных рамок.
Сама женщина очень вежливый, культурный, чуткий, безмятежный человек. Любит свою работу, как свое личное времяпровождение. Много знает, при чем даже не по теме. Покажет закаулочки, необычные дома, кварталы, памятники.
М
26 июля 2023
Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо экскурсоводу Евгению. С удовольствием съездила бы с ним на экскурсию посвященную Великой Отечественной войне. Собралась хорошая небольшая компания, никто не опаздывал, никого не приходилось искать. Времени в принципе для такой объемной экскурсии хватило. Появилось желание съездить в Янтарное и Светлогорск без экскурсии. Море совершенно не такое как у нас в Эстонии🙂 (по крайней мере в Нарва-Йыссу я такого не видела ни разу, оно у нас более спокойное или я там бываю не в то время 🙂) Пыталась несколько раз загрузить фото, к сожалению не получилось.

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