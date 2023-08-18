За один день вы посетите три главных приморских города, абсолютно не похожих друг на друга. Каждый из них по-своему интересен и неповторим. Вы послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдёте на побережье кусочки янтаря и влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.

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Описание

Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска

Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.

Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный

Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как его добывают и перерабатывают, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг янтаря. Ещё вы осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.

Следующая остановка — Филинская бухта. Её виды впечатлят даже самого искушённого путешественника.

И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск

Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.

Организационные детали