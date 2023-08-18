Побывать в красивых и значимых местах области на групповой экскурсии
Вы послушаете нескучные истории края, узнаете все секреты янтарного промысла, побываете в самом западном форте России, найдёте на побережье кусочки янтаря и влюбитесь в прекрасные виллы бывшего королевского курорта.
авг
авг
авг
авг
авг
авг
авг
даты
Описание
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся с самого западного города России — Балтийска
Мы посетим военно-морскую гавань с пришвартованными кораблями, осмотрим шведскую крепость Пиллау, маяк 19 века, Елизаветинский форт. Вы узнаете, что связывает Петра I и Елизавету Петровну с прусской приморской провинцией, раскроете секрет Иосифа Бродского и услышите удивительную историю об основателе бранденбургского военно-морского флота.
Дальше наш путь ведёт в небольшой, но уютный городок — Янтарный
Это мировой центр добычи солнечного камня. Вы не только увидите, как его добывают и перерабатывают, но и побываете в янтарной пирамиде, созданной из 800 кг янтаря. Ещё вы осмотрите кирху Пальмникена, посетите янтарную мануфактуру и увидите дворец янтарного магната Мориса Беккера на берегу моря.
Следующая остановка — Филинская бухта. Её виды впечатлят даже самого искушённого путешественника.
И последняя точка маршрута — «королевский» курорт Светлогорск
Такой зелёный, уютный и живописный, со сказочными виллами в 100-летнем сосновом бору. На прогулке по центральному парку и променаду мы поговорим о причинах невероятной популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» и обсудим архитектурные особенности символа города — водонапорной башни 1908 года.
Организационные детали
- Дополнительно по желанию оплачивается посещение смотровой площадки Янтарного комбината (350 руб. — взрослый, 200 руб. — дети, студенты, пенсионеры) и обед в кафе по меню
- Экскурсию для вас проведёт гид-экскурсовод нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- По всем вопросам пишите нам, мы обязательно ответим в вечернее время
ежедневно в 08:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Калининграда
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:45Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Думаю, что наполнение экскурсии оптимальное - очень удобно за 1 день посмотреть знаковые места нескольких городов.
В Балтийске помимо пешеходной экскурсии предложили небольшую экскурсию на кораблике. И это было отличное дополнение к картине города, т. к. с воды показали еще и часть Балтийской косы, порт и рассказали про остров напротив. Приятным контрастом были семейства лебедей в заливе на фоне огромных кораблей. Балтийск показался тем городом, где без гида делать нечего, если только ты предварительно не изучил историю города и отдельных его локаций, т. к. внутрь визитной карточки - крепости Пиллау попасть нельзя. Зато с гидом тебе расскажут всё, что нужно знать, ткнут носом, куда ещё надо смотреть, и в итоге ты покидаешь город с кучей впечатлений.
В Янтарном погуляли, посмотрели производство янтарных украшений, вкусно покушали и было свободное время немного пройтись по парку и улочкам.
Евгений сказал, что Филинская бухта - очень инстаграмное место. Вот уж правда. Остановка небольшая, виды просто дух захватывают. Как любитель забраться повыше и посмотреть подальше, я была в восторге.
Светлогорск - максимально атмосферный город. Очень понравилось ходить по его улочкам. И вот тут немного не хватило свободного времени. Хотелось еще немного погулять самим, но нужно было уже выдвигаться обратно.
Что ж, будет повод обязательно вернуться сюда еще раз 😄
Отдельно хочется отметить организацию экскурсии.
Место сбора у Дома советов - самый центр города. Там на парковке нас встретили и распределили по минивенам. Т. е. большую группу желающих поделили на маленькие, у каждой своя комфортная машина и свой гид-водитель. Плюс прелесть маленькой группы в том, что она не растягивается, все кучкуются рядом с гидом и быстро собираются к концу свободного времени.
Поэтому вся экскурсия оставила только положительные эмоции и впечатления!
Балтийск, Янтарный, Светлогорск- города, которые должен посетить каждый!
Евгения(Елабуга)
Татьяна(Набережные Челны)
25.07.23
Замечательный гид, Наталья.
Во-первых, в экскурсии понравилось малочисленность группы (4 человека) (возьму на вооружение такие экскурсии), что позволяет всем задавать ей вопросы, а ей вести диалог и отвечать.
Во-вторых, лёгкость, спокойность, беспешность, получение удовольствия от пройденных маршрутов.
В-третьих, Наталья не жалеет своего личного времени, по истечению установленных рамок.
Сама женщина очень вежливый, культурный, чуткий, безмятежный человек. Любит свою работу, как свое личное времяпровождение. Много знает, при чем даже не по теме. Покажет закаулочки, необычные дома, кварталы, памятники.