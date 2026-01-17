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Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта

Нескучное погружение в биографию мыслителя и историю философии
Из всех знаменитых горожан «Великим сыном Кёнигсберга» и «гением места» называют Иммануила Канта.

Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не
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покидая его, и при этом сумел постичь всю глубину и разнообразие мира.

Как это ему удалось? Я раскрою феномен «прусского затворника» на экскурсии по любимым местам Канта и маршрутам его одиночных прогулок.

5
18 отзывов
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта

Описание экскурсии

«Две вещи наполняют душу всё новым и нарастающим удивлением и благоговением… звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».
Иммануил Кант

Что вас ожидает

Иммануил Кант говорил: «… такой город, как Кёнигсберг на реке Прегель, можно признать подходящим местом для расширения знаний и о человеке, и о мире. Здесь и не путешествуя можно приобрести такое знание». Давайте проверим, так ли это! Вы посетите самые «философские» локации Калининграда:

  • Остров Кнайпхоф — место, где учился, работал и был упокоен Кант. Многие здания времён Канта уже утрачены, но мы сможем визуализировать их и даже побывать внутри дома философа.
  • Кафедральный собор — замок, который мог превратиться в храм. Обсудим, откуда здесь взялся образ русалки. Как философ спас собор, а «бобовый король» спас город Канта для будущих поколений.
  • Мосты Кёнигсберга, включая Императорский, Дровяной и Медовый. Заодно осмотрим Рыбную деревню и Королевский замок.
  • Родительский дом философа, отмеченный мемориальной доской.
  • Госпиталь Святого Георга, где учился читать и писать маленький Эммануил (да, так его называли родители!).
  • «Блуждающий» памятник Канту и благодарность «красной графине» Марион фон Дёнхофф.

А ещё — философ любил кофе! И мы заглянем в кафе «В гостях у Канта», продегустируем кофе, сваренный по старинным рецептам. Какой любите: «кофе по-зальцбургски» или «кофе по-бранденбургски»?

Организационные детали

  • Дополнительные траты: кофе/десерты при посещении кафе
  • Если вас больше 5 человек, доплата за каждого следующего участника составит 1000 ₽
  • Если вам нужна экскурсия в день, закрытый в календаре, напишите гиду — он скорректирует свой график под ваш запрос

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 202 туристов
Меня зовут Светлана, я аттестованный гид. Вместе мы погуляем по интересному городу, заглянем в нетуристические места, вспомним прошлое региона, очаруемся настоящим. Каждую прогулку делаю комфортной для гостей и делюсь своей любовью к этой земле.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Спасибо большое за отличную экскурсию! Светлана с первой минуты окружила нас заботой, вовлекла в диалог, показала больше, чем мы ожидали, подсказала места, где поесть, что купить. Экскурсия была интересна всем члены семьи. Немаловажно, что Светлана учитывала все наши личные потребности - погреться, купить кофе и т. п. Всем будем рекомендовать Светлану, обязательно вернёмся в Калининград.
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Анастасия
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для себя экскурсию именно с таким уклоном.
Светлана прекрасный рассказчик, мне очень понравилась подача материала, сам
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он подобран блестяще, полностью охватывает вехи жизни Канта, а также многое из истории самого города и острова Кнайпхоф в частности. Много ходили, погода непредсказуема, позаботьтесь прихватить зонтик, даже если прогноз обещает солнце))

Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для+2
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для
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Наталья
Экскурсия очень понравилась, три часа прошли на одном дыхании! Светлана отличный рассказчик и приятная женщина. Сама экскурсия очень грамотно построена: вы не только познакомитесь с жизнью философа, но и посмотрите достопримечательные места связанные с Кантом, с подробным описанием, историей, тонкостями и нюансами. Попробуйте кофе или глинтвейн в кофейне У Канта! Спасибо большое, впечатлений осталось море!
Экскурсия очень понравилась, три часа прошли на одном дыхании! Светлана отличный рассказчик и приятная женщина. Сама
Экскурсия очень понравилась, три часа прошли на одном дыхании! Светлана отличный рассказчик и приятная женщина. Сама
Экскурсия очень понравилась, три часа прошли на одном дыхании! Светлана отличный рассказчик и приятная женщина. Сама
Экскурсия очень понравилась, три часа прошли на одном дыхании! Светлана отличный рассказчик и приятная женщина. Сама
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Н
Спасибо за чудесный день и погружение в увлекательный мир гения и знакомство с городом. Даже непогода не смогла испортить экскурсию и впечатление. Благодарю Светлану на чуткость, она приехала с дополнительным
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зонтиком. Очень понравилось кафе «У Канта», необыкновенно вкусный кофе, уникальные рецепты разных стран и европейских провинций. Светлана глубоко интеллигентный, образованный, эрудированный человек. Столько нового узнала!!! И «вишенкой на торте» был сюрприз в конце экскурсии. Но Думаю,, спойлерить не стоит, пусть это будет так же сюрпризом и для других путешественников, заказывайте экскурсию - не пожалеете!

Спасибо за чудесный день и погружение в увлекательный мир гения и знакомство с городом. Даже непогода
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Татьяна
Приезжаю в Калининград второй раз, побывала на разных экскурсиях и в разных музеях, и уже узнала многое об Иммануиле Канте. Экскурсия Светланы открывает новые грани в постижении Канта и истории
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Калининграда. Трехчасовая прогулка пролетела незаметно. Интеллигентный, мягкий стиль рассказа, интересные детали по-новому раскрывают жизнь и взгляды Канта, его неразрывную связь с городом. Благодаря экскурсии личность Канта, его философия и город, в котором он жил, стали близкими и важными для меня. Большое спасибо за прекрасное путешествие! Желаю новых открытий вместе с экскурсантами!

Приезжаю в Калининград второй раз, побывала на разных экскурсиях и в разных музеях, и уже узнала
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Виктория
Очень информативная экскурсия, в ходе которой мы узнали, что в Калининграде жил Кант)) Он был достаточно умным человеком, в частности его мысли принадлежит изречение: Утро вечера мудренее! В целом, мы
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все вчетвером были вдохновлены рассказом экскурсовода, но духовная пища не кормит, по этому после трехчасовой прогулки залетели в ближайшую чебуречную))) А если серьезно, то Светлана - замечательный экскурсовод, интересный рассказ! В общем с пользой проведенное время!!! Наша рекомендация 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼

Очень информативная экскурсия, в ходе которой мы узнали, что в Калининграде жил Кант)) Он был достаточно
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Входит в следующие категории Калининграда

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