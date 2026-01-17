Из всех знаменитых горожан «Великим сыном Кёнигсберга» и «гением места» называют Иммануила Канта.
Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не
Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не
Описание экскурсии
«Две вещи наполняют душу всё новым и нарастающим удивлением и благоговением… звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».
Иммануил Кант
Что вас ожидает
Иммануил Кант говорил: «… такой город, как Кёнигсберг на реке Прегель, можно признать подходящим местом для расширения знаний и о человеке, и о мире. Здесь и не путешествуя можно приобрести такое знание». Давайте проверим, так ли это! Вы посетите самые «философские» локации Калининграда:
- Остров Кнайпхоф — место, где учился, работал и был упокоен Кант. Многие здания времён Канта уже утрачены, но мы сможем визуализировать их и даже побывать внутри дома философа.
- Кафедральный собор — замок, который мог превратиться в храм. Обсудим, откуда здесь взялся образ русалки. Как философ спас собор, а «бобовый король» спас город Канта для будущих поколений.
- Мосты Кёнигсберга, включая Императорский, Дровяной и Медовый. Заодно осмотрим Рыбную деревню и Королевский замок.
- Родительский дом философа, отмеченный мемориальной доской.
- Госпиталь Святого Георга, где учился читать и писать маленький Эммануил (да, так его называли родители!).
- «Блуждающий» памятник Канту и благодарность «красной графине» Марион фон Дёнхофф.
А ещё — философ любил кофе! И мы заглянем в кафе «В гостях у Канта», продегустируем кофе, сваренный по старинным рецептам. Какой любите: «кофе по-зальцбургски» или «кофе по-бранденбургски»?
Организационные детали
- Дополнительные траты: кофе/десерты при посещении кафе
- Если вас больше 5 человек, доплата за каждого следующего участника составит 1000 ₽
- Если вам нужна экскурсия в день, закрытый в календаре, напишите гиду — он скорректирует свой график под ваш запрос
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 202 туристов
Меня зовут Светлана, я аттестованный гид. Вместе мы погуляем по интересному городу, заглянем в нетуристические места, вспомним прошлое региона, очаруемся настоящим. Каждую прогулку делаю комфортной для гостей и делюсь своей любовью к этой земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо большое за отличную экскурсию! Светлана с первой минуты окружила нас заботой, вовлекла в диалог, показала больше, чем мы ожидали, подсказала места, где поесть, что купить. Экскурсия была интересна всем члены семьи. Немаловажно, что Светлана учитывала все наши личные потребности - погреться, купить кофе и т. п. Всем будем рекомендовать Светлану, обязательно вернёмся в Калининград.
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для себя экскурсию именно с таким уклоном.
Светлана прекрасный рассказчик, мне очень понравилась подача материала, сам
Светлана прекрасный рассказчик, мне очень понравилась подача материала, сам
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия очень понравилась, три часа прошли на одном дыхании! Светлана отличный рассказчик и приятная женщина. Сама экскурсия очень грамотно построена: вы не только познакомитесь с жизнью философа, но и посмотрите достопримечательные места связанные с Кантом, с подробным описанием, историей, тонкостями и нюансами. Попробуйте кофе или глинтвейн в кофейне У Канта! Спасибо большое, впечатлений осталось море!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо за чудесный день и погружение в увлекательный мир гения и знакомство с городом. Даже непогода не смогла испортить экскурсию и впечатление. Благодарю Светлану на чуткость, она приехала с дополнительным
Вам был полезен этот отзыв?
Приезжаю в Калининград второй раз, побывала на разных экскурсиях и в разных музеях, и уже узнала многое об Иммануиле Канте. Экскурсия Светланы открывает новые грани в постижении Канта и истории
Вам был полезен этот отзыв?
Очень информативная экскурсия, в ходе которой мы узнали, что в Калининграде жил Кант)) Он был достаточно умным человеком, в частности его мысли принадлежит изречение: Утро вечера мудренее! В целом, мы
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта»
Мини-группа
до 11 чел.
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кёнигсберг
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:00
1200 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Кёнигсберг. История трёх городов
Открыть для себя туристический Калининград и спрятанный Кёнигсберг и окунуться в историю города
Начало: На Ленинском проспекте
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сердце Кёнигсберга: прошлое и настоящее
Увидеть всё самое важное на острове Канта - must-see локации Калининграда
Начало: Медовый мост
Сегодня в 17:00
15 авг в 10:00
от 5250 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Кёнигсберг в центре Калининграда
Откройте для себя историю Кёнигсберга, прогуливаясь по острову Канта и Рыбной деревне. Узнайте о Королевском замке и разгадайте тайну семи мостов
Начало: Возле ТЦ Плаза
Сегодня в 19:15
Завтра в 10:00
от 1080 ₽
1200 ₽ за человека
-5%
до 19 августа
от 6175 ₽ за экскурсию