Из всех знаменитых горожан «Великим сыном Кёнигсберга» и «гением места» называют Иммануила Канта.Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не

покидая его, и при этом сумел постичь всю глубину и разнообразие мира. Как это ему удалось? Я раскрою феномен «прусского затворника» на экскурсии по любимым местам Канта и маршрутам его одиночных прогулок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Две вещи наполняют душу всё новым и нарастающим удивлением и благоговением… звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».

Иммануил Кант

Что вас ожидает

Иммануил Кант говорил: «… такой город, как Кёнигсберг на реке Прегель, можно признать подходящим местом для расширения знаний и о человеке, и о мире. Здесь и не путешествуя можно приобрести такое знание». Давайте проверим, так ли это! Вы посетите самые «философские» локации Калининграда:

Остров Кнайпхоф — место, где учился, работал и был упокоен Кант. Многие здания времён Канта уже утрачены, но мы сможем визуализировать их и даже побывать внутри дома философа.

Кафедральный собор — замок, который мог превратиться в храм. Обсудим, откуда здесь взялся образ русалки. Как философ спас собор, а «бобовый король» спас город Канта для будущих поколений.

Мосты Кёнигсберга, включая Императорский, Дровяной и Медовый. Заодно осмотрим Рыбную деревню и Королевский замок.

Родительский дом философа, отмеченный мемориальной доской.

Госпиталь Святого Георга, где учился читать и писать маленький Эммануил (да, так его называли родители!).

«Блуждающий» памятник Канту и благодарность «красной графине» Марион фон Дёнхофф.

А ещё — философ любил кофе! И мы заглянем в кафе «В гостях у Канта», продегустируем кофе, сваренный по старинным рецептам. Какой любите: «кофе по-зальцбургски» или «кофе по-бранденбургски»?

Организационные детали