Нескучное погружение в биографию мыслителя и историю философии
Из всех знаменитых горожан «Великим сыном Кёнигсберга» и «гением места» называют Иммануила Канта.
Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не покидая его, и при этом сумел постичь всю глубину и разнообразие мира.
Как это ему удалось? Я раскрою феномен «прусского затворника» на групповой экскурсии по любимым местам Канта и маршрутам его одиночных прогулок.
Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не покидая его, и при этом сумел постичь всю глубину и разнообразие мира.
Как это ему удалось? Я раскрою феномен «прусского затворника» на групповой экскурсии по любимым местам Канта и маршрутам его одиночных прогулок.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
«Две вещи наполняют душу всё новым и нарастающим удивлением и благоговением… звёздное небо надо мной и моральный закон во мне».
Иммануил Кант
Что вас ожидает
Иммануил Кант говорил: «… такой город, как Кёнигсберг на реке Прегель, можно признать подходящим местом для расширения знаний и о человеке, и о мире. Здесь и не путешествуя можно приобрести такое знание». Давайте проверим, так ли это! В группе до 12 человек вы посетите самые «философские» локации Калининграда:
- Кнайпхоф — место, где учился, работал и был упокоен Кант. Многие здания времён Канта уже утрачены, но мы сможем визуализировать их и даже побывать внутри дома философа.
- Кафедральный собор — замок, который мог превратиться в храм. Обсудим, откуда здесь взялся образ русалки. Как философ спас собор, а «бобовый король» спас город Канта для будущих поколений.
- Мосты Кёнигсберга, включая Императорский, Дровяной и Медовый. Заодно осмотрим Рыбную деревню и Королевский замок.
- Родительский дом философа, отмеченный мемориальной доской.
- Госпиталь Святого Георга, где учился читать и писать маленький Эммануил (да, так его называли родители!).
- «Блуждающий» памятник Канту и благодарность «красной графине» Марион фон Дёнхофф.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
во вторник, четверг и субботу в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на острове Канта
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 13:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 25 туристов
Меня зовут Светлана, я дипломированный экскурсовод. Увлекаюсь путешествиями, краеведением, живу в городе недавно, но приезжала сюда в течение 10 лет. Очарована Калининградом и его историей.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
16 авг 2023
С удовольствием побывала на экскурсии. Узнала, каким человеком был философ Кант, с кем общался, что любил, где жил. Его обеды-стали интеллектуальным клубом познания. Прошлись по местам, где гулял мыслитель, где учился и работал. Город Канта очень хорош!
Спасибо эскурсоводу Светлане!
Спасибо эскурсоводу Светлане!
Анастасия
11 авг 2023
Замечательная экскурсия, я осталась под большим впечатлением. Открыла для себя многое о прошлом философа. Искала для себя экскурсию именно с таким уклоном.
Светлана прекрасный рассказчик, мне очень понравилась подача материала, сам он подобран блестяще, полностью охватывает вехи жизни Канта, а также многое из истории самого города и острова Кнайпхоф в частности. Много ходили, погода непредсказуема, позаботьтесь прихватить зонтик, даже если прогноз обещает солнце))
Светлана прекрасный рассказчик, мне очень понравилась подача материала, сам он подобран блестяще, полностью охватывает вехи жизни Канта, а также многое из истории самого города и острова Кнайпхоф в частности. Много ходили, погода непредсказуема, позаботьтесь прихватить зонтик, даже если прогноз обещает солнце))
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