Встретим вас в аэропорту. Если ваш самолёт прилетает до 12:00, вас ждёт обзорная экскурсия (около 4 часов). Вы побываете на острове Канта, осмотрите Росгартенские ворота и башню Дона, где находится Музей янтаря. Насладитесь прогулкой по району Амалиенау с роскошными немецкими виллами в стиле модерн. А ещё осмотрите форт, погрузитесь в историю Калининграда и узнаете, почему его называли городом-крепостью.

После экскурсии отвезём вас до вашего жилья.