Индивидуальный тур-знакомство с Калининградом и областью: экскурсии, прогулки и концерт
Побывать на острове Канта и в Кафедральном соборе, погулять по Куршской косе и по городу кошек
Предлагаем короткое, но насыщенное путешествие только для вашей компании.
Вы погрузитесь в историю Калининграда, узнаете, за что его прозвали городом-крепостью, полюбуетесь роскошными виллами и немецкой архитектурой.
Надышитесь бризом Балтийского моря, прогуляетесь по
Танцующему лесу с причудливо изгибающимися деревьями. Подниметесь на высоту Эфа и сделаете фото на фоне песчаных дюн Куршской косы. В третий день отправимся в атмосферный Светлогорск и город кошек Зеленоградск. А ещё вы насладитесь органной музыкой.
Возможны корректировки маршрутов в зависимости от времени прибытия в Калининград.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и обзорная эксурсия по Калининграду
Встретим вас в аэропорту. Если ваш самолёт прилетает до 12:00, вас ждёт обзорная экскурсия (около 4 часов). Вы побываете на острове Канта, осмотрите Росгартенские ворота и башню Дона, где находится Музей янтаря. Насладитесь прогулкой по району Амалиенау с роскошными немецкими виллами в стиле модерн. А ещё осмотрите форт, погрузитесь в историю Калининграда и узнаете, почему его называли городом-крепостью.
После экскурсии отвезём вас до вашего жилья.
2 день
Замок и Куршская коса
Утром отправимся в замок «Шаакен» или «Нойхаузен». Затем поедем на Куршскую косу, где вас ждёт прогулка по загадочному Танцующему лесу и подъём на высоту Эфа. А ещё пройдёмся по пляжу, слушая шум волн, и, по желанию, пообедаем в ресторане на берегу.
Продолжительность программы — около 7 часов.
3 день
Светлогорск и Зеленоградск
Поедем в Светлогорск, самый медленный город России. Вас ждёт прогулка по уютным улочкам, мимо старинных вилл, укрытых лапами елей. Будем вдыхать морской воздух, наслаждаться видами.
Переедем в город кошек Зеленоградск. Устроим променад по Курортному проспекту, полюбуемся старинными зданиями и сделаем милые фотографии его хвостатых и пушистых обитателей.
Продолжительность программы — около 6 часов.
4 день
Активность на выбор и отъезд
Последний день можно посвятить самостоятельной прогулке, посетить органный концерт в Кафедральном соборе или музей «Кронпринц» (на выбор).
Билеты на концерт органной музыки или в музей «Кронпринц»
Что не входит в цену
Билеты до Калининграда и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты
Экосбор в нацпарке «Куршская коса»
Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда, до 18:00. Предоставим трансфер для вылета до 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Калининграде
Приветствую вас, гости нашего города. Меня зовут Лилия, я местный житель, а также дипломированный гид.
Город-сад, город-крепость, город рыцарей Тевтонского ордена — это всё о нашем Калининграде! С радостью познакомлю и вас с удивительной историей нашей области.
Оставим сухие факты для уроков истории и отправимся в путешествие на автомобиле Renault grand scenic или Ford Fiesta в зависимости от количества гостей.
С
Светлана
23 июн 2025
Калининградская экскурсия оставила самые приятные впечатления. Город и его окресности поразили своей красотой и богатой историей. Особенно запомнился визит в интересное место, полное тайн Форд 11. Увлекательный рассказ экскурсовода сделал путешествие еще более познавательным. С удовольствием порекомендую эту экскурсию всем своим знакомым.