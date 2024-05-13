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Проживание. В хостеле в двухместных номерах с общей ванной комнатой. За доплату возможно одноместное размещение и размещение в номерах с ванной.

Питание. В стоимость включены завтраки во «Friday Center». В марте 2024 года также будут включены ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.