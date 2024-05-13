Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен
Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье. На сыроварне закупимся местным сыром и шоколадом, чтобы привезти с собой вкусные подарки.
мая
мая
июн
июн
июл
авг
сен
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|17 000 ₽
Описание
Организационные детали
Мы можем подобрать для вас более удобные даты.
Проживание. В хостеле в двухместных номерах с общей ванной комнатой. За доплату возможно одноместное размещение и размещение в номерах с ванной.
Питание. В стоимость включены завтраки во «Friday Center». В марте 2024 года также будут включены ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Привет, Кёнигсберг
Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до места проживания, где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.
Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации.
Продолжительность экскурсии — 3,5 часа.
«Город котиков» и Куршская коса
После завтрака едем к морю! Первым делом посетим Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Пройдёмся по набережной и улочкам, которые будто сошли со старинных открыток. Везде будем видеть хвостатых жителей, к которым здесь особое отношение. В свободное время вы сможете самостоятельно изучить городок и закупиться сувенирами.
После этого направимся к Куршской косе. Насладимся хвойными ароматами и побродим по экотропам, поднимемся на высокие дюны и полюбуемся панорамными видами на залив. Заглянем на высоту Эфа и Мюллера, очаруемся Танцующим лесом.
Вернёмся в Калининград (продолжительность экскурсии — 8 часов).
Красоты Светлогорска и замок Шаакен
Позавтракав, отправимся в Светлогорск или Раушен. Когда-то на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город. Погуляем по улицам, заполненным роскошными особняками и, конечно, пройдёмся по живописной набережной, наслаждаясь морским бризом. Затем у вас будет свободное время.
После этого поедем в замок Шаакен. Здесь можно зайти в музей Средневековья. Мы услышим истории замка и спустимся в пыточные подвалы. Заглянем на фермерскую сыроварню, расположившуюся неподалёку, где желающие приобретут шоколад и сыр местного производства.
Продолжительность экскурсии — 8 часов.
Окончание тура
После завтрака вы сможете посвятить день самостоятельной прогулке по Калининграду или поездке к морю, ведь выселиться из хостела можно до 18:00. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Остальное питание (в турах с марта будут включены ужины)
- Трансфер из/до аэропорта
- Доплата за одноместное размещение:
- В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
- В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
- Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 1 700 руб
- Обратите внимание: цена актуальна до конца февраля
- Стоимость тура с марта по май - 17 000 руб. (со включёнными завтраками и ужинами)
- Стоимость тура с июня по сентябрь - 20 000 руб. (со включёнными завтраками и ужинами)