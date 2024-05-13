Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Авторский тур в Калининграде

Погулять по Амалиенау, погладить котиков в Зеленоградске и узнать тайны замка Шаакен

Море, роскошные особняки и котики! Всё это вас ждёт в нашем путешествии по Калининграду и области.

Погрузимся в историю и атмосферу Кёнигсберга, Зеленоградска и Светлогорска, полюбуемся пейзажи на Куршской косе и заглянем в замок Шаакен, чтобы исследовать его подвалы и услышать рассказы о Средневековье. На сыроварне закупимся местным сыром и шоколадом, чтобы привезти с собой вкусные подарки.
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Дух Прибалтики: мини-тур по Кёнигсбергу и округе
Ближайшие даты:
13
мая
27
мая
3
июн
17
июн
1
июл
12
авг
2
сен
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Мы можем подобрать для вас более удобные даты.

Проживание. В хостеле в двухместных номерах с общей ванной комнатой. За доплату возможно одноместное размещение и размещение в номерах с ванной.

Питание. В стоимость включены завтраки во «Friday Center». В марте 2024 года также будут включены ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Кёнигсберг

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до места проживания, где до 13:00 разместитесь в номерах. После этого проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Затем отправимся на прогулку по старинному району немецких вилл — Амалиенау. Вам расскажут историю места и его жителей и познакомят с традициями, которые поддерживаются в наше время. Далее проследуем к острову Канта и осмотрим Кафедральный собор, побродим по парку и узнаем много интересных фактов о локации.

Продолжительность экскурсии — 3,5 часа.

Привет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, КёнигсбергПривет, Кёнигсберг
2 день

«Город котиков» и Куршская коса

После завтрака едем к морю! Первым делом посетим Зеленоградск — первый курорт Восточной Пруссии. Пройдёмся по набережной и улочкам, которые будто сошли со старинных открыток. Везде будем видеть хвостатых жителей, к которым здесь особое отношение. В свободное время вы сможете самостоятельно изучить городок и закупиться сувенирами.

После этого направимся к Куршской косе. Насладимся хвойными ароматами и побродим по экотропам, поднимемся на высокие дюны и полюбуемся панорамными видами на залив. Заглянем на высоту Эфа и Мюллера, очаруемся Танцующим лесом.

Вернёмся в Калининград (продолжительность экскурсии — 8 часов).

«Город котиков» и Куршская коса«Город котиков» и Куршская коса«Город котиков» и Куршская коса«Город котиков» и Куршская коса
3 день

Красоты Светлогорска и замок Шаакен

Позавтракав, отправимся в Светлогорск или Раушен. Когда-то на месте курорта были дюны, но теперь это очень уютный и невероятно очаровательный город. Погуляем по улицам, заполненным роскошными особняками и, конечно, пройдёмся по живописной набережной, наслаждаясь морским бризом. Затем у вас будет свободное время.

После этого поедем в замок Шаакен. Здесь можно зайти в музей Средневековья. Мы услышим истории замка и спустимся в пыточные подвалы. Заглянем на фермерскую сыроварню, расположившуюся неподалёку, где желающие приобретут шоколад и сыр местного производства.

Продолжительность экскурсии — 8 часов.

Красоты Светлогорска и замок ШаакенКрасоты Светлогорска и замок ШаакенКрасоты Светлогорска и замок ШаакенКрасоты Светлогорска и замок Шаакен
4 день

Окончание тура

После завтрака вы сможете посвятить день самостоятельной прогулке по Калининграду или поездке к морю, ведь выселиться из хостела можно до 18:00. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Остальное питание (в турах с марта будут включены ужины)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Доплата за одноместное размещение:
  • В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
  • В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
  • Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 1 700 руб
  • Обратите внимание: цена актуальна до конца февраля
  • Стоимость тура с марта по май - 17 000 руб. (со включёнными завтраками и ужинами)
  • Стоимость тура с июня по сентябрь - 20 000 руб. (со включёнными завтраками и ужинами)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хостел, до 13:00
Завершение: Хостел, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхКуршская КосаПопулярные местаВыездныеСветлогорскЗеленоградскЗамок ШаакенДворцы, замки и особнякиВсе туры3-дневные турыВесенние4-дневные туры

Похожие туры из Калининграда

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
41 отзыв
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Аэропорт Калининграда
Завтра
2 мая
5 мая
7 мая
13 450 за человека
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня с апреля по ноябрь
Россия, Калининград
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 13 650 за человека
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сказки Зеленоградска. Новогодний тур
Калининград
2 янв
от 19 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
All Airlines
ХорошоТам