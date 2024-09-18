Вы научитесь
Описание тура
Организационные детали
Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).
Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Микроавтобусы Mercedes или Volkswagen.
Возраст участников. От 7 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки, лёгкие пешие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Знакомство с достопримечательностями Калининграда
Встречаемся в аэропорту и после обеда отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду. Начнём с острова Иммануила Канта, где находится могила философа. Увидим Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом и Рыбную деревню — историко-этнографический комплекс с европейской атмосферой, которую создают красные черепичные крыши домов, круглые башенки и цветы на окнах. Посетим Музей марципана и проедем по самым интересным местам столицы Калининградской области.
От площади Победы проследуем вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим зоопарк и бронзовый памятник «Борющиеся зубры», подаренный Кёнигсбергу министерством культуры Пруссии — я расскажу, чем он знаменит у местных. Вы узнаете историю средневекового города и услышите о знаковых событиях в его прошлом. После размещения в отеле — свободное время.
Экскурсия по Правдинску, Железнодорожному, Знаменску и Гвардейску
После завтрака отправимся на экскурсию по малым городам — Фридланду, Гердауэну, Веллау и Тапиау, основанным в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена. Сегодня в этих российских городах Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. И я расскажу вам, какие именно.
Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске. Вы узнаете о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона. Прогуляемся по уютному Железнодорожному, который с каждым днём становится всё прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого.
Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека. Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где, если повезёт, вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденьками!
Сегодня вас также ждёт сюрприз — сказка, которая будет интересна и взрослым, и детям. В 17:00 вернёмся в отель. Свободное время.
Посёлок Янтарный и Светлогорск
В этот день побываем в городе Светлогорск и посёлке Янтарный. Вы полюбуетесь живописными местами побережья и узнаете много интересного о янтаре: о стадиях обработки, в результате которых камень открывает свою красоту миру, сколько цветов у подлинника, какой цвет самый редкий и какой аналог янтарной комнаты Санкт-Петербурга есть в Калининградской области.
Мы прогуляемся по парку Беккера и самому красивому пляжу Балтики. После обеда в кафе, если позволят погода и время, посетим природную фотозону — Филинскую бухту, чтобы пофотографироваться на фоне моря и обрывистого клифового берега.
В Светлогорске посмотрим на водонапорную башню — визитку Раушена, как раньше назывался город, капеллу «Мария — звезда моря», Янтарь-холл и многое другое. Вы насладитесь расслабленной атмосферой курорта и подышите чистым лесным воздухом. В 17:00 вернёмся в отель, свободное время.
Куршская коса и Зеленоградск
Утром отправляемся на экскурсию по Куршской косе. Посещение национального парка начнётся с осмотра знаменитых дюн — огромных песчаных гор, главной природной достопримечательности косы. На смотровой площадке «Высота Эфа» откроется впечатляющий панорамный вид на песчаный ландшафт и окружающий лес. Спустившись к морскому побережью, путешественники смогут услышать удивительное явление — «пение» песка под ногами.
Следующий этап маршрута — экологическая тропа «Танцующий лес», где сосны принимают причудливые формы, словно танцуя. Тропа позволит ознакомиться с необычными природными феноменами и сделать памятные фотографии.
После обеда вам предстоит экскурсия по Зеленоградску — живописному «городу котов», где сосчитать этих животных невозможно. К 15:30 прибудем в аэропорт, а к 16:00 — в Калининград.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|44 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансферы от аэропорта и в аэропорт и по программе
- Экскурсионное обслуживание
- Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
- Помощь в организации дополнительного проживания на день до старта тура или на день после окончания тура (при необходимости)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Калининграда и обратно
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 12 000 ₽
- Экосбор на Куршскую косу - 400 ₽ за чел., школьникам и пенсионерам бесплатно
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Все отлично, тур был прекрасно организован, насыщенная программа и очень профессиональные гиды