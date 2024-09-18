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Первый раз в Калининград: истории знаковых мест и редко посещаемых локаций

Побывать на Куршской косе и в городах, основанных рыцарями, поискать янтарь и попробовать марципан
В нашем путешествии мы покажем вам популярные места края и расскажем о том, чего многие не знают. Мы побываем в курортном Светлогорске, в кошачьем Зеленоградске, на атмосферной Куршской косе.

Вы научитесь
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отличать поддельные камни от настоящих, прокатитесь на пароме и послушаете увлекательные факты о судьбоносных событиях в прошлом Калининграда.

Я расскажу вам, какие характерные черты орденских поселений можно сегодня увидеть в городах Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск.

Мы заглянем в Музеи патефона и марципана и узнаем, чем примечателен бронзовый памятник «Борющиеся зубры» в Калининграде и о других увлекательных фактах. У вас также будет достаточно свободного времени, чтобы самостоятельно исследовать уголки городка.

5
1 отзыв
Первый раз в Калининград: истории знаковых мест и редко посещаемых локаций
Первый раз в Калининград: истории знаковых мест и редко посещаемых локаций
Первый раз в Калининград: истории знаковых мест и редко посещаемых локаций

Описание тура

Организационные детали

Организатор тура оставляет за собой право изменить порядок проведения экскурсий (общее количество экскурсий остаётся неизменным) и место проживания гостей (класс отеля/гостиницы остается неизменным).

Питание. В стоимость входят завтраки и обеды. Ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Микроавтобусы Mercedes или Volkswagen.

Возраст участников. От 7 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки, лёгкие пешие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с достопримечательностями Калининграда

Встречаемся в аэропорту и после обеда отправляемся на обзорную экскурсию по Калининграду. Начнём с острова Иммануила Канта, где находится могила философа. Увидим Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом и Рыбную деревню — историко-этнографический комплекс с европейской атмосферой, которую создают красные черепичные крыши домов, круглые башенки и цветы на окнах. Посетим Музей марципана и проедем по самым интересным местам столицы Калининградской области.

От площади Победы проследуем вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим зоопарк и бронзовый памятник «Борющиеся зубры», подаренный Кёнигсбергу министерством культуры Пруссии — я расскажу, чем он знаменит у местных. Вы узнаете историю средневекового города и услышите о знаковых событиях в его прошлом. После размещения в отеле — свободное время.

Знакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями КалининградаЗнакомство с достопримечательностями Калининграда
2 день

Экскурсия по Правдинску, Железнодорожному, Знаменску и Гвардейску

После завтрака отправимся на экскурсию по малым городам — Фридланду, Гердауэну, Веллау и Тапиау, основанным в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена. Сегодня в этих российских городах Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. И я расскажу вам, какие именно.

Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске. Вы узнаете о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона. Прогуляемся по уютному Железнодорожному, который с каждым днём становится всё прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого.

Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека. Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где, если повезёт, вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденьками!

Сегодня вас также ждёт сюрприз — сказка, которая будет интересна и взрослым, и детям. В 17:00 вернёмся в отель. Свободное время.

Экскурсия по Правдинску, Железнодорожному, Знаменску и ГвардейскуЭкскурсия по Правдинску, Железнодорожному, Знаменску и ГвардейскуЭкскурсия по Правдинску, Железнодорожному, Знаменску и ГвардейскуЭкскурсия по Правдинску, Железнодорожному, Знаменску и Гвардейску
3 день

Посёлок Янтарный и Светлогорск

В этот день побываем в городе Светлогорск и посёлке Янтарный. Вы полюбуетесь живописными местами побережья и узнаете много интересного о янтаре: о стадиях обработки, в результате которых камень открывает свою красоту миру, сколько цветов у подлинника, какой цвет самый редкий и какой аналог янтарной комнаты Санкт-Петербурга есть в Калининградской области.

Мы прогуляемся по парку Беккера и самому красивому пляжу Балтики. После обеда в кафе, если позволят погода и время, посетим природную фотозону — Филинскую бухту, чтобы пофотографироваться на фоне моря и обрывистого клифового берега.

В Светлогорске посмотрим на водонапорную башню — визитку Раушена, как раньше назывался город, капеллу «Мария — звезда моря», Янтарь-холл и многое другое. Вы насладитесь расслабленной атмосферой курорта и подышите чистым лесным воздухом. В 17:00 вернёмся в отель, свободное время.

Посёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и Светлогорск
4 день

Куршская коса и Зеленоградск

Утром отправляемся на экскурсию по Куршской косе. Посещение национального парка начнётся с осмотра знаменитых дюн — огромных песчаных гор, главной природной достопримечательности косы. На смотровой площадке «Высота Эфа» откроется впечатляющий панорамный вид на песчаный ландшафт и окружающий лес. Спустившись к морскому побережью, путешественники смогут услышать удивительное явление — «пение» песка под ногами.

Следующий этап маршрута — экологическая тропа «Танцующий лес», где сосны принимают причудливые формы, словно танцуя. Тропа позволит ознакомиться с необычными природными феноменами и сделать памятные фотографии.

После обеда вам предстоит экскурсия по Зеленоградску — живописному «городу котов», где сосчитать этих животных невозможно. К 15:30 прибудем в аэропорт, а к 16:00 — в Калининград.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник44 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт и по программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
  • Помощь в организации дополнительного проживания на день до старта тура или на день после окончания тура (при необходимости)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Калининграда и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 12 000 ₽
  • Экосбор на Куршскую косу - 400 ₽ за чел., школьникам и пенсионерам бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, 12:15
Завершение: Калининград в 16:00 или его аэропорт в 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 366 туристов
Я категорически против скучных экскурсий! Собрал команду профессионалов — двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей, живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально. Поэтому наши экскурсии не скучные и занудные, а очень тёплые и душевные. А ещё у нас всех образование экскурсоводов!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
Добрый день!
Все отлично, тур был прекрасно организован, насыщенная программа и очень профессиональные гиды
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