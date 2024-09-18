После завтрака отправимся на экскурсию по малым городам — Фридланду, Гердауэну, Веллау и Тапиау, основанным в 12-13 веках рыцарями Тевтонского ордена. Сегодня в этих российских городах Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск всё ещё можно увидеть характерные черты орденских поселений. И я расскажу вам, какие именно.

Мы поднимемся на самую высокую колокольню в области — собор Святого Георгия Победоносца в Правдинске. Вы узнаете о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона. Прогуляемся по уютному Железнодорожному, который с каждым днём становится всё прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого.

Посетим шлюз Мазурского канала — немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека. Пообедаем на легендарной «Ферме Тюниных» в Знаменске, где, если повезёт, вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденьками!

Сегодня вас также ждёт сюрприз — сказка, которая будет интересна и взрослым, и детям. В 17:00 вернёмся в отель. Свободное время.