-
10%
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
23 040 ₽
25 600 ₽ за человека
Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
Переночевать в средневековом замке, спуститься в секретный бункер и послушать, как «поют» дюны
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завтра в 08:00
4 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Увидеть знаменитую косу и башню Светлогорска, побывать в замке и погрузиться в историю Кёнигсберга
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
46 900 ₽ за человека
По побережью Балтийского моря: загадки и тайны Калининградской области
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
32 900 ₽ за человека
Необычные локации Калининградской области и ночь в средневековом замке
Посетить немецкую школу, заглянуть в Елизаветинский форт и погулять по Полесску
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
30 ноя в 08:00
4 дек в 08:00
46 900 ₽ за человека
Погружение в историю Калининградской области: форты, боевые укрепления и бункеры
Полазать по заброшенным бункерам Балтийской косы и исследовать немецкие форты
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
30 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
31 900 ₽ за человека
-
10%
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
47 340 ₽
52 600 ₽ за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
90 000 ₽ за человека
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Побывать в Ржавом городе, увидеть «Танцующий лес» и помедитировать на берегу моря
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
46 900 ₽ за человека
Тур по Самбийскому побережью с мастер-классом по янтарю, дегустацией в «Шаакен Дорф» и велопрогулкой
Исследовать Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, промчать вдоль Балтики с ветерком и отведать сыров
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
53 900 ₽ за человека
Вперёд в прошлое! Открываем тайны Калининграда через музеи, форты и бункер
Побывать на могиле Канта, заглянуть в Музей Марципана и спуститься в секретный бункер
Начало: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Ка...
28 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
32 900 ₽ за человека
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в квартире 20 века, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Ка...
28 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
31 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
- Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
- Замки, море и хомлины - лучшие места Калининградской области и дегустация на семейной сыроварне
- Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
- По побережью Балтийского моря: загадки и тайны Калининградской области
- Необычные локации Калининградской области и ночь в средневековом замке
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Калининграде в ноябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "На майские" можно забронировать 12 авторских туров от 23 040 до 90 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Калининграде на 2025 год на майские, 131 ⭐ отзыв, цены от 23040₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь