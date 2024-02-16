1 день

Понедельник: "Калининград-город-крепость" или нац. парк "Куршская коса" и Зеленоградск

Вариант 1: экскурсия «Калининград-город-крепость», 4-5 часов.

10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

11:10 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.

Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.

Посещение трёхмерной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года. Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.

Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» – главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы. А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.

Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.

Вариант 2: экскурсия в нац. парк «Куршская коса» и Зеленоградск, 7-8 часов.

09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).

10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).

Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.

В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.

Переезд в Зеленоградск. Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.