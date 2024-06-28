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Авторский тур
2 дня
Экспресс-знакомство с Калининградом и локации за городом на выбор
Увидеть значимые места, послушать орган в соборе и дополнить тур экскурсией на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Всего за выходные вы узнаете, чем живёт Калининград, заглянете в его сердце — Кафедральный собор — и послушаете орган»
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
5 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«Вы познакомитесь с прошлым и настоящим Калининграда, послушаете орган в Кафедральном соборе, посетите Музей марципана и Музей янтаря»
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Значимые города и курорты региона: Гвардейск, Советск, Светлогорск и Янтарный
Посетить место, где заключили мир правители, увидеть орденский замок и послушать орган в соборе
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«В Калининграде послушаете орган в Кафедральном соборе и зайдёте в музеи, посвящённые важнейшим составляющим региона — янтарю и марципану»
28 июня в 12:30
5 июля в 12:30
22 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Соборы и храмы»
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