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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«Прогуляемся по «Рыбной деревне» — району, застроенному современными зданиями в стиле довоенного Кёнигсберга»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Мы увидим Закхаймские и Королевские ворота, посмотрим Литовский вал, а потом перейдем к современной части и отправимся в Рыбную деревню»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный трип по Калининградской области: Кёнигсберг, Зеленоградск и Светлогорск
Прокатиться на сапах и самокатах и устроить велопрогулку по «Калининградской Венеции»
Начало: Хостел, до 14:00
«После этого пройдёмся по Рыбной деревне и осмотрим Кафедральный собор»
13 июня в 08:00
27 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Прогуляемся по «Рыбной деревне» — району, застроенному современными зданиями в стиле довоенного Кёнигсберга»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
«Будем делать остановки для фото у основных достопримечательностей города, прогуляемся по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф»
13 июня в 08:00
26 июня в 08:00
17 430₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур в Калининград и на побережье Балтики с посещением замка
Увидеть средневековый город, посетить сыроварню и отправиться на Куршскую косу и курорты Балтики
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Куршская коса, курорты Балтики и 2 дня в Калининграде
Посетить исторически значимые места региона, уникальный природный уголок и отправиться на променад
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
19 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«3) В 13:00 от «Рыбной деревни» (ул»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
14 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Всё и сразу в Калининграде: тур по главным достопримечательностям Кёнигсберга и округи
Побывать на янтарном производстве, посетить органный концерт и заглянуть на орнитологическую станцию
Начало: Аэропорт Храброво, 12:30. Центр Калининграда, 11:4...
«Начнём с Рыбной деревни — современного квартала, который воссоздаёт атмосферу старого Кёнигсберга»
12 июня в 12:30
11 сен в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Побываем в Рыбной деревне и будто перенесёмся в прошлое — район застроен современными зданиями, воссоздающим довоенный облик Кёнигсберга»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур в Калининград и область с ночью в замке
Увидеть вечерний город с воды, погулять по экотропам Куршской косы и перенестись во времена рыцарей
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«3) В 15:30 от «Рыбной деревни» (ул»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
28 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
История и природа области: Калининград, Черняховск, Куршская коса и Зеленоградск
Увидеть здания из разных эпох, дойти до самой высокой дюны и выбрать досуг на свой вкус
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
«3) В 15:30 от «Рыбной деревни» (ул»
10 июня в 15:00
17 июня в 15:00
25 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
«Прогуляетесь по Рыбной деревне и побываете на острове Канта, где находится могила философа и Кафедральный собор с крупнейшим в Европе органным залом»
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила1 мая 2024Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
- ООльга2 октября 2023Замечательный вариант для тех, кто впервые в Калининградской области. Широкий выбор экскурсий во всех направлениях региона. За 8 дней можно
- ССветлана24 апреля 2023Все на высшем уровне. Работают профи
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Рыбная деревня»
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