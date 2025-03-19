Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в лю...
19 мар в 10:00
24 мар в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
21 мар в 08:00
28 мар в 08:00
48 500 ₽ за всё до 8 чел.
-
15%
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживани...
18 мар в 00:00
1 апр в 00:00
42 492 ₽
49 990 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «От вашего отеля»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 42 492 до 88 000 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «От вашего отеля», цены от 42492₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май