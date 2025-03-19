Туры от вашего отеля в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Калининграде, цены от 42 492 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
На машине
На катере
3 дня
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в лю...
19 мар в 10:00
24 мар в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
На машине
3 дня
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
21 мар в 08:00
28 мар в 08:00
48 500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
На машине
3 дня
-
15%
Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Узнать секреты обработки янтаря, подняться на высоту Эфа и побывать в самом западном городе России
Начало: Калининград, встретим вас у места вашего проживани...
18 мар в 00:00
1 апр в 00:00
42 492 ₽49 990 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
  2. Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
  3. Индивидуальный тур в Калининград: Балтийск, Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Высота Эфа
  8. Янтарный комбинат
  9. Рыбная деревня
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
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