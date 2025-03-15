Туры из центра Калининграда

Найдено 3 тура в категории «Из центра» в Калининграде, цены от 21 900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Комфорт-тур в Калининград в мини-группе с проживанием в глэмпинге: экскурсии и дегустация
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Комфорт-тур в Калининград в мини-группе с проживанием в глэмпинге: экскурсии и дегустация
Погулять по городу кошек, продегустировать сыр с вином и подняться на высоту Эфа, где поют пески
Начало: Встреча в центре Калининграда, на ж/д вокзале или ...
15 мар в 12:00
18 мар в 12:00
44 900 ₽ за человека
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
На автобусе
5 дней
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
Отыскать хомлинов и янтарь, посетить музеи марципана и инквизиции и съездить в замок на дегустацию
Начало: Центр Калининграда, 13:30, точное место - по догов...
16 мар в 13:30
23 мар в 13:30
21 900 ₽ за человека
Перезагрузка в экоотеле на побережье Балтики и экскурсия по Янтарному
На машине
На микроавтобусе
2 дня
Перезагрузка в экоотеле на побережье Балтики и экскурсия по Янтарному
Расслабиться и отдохнуть от забот, исследовать Янтарный и пройти по плавучему променаду
Начало: Центр Калининграда, место и время по согласованию,...
18 мар в 10:00
21 мар в 10:00
24 900 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Из центра»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Комфорт-тур в Калининград в мини-группе с проживанием в глэмпинге: экскурсии и дегустация
  2. Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
  3. Перезагрузка в экоотеле на побережье Балтики и экскурсия по Янтарному
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Балтийское море
  7. Высота Эфа
  8. Янтарный комбинат
  9. Рыбная деревня
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Из центра" можно забронировать 3 тура от 21 900 до 44 900.
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