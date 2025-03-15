Комфорт-тур в Калининград в мини-группе с проживанием в глэмпинге: экскурсии и дегустация
Погулять по городу кошек, продегустировать сыр с вином и подняться на высоту Эфа, где поют пески
Начало: Встреча в центре Калининграда, на ж/д вокзале или ...
15 мар в 12:00
18 мар в 12:00
44 900 ₽ за человека
Немецкое прошлое и балтийские курорты Калининградской области: кёнигсбергская классика в межсезонье
Отыскать хомлинов и янтарь, посетить музеи марципана и инквизиции и съездить в замок на дегустацию
Начало: Центр Калининграда, 13:30, точное место - по догов...
16 мар в 13:30
23 мар в 13:30
21 900 ₽ за человека
Перезагрузка в экоотеле на побережье Балтики и экскурсия по Янтарному
Расслабиться и отдохнуть от забот, исследовать Янтарный и пройти по плавучему променаду
Начало: Центр Калининграда, место и время по согласованию,...
18 мар в 10:00
21 мар в 10:00
24 900 ₽ за человека
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