Мы встречаем вас в аэропорту, на железнодорожном вокзале или по месту проживания в Калининграде и отправляемся в увлекательное путешествие!

Нас ждёт обзорно-тематическая экскурсия по городу с посещением одного из старинных фортов (№11 или №5). Прогуляемся по живописному Острову Канта, заглянем в Рыбную деревню и увидим Бранденбургские ворота. Побываем в Музее марципана, где можно будет не только узнать историю этого лакомства, но и попробовать его. Познакомимся с историческим районом Амалиенау, посетим уютное кафе «Хомлины» и увидим знаковые городские достопримечательности: ворота, башни Дона и Врангеля, бастион Грольман, казарму Кронпринц, площади Победы, Василевского и Калинина.

После этого мы отправимся в посёлок Некрасово, где посетим средневековый замок Шаакен 14 века и сыроварню «Шаакен Дорф». Здесь пройдёт дегустация шести сортов сыра, четырёх видов шоколада, марципана и зефира. Также можно будет приобрести эти вкусности в подарок.