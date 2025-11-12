Вы прогуляетесь по живописным улочкам Калининграда, услышите истории его бастионов и ворот, попробуете знаменитый марципан. Побываете в Гвардейске и
Описание тура
Организационные детали
При поездке в Балтийск необходимо наличие паспорта гражданина РФ.
Гибкий подход к организации тура, можно поменять дни и направления в зависимости от ситуации.
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом и окрестностями
Мы встречаем вас в аэропорту, на железнодорожном вокзале или по месту проживания в Калининграде и отправляемся в увлекательное путешествие!
Нас ждёт обзорно-тематическая экскурсия по городу с посещением одного из старинных фортов (№11 или №5). Прогуляемся по живописному Острову Канта, заглянем в Рыбную деревню и увидим Бранденбургские ворота. Побываем в Музее марципана, где можно будет не только узнать историю этого лакомства, но и попробовать его. Познакомимся с историческим районом Амалиенау, посетим уютное кафе «Хомлины» и увидим знаковые городские достопримечательности: ворота, башни Дона и Врангеля, бастион Грольман, казарму Кронпринц, площади Победы, Василевского и Калинина.
После этого мы отправимся в посёлок Некрасово, где посетим средневековый замок Шаакен 14 века и сыроварню «Шаакен Дорф». Здесь пройдёт дегустация шести сортов сыра, четырёх видов шоколада, марципана и зефира. Также можно будет приобрести эти вкусности в подарок.
Путешествие по замкам и церквям Восточной Пруссии
Сегодня мы отправимся в путешествие по историческим местам, связанным с культурой и архитектурой бывшей Восточной Пруссии.
Начнём с посещения старейшей церкви региона — церкви Святой Екатерины в посёлке Родники (Арнау), где узнаем её трогательную историю. Затем нас ждёт замок Вальдау в посёлке Низовье, где сохранилась его часть. Сейчас здесь живут люди, а также находится уникальный музей, ранее на этом месте располагался техникум.
В городе Гвардейске (Тапиау) мы увидим Рыночную площадь с Мемориалом воинам четырёх войн, старинную ратушу с часами и танцующими фигурками, Кошкин двор, сквер металлических скульптур, памятник Василию Тёркину и, конечно, замок Тапиау, где находится музей. Здесь же, в уютном ресторанчике «Пруссия», можно попробовать блюда местной кухни и фирменные настойки.
Затем мы отправимся в посёлок Знаменск (Велау), где раньше находился крупнейший в Европе лошадиный рынок. Здесь увидим кирху Святого Якоба, Длинный мост, старинную немецкую школу, Розовый сквер, познакомимся с фонарщиком и заглянем на ферму Тюнина, где можно перекусить.
Балтийское побережье: Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Этот день посвятим знакомству с морскими городами и красотой Балтийского побережья.
Начнём с Балтийска (Пиллау) – главной военно-морской базы Балтийского флота. Здесь увидим цитадель Пиллау 16 века, самый западный маяк России, памятник Петру I, Морской канал и Балтийскую косу. Желающие смогут за дополнительную плату прокатиться на катере, чтобы увидеть военные корабли и немецкий аэродром Нойтиф.
Затем направимся в посёлок Янтарный. Мы узнаем, где добывается большая часть этого «балтийского золота», прогуляемся по лучшему пляжу региона, отмеченному Голубым флагом, полюбуемся живописным парком Мориса Беккера и посетим янтарный цех, где можно будет не только увидеть процесс обработки янтаря, но и приобрести уникальные изделия.
Завершим день в Светлогорске — одном из самых красивых курортов региона. Мы погрузимся в атмосферу неспешного отдыха, прогуляемся по уютным улочкам, увидим водонапорную башню, скульптуры «Несущая воду» и «Нимфа», органный зал, театр эстрады «Янтарь-Холл», канатную дорогу, солнечные часы «Зодиак» и променад с бюветом.
Зеленоградск и Куршская коса - финальный аккорд
Заключительный день подарит нам самые яркие впечатления от природы и исторического наследия.
Мы отправимся в Зеленоградск (Кранц) — бывший королевский курорт, известный своей архитектурой и любовью к кошкам. Прогуляемся по Курортному проспекту со сквером Котофейня, увидим гостиницу «Курхаус», водонапорную башню с музеем «Муррариум», колесо обозрения «Глаз Балтики» и, конечно, многочисленных котиков. Здесь можно попробовать местную минеральную воду, знаменитые крендели или литовский торт «Шакотис».
После этого нас ждёт путешествие на Куршскую косу — уникальный национальный парк, входящий в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посетим одну из его живописных локаций — Высоту Эфа, Танцующий лес или Высоту Мюллера. Чистый воздух, пропитанный ароматами хвои и моря, потрясающие панорамные виды и возможность попробовать свежекопчёную рыбу станут отличным завершением нашего путешествия!
Что включено
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Проживание
- Питание
- Можем подобрать комфортные для вас даты тура. Также возможна организация многодневного тура для группы от 4 до 15 человек по договорённости