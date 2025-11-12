Мои заказы

Встречай, янтарный край: индивидуальное путешествие по городам Калининградской области

Окунуться в атмосферу Восточной Пруссии, полакомиться сыром и увидеть старинные кирхи
Вас ждёт путешествие по средневековым замкам, старинным фортам и уютным прусским городкам.

Вы прогуляетесь по живописным улочкам Калининграда, услышите истории его бастионов и ворот, попробуете знаменитый марципан. Побываете в Гвардейске и
Знаменске, узнаете тайны замков Вальдау и Тапиау.

Почувствуете морской бриз в Балтийске, откроете для себя янтарную столицу, а в Светлогорске насладитесь курортной атмосферой и красотой балтийского побережья.

Финальным аккордом станет знакомство с уютным Зеленоградском, где царит любовь к кошкам, и прогулка по Куршской косе.

Ближайшие даты:
19
ноя24
ноя29
ноя3
дек8
дек13
дек18
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

При поездке в Балтийск необходимо наличие паспорта гражданина РФ.

Гибкий подход к организации тура, можно поменять дни и направления в зависимости от ситуации.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом и окрестностями

Мы встречаем вас в аэропорту, на железнодорожном вокзале или по месту проживания в Калининграде и отправляемся в увлекательное путешествие!

Нас ждёт обзорно-тематическая экскурсия по городу с посещением одного из старинных фортов (№11 или №5). Прогуляемся по живописному Острову Канта, заглянем в Рыбную деревню и увидим Бранденбургские ворота. Побываем в Музее марципана, где можно будет не только узнать историю этого лакомства, но и попробовать его. Познакомимся с историческим районом Амалиенау, посетим уютное кафе «Хомлины» и увидим знаковые городские достопримечательности: ворота, башни Дона и Врангеля, бастион Грольман, казарму Кронпринц, площади Победы, Василевского и Калинина.

После этого мы отправимся в посёлок Некрасово, где посетим средневековый замок Шаакен 14 века и сыроварню «Шаакен Дорф». Здесь пройдёт дегустация шести сортов сыра, четырёх видов шоколада, марципана и зефира. Также можно будет приобрести эти вкусности в подарок.

2 день

Путешествие по замкам и церквям Восточной Пруссии

Сегодня мы отправимся в путешествие по историческим местам, связанным с культурой и архитектурой бывшей Восточной Пруссии.

Начнём с посещения старейшей церкви региона — церкви Святой Екатерины в посёлке Родники (Арнау), где узнаем её трогательную историю. Затем нас ждёт замок Вальдау в посёлке Низовье, где сохранилась его часть. Сейчас здесь живут люди, а также находится уникальный музей, ранее на этом месте располагался техникум.

В городе Гвардейске (Тапиау) мы увидим Рыночную площадь с Мемориалом воинам четырёх войн, старинную ратушу с часами и танцующими фигурками, Кошкин двор, сквер металлических скульптур, памятник Василию Тёркину и, конечно, замок Тапиау, где находится музей. Здесь же, в уютном ресторанчике «Пруссия», можно попробовать блюда местной кухни и фирменные настойки.

Затем мы отправимся в посёлок Знаменск (Велау), где раньше находился крупнейший в Европе лошадиный рынок. Здесь увидим кирху Святого Якоба, Длинный мост, старинную немецкую школу, Розовый сквер, познакомимся с фонарщиком и заглянем на ферму Тюнина, где можно перекусить.

3 день

Балтийское побережье: Балтийск, Янтарный и Светлогорск

Этот день посвятим знакомству с морскими городами и красотой Балтийского побережья.

Начнём с Балтийска (Пиллау) – главной военно-морской базы Балтийского флота. Здесь увидим цитадель Пиллау 16 века, самый западный маяк России, памятник Петру I, Морской канал и Балтийскую косу. Желающие смогут за дополнительную плату прокатиться на катере, чтобы увидеть военные корабли и немецкий аэродром Нойтиф.

Затем направимся в посёлок Янтарный. Мы узнаем, где добывается большая часть этого «балтийского золота», прогуляемся по лучшему пляжу региона, отмеченному Голубым флагом, полюбуемся живописным парком Мориса Беккера и посетим янтарный цех, где можно будет не только увидеть процесс обработки янтаря, но и приобрести уникальные изделия.

Завершим день в Светлогорске — одном из самых красивых курортов региона. Мы погрузимся в атмосферу неспешного отдыха, прогуляемся по уютным улочкам, увидим водонапорную башню, скульптуры «Несущая воду» и «Нимфа», органный зал, театр эстрады «Янтарь-Холл», канатную дорогу, солнечные часы «Зодиак» и променад с бюветом.

4 день

Зеленоградск и Куршская коса - финальный аккорд

Заключительный день подарит нам самые яркие впечатления от природы и исторического наследия.

Мы отправимся в Зеленоградск (Кранц) — бывший королевский курорт, известный своей архитектурой и любовью к кошкам. Прогуляемся по Курортному проспекту со сквером Котофейня, увидим гостиницу «Курхаус», водонапорную башню с музеем «Муррариум», колесо обозрения «Глаз Балтики» и, конечно, многочисленных котиков. Здесь можно попробовать местную минеральную воду, знаменитые крендели или литовский торт «Шакотис».

После этого нас ждёт путешествие на Куршскую косу — уникальный национальный парк, входящий в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы посетим одну из его живописных локаций — Высоту Эфа, Танцующий лес или Высоту Мюллера. Чистый воздух, пропитанный ароматами хвои и моря, потрясающие панорамные виды и возможность попробовать свежекопчёную рыбу станут отличным завершением нашего путешествия!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Можем подобрать комфортные для вас даты тура. Также возможна организация многодневного тура для группы от 4 до 15 человек по договорённости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда / ваш отель, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда / ваш отель, время зависит от времени завершения экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 123 туристов
Бодрого дня, дорогие гости! Разрешите представиться: меня зовут Александр, я руководитель группы гидов-экскурсоводов по Калининградской области. Мы живём в Калининграде и любим природу, историю и культуру родного края. У нас отличная квалификация
в сфере туризма, мы ответственно относимся к любимому делу и постоянно повышаем своë мастерство. С удовольствием, позитивом и комфортом проведём вас по лучшим местам Янтарного края. Вы ощутите дыхание Балтики и вкус истории. Ждём вас!

