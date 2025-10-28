Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
6300 ₽
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калуге - современное искусство, природа и история
Ощутить диалог человека и природы в масштабных инсталляциях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 октября 2025Нам невероятно повезло попасть в такое волшебное место с таким замечательным гидом! Арт-парк наполнен не только о́бразами но и смыслами,
- ННаталия28 июля 2025Ольга! Поездка с Вами помогла мне постичь много прекрасного, что нас окружает каждый день и до сих пор оставалось непостижимым.
- ССергей21 июля 2025Прекрасная неспешная прогулка по арт-парку сопровождаемая интересными историями. Ольга рассказала историю становления парка. Маршрут был увлекателен и не утомителен для
- ААлександр27 мая 2025Экскурсия просто замечательная. Ольга очень увлеченный, очень знающий изнутри, с подробностями (и как местный житель и как человек принимающий участие в становлении арт-парка)интересный рассказчик экскурсовод. (реально рассказывала про все живо, эмоционально и с «горящими глазами «
Спасибо, рекомендую
- ААнастасия9 мая 2025Такого места в России я еще не видела, если нет возможности взять экскурсию приезжайте сами посмотреть. А с таким экскурсоводом
- ВВероника30 марта 2025Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в разы менее интересно. Наш
- ААнастасия29 января 2025Очень интересная экскурсия, оптимальный маршрут по парку и чудесный обед)
- ЕЕкатерина15 января 2025Выражаем искреннюю благодарность Ольге за увлекательное знакомство с арт-парком "Никола-Ленивец", а также за интересный рассказ о парке, его художниках и
- ИИрина7 января 2025Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом! Ольга, огромное спасибо!
- ААлександр30 октября 2024Дорогие друзья путешественники!
Побывав в Калуге, мы решили посетить Арт-парк Никола-Ленивец.
Но посетить просто - это не для нас, нам нужна история!
- РРимма23 сентября 2024Всегда интересно на экскурсиях, когда их ведут люди, действительно увлеченные своим делом. Ольга прекрасно провела экскурсию, было интересно узнать историю
- ААнна16 сентября 2024Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были с детьми 5 и
- ААлександра11 августа 2024Хотим выразить огромную благодарность Ольге за отлично организованную экскурсию. Все было очень интересно, смогли много посмотреть, так как взяли опцию
- ААлина27 мая 2024Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇
Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
- ююлия7 мая 2024Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
- ЛЛюдмила1 мая 2024Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
- ННаталья13 апреля 2024Мне очень понравилось, получилось запоминающееся и цельное впечатление. Ольга рассказывает про Никола Ленивец с большой любовью и уважением, стремится раскрыть
- ООльга11 марта 2024Три часа экскурсии пролетели незаметно, потому как очень интересно, познавательно. Это было наше знакомство с ленд-артом, даже мальчики-подростки неувлекающиеся исскуством слушали внимательно. Природный ландшафт в Никола-Ленивце влюбляет в себя. Однозначно рекомендую!
- ННаталья27 декабря 2023Ольга - огонь 🔥
Очень интересно, душевно, познавательно, на одном дыхании. Состав группы - от 12 до 60 лет. Довольны все.
Прекрасный обед по завершении экскурсии (за отдельную плату).
Однозначно рекомендую.
- ССветлана13 ноября 2023Это была та экскурсия, которая создает атмосферу. Погружает и оставляет очень приятное послевкусие. Я очень рада, что мы попали в
