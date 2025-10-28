Мои заказы

Никола-Ленивец – экскурсии в Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Никола-Ленивец» в Калуге, цены от 6300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Пешая
3 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
3 часа
-
10%
216 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
6300 ₽7000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Пешая
2 часа
30 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калуге - современное искусство, природа и история
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» в Калуге - современное искусство, природа и история
Ощутить диалог человека и природы в масштабных инсталляциях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Нам невероятно повезло попасть в такое волшебное место с таким замечательным гидом! Арт-парк наполнен не только о́бразами но и смыслами,
    читать дальше

    понять и почувствовать которые нам помогла Ольга. Это была не просто экскурсия, это было просвещение и вовлечение. Мои дети-подростки, которых обычно трудно сдвинуть с места и оторвать от гаджетов, здесь включились на полную и с удовольствием смотрели, слушали, размышляли, воспринимали, думали и фантазировали. И ничуть не устали) все было продумано и прекрасно организованно. Большое спасибо за самое яркое впечатление за последнее время!

  • Н
    Наталия
    28 июля 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Ольга! Поездка с Вами помогла мне постичь много прекрасного, что нас окружает каждый день и до сих пор оставалось непостижимым.
    читать дальше

    Вы стали настоящим проводником в мир иной реальности, где удалось лучше познать мир и самого себя в нем. Спасибо, что помогли посмотреть на все окружающее другими глазами - глазами Творца.
    С уважением, Наталия К.

  • С
    Сергей
    21 июля 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Прекрасная неспешная прогулка по арт-парку сопровождаемая интересными историями. Ольга рассказала историю становления парка. Маршрут был увлекателен и не утомителен для
    читать дальше

    нас и детей. После интересной прогулки мы остались на вкусный и сытный обед. Благодарен Ольге за интересные истории и индивидуальный подход.

  • А
    Александр
    27 мая 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Экскурсия просто замечательная. Ольга очень увлеченный, очень знающий изнутри, с подробностями (и как местный житель и как человек принимающий участие в становлении арт-парка)интересный рассказчик экскурсовод. (реально рассказывала про все живо, эмоционально и с «горящими глазами «
    Спасибо, рекомендую
  • А
    Анастасия
    9 мая 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Такого места в России я еще не видела, если нет возможности взять экскурсию приезжайте сами посмотреть. А с таким экскурсоводом
    читать дальше

    это идеально. Моментально ориентируется под запросы гостей, понимает без слов, что нам интересно, а что нет. Были с ребенком, подстраивалась под интересы каждого. Продлила экскурсию без проблем. Угостила домашними яйцами))) Приезжайте и берите экскурсию, не пожалеете!!!

  • В
    Вероника
    30 марта 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в разы менее интересно. Наш
    читать дальше

    экскурсовод Ольга - очевидец создания парка. Она рассказала нам такие вещи, которые посторонний человек знать просто не может. Было очень интересно слушать про то, как менялось местное сообщество, про то, как люди объединились вокруг идеи создателя арт-парка. Просто удивительно, какой командный дух и почти семейная атмосфера царит среди команды парка.
    Кроме того, территория парка очень большая, самостоятельно посмотреть за 1 раз всё самое интересное, мне кажется, не получилось бы. Арт-парк разделён на несколько тематических зон, и если бы мы ходили самостоятельно, то, скорее всего, начали бы с краю и смотрели бы то, что попадалось нам на пути. Ольга же рассказала нам, как создавался парк, показала самые знаковые объекты, рассказала про разные зоны, что они означают. Часть из них мы осмотрели вместе. На прощание Ольга сориентировала нас, что ещё можно посмотреть и как туда добраться. Поэтому лично я советую планировать на посещение Никола-Ленивца целый день, чтобы после экскурсии оставалось время самостоятельно походить парку, посмотреть те зоны, которые не успели посмотреть с экскурсоводом.
    В арт-парке есть кафе, где можно перекусить, отдохнуть, чтобы с новыми силами идти дальше.

    Очень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы вОчень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы вОчень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы вОчень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы вОчень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы вОчень рады, что поехали в Никола-Ленивец с экскурсией. Самостоятельно осматривать арт-парк, мне кажется, было бы в
  • А
    Анастасия
    29 января 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Очень интересная экскурсия, оптимальный маршрут по парку и чудесный обед)
    Очень интересная экскурсия, оптимальный маршрут по парку и чудесный обед)
  • Е
    Екатерина
    15 января 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Выражаем искреннюю благодарность Ольге за увлекательное знакомство с арт-парком "Никола-Ленивец", а также за интересный рассказ о парке, его художниках и
    читать дальше

    искусстве лэнд-арт. На экскурсии были и взрослые, и дети 7 и 13 лет. Все остались в полном восторге от этого места благодаря тому, что экскурсовод Ольга подбирала такие объекты, чтобы было интересно всем. Территория парка очень большая и за один раз его не посмотреть. На экскурсии были в сочельник и попали на прекрасную рождественскую программу, где сначала проводились мастер-классы, затем игры на улице, где с удовольствием участвовали и взрослые, и дети, потом общая трапеза и в завершение рождественские колядки по домикам на территории парка. Мы получили огромное удовольствие от дня, проведенного в Никола-Ленивце. Очень хочется приехать сюда еще летом и продолжить знакомство с парком. Отдельно хочется отметить обед по окончании экскурсии из фермерских продуктов. Все было очень вкусно и прекрасно оформлено.

  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом! Ольга, огромное спасибо!
    Замечательная экскурсия с прекрасным экскурсоводом! Ольга, огромное спасибо!
  • А
    Александр
    30 октября 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Дорогие друзья путешественники!
    Побывав в Калуге, мы решили посетить Арт-парк Никола-Ленивец.
    Но посетить просто - это не для нас, нам нужна история!
    читать дальше

    И вот тут нам на помощь пришла Ольга!
    Житель края, принимавший и принимающий активное участие в жизни парка, Ольга поведала нам много всего интересного, познавательного и даже поучительного. Она провела замечательную экскурсию, помогла понять и прочувствовать такое движение как лэнд-арт.
    Мы премного благодарны Ольге за гостеприимство и чудесно проведенный день!

    Дорогие друзья путешественники!
  • Р
    Римма
    23 сентября 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Всегда интересно на экскурсиях, когда их ведут люди, действительно увлеченные своим делом. Ольга прекрасно провела экскурсию, было интересно узнать историю
    читать дальше

    создания, чем сейчас живет парк. Лэнд-арт, тем более в нац. парке Угра - это стоит посмотреть. Надо понимать, это 650 га, все за одну экскурсию не посмотришь, походив на свежем воздухе, аппетит нагуляли, фермерский обед был очень кстати. Обязательно приедем еще досматривать.

  • А
    Анна
    16 сентября 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были с детьми 5 и
    читать дальше

    7 лет, дети с большим интересом все осилили, маршрут был продуман отлично. Гид отнеслась с большим вниманием к пожеланиям всех участников 🤗
    Также рекомендуем обязательно взять домашний фермерский обед! Он точно дополнит теплых воспоминаний об этом месте!

    Ольга замечательный и вдохновляющий проводник в мир Ленд-арта. Путешествие с ней проходит на одном дыхании! Были с детьми 5 и 7 лет, дети с большим интересом все осилили, маршрут был продуман отлично. Гид отнеслась с большим вниманием к пожеланиям всех участников 🤗
    Также рекомендуем обязательно взять домашний фермерский обед! Он точно дополнит теплых воспоминаний об этом месте!
  • А
    Александра
    11 августа 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Хотим выразить огромную благодарность Ольге за отлично организованную экскурсию. Все было очень интересно, смогли много посмотреть, так как взяли опцию
    читать дальше

    «экскурсия на машине». Заранее согласовали все нюансы. Отдельное спасибо, что мудро нашла подход к 2 детям. Благодаря Ольге влюбились в парк, хотим приехать еще и готовы рекомендовать Ольгу и ее программу)

    Хотим выразить огромную благодарность Ольге за отлично организованную экскурсию. Все было очень интересно, смогли много посмотреть, так как взяли опцию «экскурсия на машине». Заранее согласовали все нюансы. Отдельное спасибо, что мудро нашла подход к 2 детям. Благодаря Ольге влюбились в парк, хотим приехать еще и готовы рекомендовать Ольгу и ее программу)
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇
    Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
  • ю
    юлия
    7 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Большое спасибо Ольге за знакомство с Ленд-Артом, рассказ о парке, художниках, искусстве. И взрослые, и дети,-мы были абсолютно очарованы и
    читать дальше

    местом, и историей, и прекрасной Ольгой. Всем советую знакомство с Парком начинать с экскурсоводом, получите удовольствие и поймете, что и как посмотреть самлстоятельно.

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Безусловно понравилась экскурсия по Арт-парку с Ольгой. Хочется возвращаться ещё и ещё за новыми впечатлениями!
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Мне очень понравилось, получилось запоминающееся и цельное впечатление. Ольга рассказывает про Никола Ленивец с большой любовью и уважением, стремится раскрыть
    читать дальше

    красоту и смыслы. И еще для меня была важной линия рассказа о том, как этот проект реализовывался, как художники и местные жители вместе создали необыкновенные произведения и атмосферу (спойлер: не всегда было просто найти общий язык, но они справились).

    Никола Ленивец поразительное место, обязательно приедем ещё.

  • О
    Ольга
    11 марта 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Три часа экскурсии пролетели незаметно, потому как очень интересно, познавательно. Это было наше знакомство с ленд-артом, даже мальчики-подростки неувлекающиеся исскуством слушали внимательно. Природный ландшафт в Никола-Ленивце влюбляет в себя. Однозначно рекомендую!
    Три часа экскурсии пролетели незаметно, потому как очень интересно, познавательно. Это было наше знакомство с ленд-артом, даже мальчики-подростки неувлекающиеся исскуством слушали внимательно. Природный ландшафт в Никола-Ленивце влюбляет в себя. Однозначно рекомендую!
  • Н
    Наталья
    27 декабря 2023
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Ольга - огонь 🔥
    Очень интересно, душевно, познавательно, на одном дыхании. Состав группы - от 12 до 60 лет. Довольны все.
    Прекрасный обед по завершении экскурсии (за отдельную плату).
    Однозначно рекомендую.
  • С
    Светлана
    13 ноября 2023
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Это была та экскурсия, которая создает атмосферу. Погружает и оставляет очень приятное послевкусие. Я очень рада, что мы попали в
    читать дальше

    Никола-Ленивец осенью, когда мало народу и природа немного сонная. Это создало особое настроение.
    Без Ольги мы вообще ничего бы не поняли и не узнали. Не сложили все пейзажи и инсталляции в одно пространство.
    Я очень благодарна Трипстеру и вообще современным технологиям за возможность находить нужных людей, которые любят свое дело.

    Ольге огромное спасибо и за рассказ, и за терпение, и за умение заинтересовать и вовлечь каждого. Пробродив 3 часа как на одном дыхании - мы посетили около 6 объектов. Огромное желание вернуться и досмотреть. Ольга приоткрыла нам такую щелочку в любопытный мир, что мы теперь точно не устоим и вернемся на Масленицу: смотреть как пылает жар-птица!

