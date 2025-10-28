читать дальше

экскурсовод Ольга - очевидец создания парка. Она рассказала нам такие вещи, которые посторонний человек знать просто не может. Было очень интересно слушать про то, как менялось местное сообщество, про то, как люди объединились вокруг идеи создателя арт-парка. Просто удивительно, какой командный дух и почти семейная атмосфера царит среди команды парка.

Кроме того, территория парка очень большая, самостоятельно посмотреть за 1 раз всё самое интересное, мне кажется, не получилось бы. Арт-парк разделён на несколько тематических зон, и если бы мы ходили самостоятельно, то, скорее всего, начали бы с краю и смотрели бы то, что попадалось нам на пути. Ольга же рассказала нам, как создавался парк, показала самые знаковые объекты, рассказала про разные зоны, что они означают. Часть из них мы осмотрели вместе. На прощание Ольга сориентировала нас, что ещё можно посмотреть и как туда добраться. Поэтому лично я советую планировать на посещение Никола-Ленивца целый день, чтобы после экскурсии оставалось время самостоятельно походить парку, посмотреть те зоны, которые не успели посмотреть с экскурсоводом.

В арт-парке есть кафе, где можно перекусить, отдохнуть, чтобы с новыми силами идти дальше.