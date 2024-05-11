Уникальный опыт – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900 за человека
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
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    про своих родственников -Купцов. Разыграли мини сценку, внучки их танцевали, играли с детьми в бирюльки и игры. Остались под впечатлением и ушли в прекрасном настроении. Спасибо большое всей их большой и дружной семье. Однозначно всем и даже настоятельно рекомендую к посещению

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
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    время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку)

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
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    интересного и эксклюзивного рассказала и показала, открыла тайны знаменитых людей, живших на этой земле. Прекрасно представлена связь истории и современности! Рекомендуем всем, а молодежи на 200%. P.S. Вера, спасибо за подарки, все работает

  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
    Время пролетело быстро и увлекательно. И вкусно - обед с наливками и интересными рассказами о купеческой жизни, истории русской кухни и оригинальных рецептах калужского края.
  • А
    Алена
    15 февраля 2024
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Давно была подписана на Веру и было очень интересно посетить экскурсию. Так сложилось что начали мы с самой пикантной). Пошли
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    с мужем и взяли двоих друзей. Вере удалось рассказать совсем не пошло и интересно о таких, казалось бы двусмысленных темах. Было очень душевно и тепло, обязательно пойдем и на другие экскурсии). Взглянули на центр города новыми глазами!

  • К
    Ксения
    17 октября 2023
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории, которые вам не расскажут
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    даже многие местные жители; «прикормите» удачу, загадаете желание, которое Точно сбудется, постоите на «крыше зимнего дворца» и вообще, получите огромное удовольствие и прекрасное впечатление от прогулки. Вере еще раз огромное спасибо за экскурсию! Очень рекомендую 👍

    Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
  2. «Обед с историей» - гастрономическая Калуга
  3. Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
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  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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