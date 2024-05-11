1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина11 мая 2024Необычная экскурсия. Великолепный прием гостей. Радушные хозяева, очень вкусные угощения и напитки. Блюда заслуживают уважения и внимания. Рассказали много интересного,
- ННаталья11 мая 2024Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
- ООльга6 мая 2024Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
- ААндрей11 марта 2024Время пролетело быстро и увлекательно. И вкусно - обед с наливками и интересными рассказами о купеческой жизни, истории русской кухни и оригинальных рецептах калужского края.
- ААлена15 февраля 2024Давно была подписана на Веру и было очень интересно посетить экскурсию. Так сложилось что начали мы с самой пикантной). Пошли
- ККсения17 октября 2023Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории, которые вам не расскажут
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Уникальный опыт»
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