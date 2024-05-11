читать дальше с мужем и взяли двоих друзей. Вере удалось рассказать совсем не пошло и интересно о таких, казалось бы двусмысленных темах. Было очень душевно и тепло, обязательно пойдем и на другие экскурсии). Взглянули на центр города новыми глазами!

Давно была подписана на Веру и было очень интересно посетить экскурсию. Так сложилось что начали мы с самой пикантной). Пошли