коллегами из Москвы объездили множество городов, бывали на разных экскурсиях, но Надежда нас безусловно покорила:) Очень позитивная, открытая, милая, не злилась, когда толпа взрослых останавливалась пофоткаться по 50 раз, рассказывает небанально и интересно, узнали много нового как про Калугу, так и про барную культуру города. Отдельное большое спасибо барменам и официантам в каждом из баров, было вкусно, классно и занимательно) В последнем баре даже остались попробовать коктейли и послушать про их историю. Резюмируя: Калуга - красивая, вкусная, спокойная и гостеприимная, Надежда - потрясающая, невероятная и веселая, бары с их коллективом, авторскими настойками и коктейлями - просто сказка! Большое вам спасибо, мы правда кайфанули от души:))