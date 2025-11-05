Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Калуге

Найдено 6 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Калуге, цены от 4200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
Пешая
3 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
13 дек в 14:30
14 дек в 15:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Пора пара-пам-па по барам
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Пора пара-пам-па по барам: индивидуальная экскурсия по Калуге
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
4200 ₽ за человека
Две старинные улицы Калуги: там, где живёт душа
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
3 часа
-
10%
216 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
6300 ₽7000 ₽ за всё до 5 чел.
Душевная фотопрогулка по купеческой Калуге
Пешая
2 часа
30 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 ноября 2025
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Отличная экскурсия, нестандартный материал и отличная возможность увидеть город с новой стороны! Крайне рекомендую!
  • Я
    Яна
    26 сентября 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Даже не знаю с чего начать свой отзыв, потому что и Надежда, и ее экскурсия - полнейший ВОСТОРГ! Мы с
    читать дальше

    коллегами из Москвы объездили множество городов, бывали на разных экскурсиях, но Надежда нас безусловно покорила:) Очень позитивная, открытая, милая, не злилась, когда толпа взрослых останавливалась пофоткаться по 50 раз, рассказывает небанально и интересно, узнали много нового как про Калугу, так и про барную культуру города. Отдельное большое спасибо барменам и официантам в каждом из баров, было вкусно, классно и занимательно) В последнем баре даже остались попробовать коктейли и послушать про их историю. Резюмируя: Калуга - красивая, вкусная, спокойная и гостеприимная, Надежда - потрясающая, невероятная и веселая, бары с их коллективом, авторскими настойками и коктейлями - просто сказка! Большое вам спасибо, мы правда кайфанули от души:))

  • И
    Ирина
    31 августа 2025
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Невероятно интересная экскурсия по тайным и явным порокам славного города Калуги. Большое количество уникальных исторических материалов и документов, которых не
    читать дальше

    найдешь в интернете: например, можно увидеть, как выглядело подлинное меню питейных заведений или "профессиональную лицензию" жрицы любви. Глубокое знание темы и поистине интеллигентное ее изложение. Прогулка получилась настоящим погружением в быт и нравы дореволюционного купеческого города с множеством любопытных и пикантных деталей. Экскурсовод Вера - превосходный спутник и рассказчик, эмоциональный и искрометный тон и стиль никого не оставят равнодушным. После такого путешествия к городу проникаешься ни с чем не сравнимой симпатией: как говорится,"полюбите нас черненькими - беленькими нас каждый полюбит"!

  • Ю
    Юрий
    27 июня 2025
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Материал уникален, пронизан историей и знанием оборотной стороной добродетельной жизни купеческо-дворянского сословия. А еще явно чувствуется любовь к родному краю экскурсовода Веры и глубокое погружение в материал. Все очень интересно и познавательно. Благодарю.
  • С
    Светлана
    6 июня 2025
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Отличная экскурсия для большой компании. Материал преподнесен очень живо и интересно. Вера чудесный рассказчик,всегда приятно слушать человека,который любит свой город! От души рекомендую.
  • О
    Олеся
    3 июня 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Отлично и очень весело провели время с компанией на этой оригинальной экскурсии))) Отведали вкусные коктейли и узнали много интересного о Калуге! Не первый раз посещаем экскурсии Надежды и каждый раз узнаем что-то новое! Прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Рекомендую!
  • А
    Анна
    3 июня 2025
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Огромное спасибо Вере, невероятная экскурсия, оставила массу приятных эмоций и впечатлений!
    Отдельно хочу отметить юмор и харизму Веры, ее чуткое и душевное отношение к экскурсантам, не хотелось расставаться!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Замечательная и оригинальная экскурсия!!! Надежда, спасибо за чудесно проведенное время!!!
  • С
    Светлана
    1 июня 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Очень понравилась экскурсия, необычно, свежо, весело. Надежда, очень интересно рассказывает, время пролетело незаметно. Рекомендую! 🔥
  • G
    Galina
    30 мая 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Все было прекрасно организовано.
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Очень классная и интересная экскурсия, необычная и познавательная.
    Экскурсовод приятная девушка.
    Были с подругами.
  • О
    Ольга
    29 мая 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Спасибо Надежде за прекрасный вечер!
    Мы побродили по улочкам любимого города, узнали интересные истории, побывали в нескольких барах и попробовали вкусные коктейли и настойки.
    Обязательно вернусь к Надежде на другие экскурсии!
  • Ю
    Юоия
    29 мая 2025
    Пора пара-пам-па по барам
    Дорогая Надежда! Благодарю за удивительную экскурсию по барам. Вы помогли увидеть знакомый город под совершенно новым, таким вкусным и атмосферным
    читать дальше

    углом.
    Это был не просто "поход по барам", а настоящее культурное и гастрономическое путешествие с прекрасным гидом! Спасибо вам огромное за этот незабываемый вечер, новые знания и отличное настроение.

  • Н
    Наталия
    18 марта 2025
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Интересная экскурсия, необычная подача материала, а не просто скучные факты. Были компанией из 4-х взрослых, всем понравилось! Знакомство с Калугой с удовольствием продолжили в «шальном» настроении в проверенных местах, которые посоветовала Вера))) Большое спасибо!
  • А
    Антонина
    13 января 2025
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Огромное спасибо, Вера!
    Экскурсию провела на одном дыхании, интересно, с юмором и очень не обычно))
    Интересный собеседник, не навязчивый и «не бубнила»!
    Прекрасно провели время.
    И большая благодарность за помощь и подборку информации о дополнительных интересных местах в городе.
  • Г
    Галина
    20 ноября 2024
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Интересная экскурсия для тех, кто уже побывал на обзорке и хочет узнать историю Калуги «строго 18+»! Хотя экскурсия длится 2
    читать дальше

    часа, но дистанция небольшая, т. ч. подойдёт и тем, кто не уверен в своих силах на большие расстояния. Спасибо большое Вере за интересное и увлекательное погружение в ту эпоху, за фотографии подлинных исторических документов и за прекрасную подачу материала! Экскурсовод с большой буквы!

  • Т
    Татьяна
    4 октября 2024
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Я не первый раз в Калуге и каждую поездку балую себя индивидуальными экскурсиями от Tripster. Меня сложно удивить, но Вере
    читать дальше

    это удалось! Прекрасный экскурсовод с великолепной речью, с интересным и со вкусом подобранным материалом! Тема - пикантная, но у Веры получилось избежать пошлости и вульгарности. Для меня показатель - если после интересных историй и фактов хочется почитать рекомендованную литературу и посмотреть фильмы, то это говорит о профессионализме гида! А душевная беседа с Верой привела меня к мысли об исполнении своей мечты - тоже стать экскурсоводом 🤩👍🤝

  • A
    Anna
    16 сентября 2024
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Экскурсия очень необычная!!! Материал огонь!!! Речь прекрасная. Получили удовольствие от неспешной прогулки, интересной истории и легенды. Очень многие исторические факты
    читать дальше

    знаешь…. а вот почему так…. эти знания мы получили на экскурсии. Большое спасибо Вам за такую великолепную подачу материала. Очень рада, что мы смогли попасть к Вам!! Если будем в гостях в вашем городе, с огромным удовольствием прогуляемся на другие ваши экскурсии.

  • Н
    Наталья
    18 августа 2024
    Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
    Вчера гуляли с Верой по "шальной Калуге". Экскурсия очень понравилась. Вера - прекрасный рассказчик и очень приятный собеседник. Спасибо ей огромное за весело и с пользой проведённое время. 👍👍👍
  • Д
    Дарья
    5 августа 2024
    Пора пара-пам-па по барам
    Спасибо, Надежда! Мы - 3 подруги, живущие в Калуге 42 года. Открыли для себя три новых заведения и узнали много нового про саму Калугу. Просто великолепно провели время!

