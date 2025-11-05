Индивидуальная
до 15 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
13 дек в 08:00
14 дек в 09:00
от 7000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуляй, шальная Калуга! Экскурсия 18+
Прочувствовать атмосферу самой шумной, гулящей и опасной улицы города и открыть её тайны
Начало: В сквере ИМ.В.И. Ленина
13 дек в 14:30
14 дек в 15:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пора пара-пам-па по барам: индивидуальная экскурсия по Калуге
Вечерняя прогулка по мотивам купеческих гуляний с дегустацией калужских достопримечательностей
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
6300 ₽
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 ноября 2025Отличная экскурсия, нестандартный материал и отличная возможность увидеть город с новой стороны! Крайне рекомендую!
- ЯЯна26 сентября 2025Даже не знаю с чего начать свой отзыв, потому что и Надежда, и ее экскурсия - полнейший ВОСТОРГ! Мы с
- ИИрина31 августа 2025Невероятно интересная экскурсия по тайным и явным порокам славного города Калуги. Большое количество уникальных исторических материалов и документов, которых не
- ЮЮрий27 июня 2025Материал уникален, пронизан историей и знанием оборотной стороной добродетельной жизни купеческо-дворянского сословия. А еще явно чувствуется любовь к родному краю экскурсовода Веры и глубокое погружение в материал. Все очень интересно и познавательно. Благодарю.
- ССветлана6 июня 2025Отличная экскурсия для большой компании. Материал преподнесен очень живо и интересно. Вера чудесный рассказчик,всегда приятно слушать человека,который любит свой город! От души рекомендую.
- ООлеся3 июня 2025Отлично и очень весело провели время с компанией на этой оригинальной экскурсии))) Отведали вкусные коктейли и узнали много интересного о Калуге! Не первый раз посещаем экскурсии Надежды и каждый раз узнаем что-то новое! Прекрасный рассказчик и очень приятный человек! Рекомендую!
- ААнна3 июня 2025Огромное спасибо Вере, невероятная экскурсия, оставила массу приятных эмоций и впечатлений!
Отдельно хочу отметить юмор и харизму Веры, ее чуткое и душевное отношение к экскурсантам, не хотелось расставаться!
- ННаталья1 июня 2025Замечательная и оригинальная экскурсия!!! Надежда, спасибо за чудесно проведенное время!!!
- ССветлана1 июня 2025Очень понравилась экскурсия, необычно, свежо, весело. Надежда, очень интересно рассказывает, время пролетело незаметно. Рекомендую! 🔥
- GGalina30 мая 2025Все было прекрасно организовано.
- ЮЮлия29 мая 2025Очень классная и интересная экскурсия, необычная и познавательная.
Экскурсовод приятная девушка.
Были с подругами.
- ООльга29 мая 2025Спасибо Надежде за прекрасный вечер!
Мы побродили по улочкам любимого города, узнали интересные истории, побывали в нескольких барах и попробовали вкусные коктейли и настойки.
Обязательно вернусь к Надежде на другие экскурсии!
- ЮЮоия29 мая 2025Дорогая Надежда! Благодарю за удивительную экскурсию по барам. Вы помогли увидеть знакомый город под совершенно новым, таким вкусным и атмосферным
- ННаталия18 марта 2025Интересная экскурсия, необычная подача материала, а не просто скучные факты. Были компанией из 4-х взрослых, всем понравилось! Знакомство с Калугой с удовольствием продолжили в «шальном» настроении в проверенных местах, которые посоветовала Вера))) Большое спасибо!
- ААнтонина13 января 2025Огромное спасибо, Вера!
Экскурсию провела на одном дыхании, интересно, с юмором и очень не обычно))
Интересный собеседник, не навязчивый и «не бубнила»!
Прекрасно провели время.
И большая благодарность за помощь и подборку информации о дополнительных интересных местах в городе.
- ГГалина20 ноября 2024Интересная экскурсия для тех, кто уже побывал на обзорке и хочет узнать историю Калуги «строго 18+»! Хотя экскурсия длится 2
- ТТатьяна4 октября 2024Я не первый раз в Калуге и каждую поездку балую себя индивидуальными экскурсиями от Tripster. Меня сложно удивить, но Вере
- AAnna16 сентября 2024Экскурсия очень необычная!!! Материал огонь!!! Речь прекрасная. Получили удовольствие от неспешной прогулки, интересной истории и легенды. Очень многие исторические факты
- ННаталья18 августа 2024Вчера гуляли с Верой по "шальной Калуге". Экскурсия очень понравилась. Вера - прекрасный рассказчик и очень приятный собеседник. Спасибо ей огромное за весело и с пользой проведённое время. 👍👍👍
- ДДарья5 августа 2024Спасибо, Надежда! Мы - 3 подруги, живущие в Калуге 42 года. Открыли для себя три новых заведения и узнали много нового про саму Калугу. Просто великолепно провели время!
