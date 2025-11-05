Мои заказы

Ощутите калужское гостеприимство на экскурсии по городу. Узнайте о космонавтике, посетите купеческие дома и откройте секреты калужского теста
Путешественники, прибывшие в Калугу, могут насладиться насыщенной экскурсией. Узнаете о космонавтике и посетите знаменитый «Шарик» и Космический переход. Исследуйте историю города через купеческие дома и памятники. Увлекательное путешествие завершится знакомством с секретом калужского теста. Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет учесть все ваши пожелания и интересы
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Узнать о космическом наследии Калуги
  • 🏛️ Посетить исторические купеческие дома
  • 📸 Сделать атмосферные фото на фоне классической архитектуры
  • 🌟 Увидеть знаменитый памятник «Связь времён»
  • 🥐 Попробовать калужское тесто
Добро пожаловать в Калугу© Юлия
Добро пожаловать в Калугу© Юлия
Добро пожаловать в Калугу© Юлия

Что можно увидеть

  • Памятник «Связь времён»
  • Дом Сорокиных
  • Здание шестой школы ИМ.А.С. Пушкина
  • Здание отеля Azimut
  • Дом графини Салиас
  • Калужские барельефы
  • Космический переход
  • Монумент 600-летию Калуги
  • Палаты купца Коробова
  • Усадьба Золотарёвых
  • Палаты купца Макарова
  • Старейший каменный виадук
  • Золотая аллея
  • Площадь Старый Торг

Описание экскурсии

  • Памятник «Связь времён» — установлен к 50-летию первого полёта человека в космос.
  • Дом Сорокиных — построен в первой четверти 19 века.
  • Здание шестой школы им. А. С. Пушкина (возведено потомками Гончаровых) — здесь преподавал К. Э. Циолковский.
  • Здание отеля Azimut — в его архитектуре легко считываются купеческие, ретро- и космические смыслы.
  • Дом графини Салиас — русской писательницы 19 века, отстаивавшей права женщин.
  • Калужские барельефы — они отражают ключевые исторические события, связанные с городом.
  • Космический переход и монумент 600-летию Калуги.
  • Калужские космонавтики — городская айдентика.
  • Палаты купца Коробова, здание бывшей сахарной фабрики и лавка «Калужское тесто».
  • Усадьба Золотарёвых — памятник русского классицизма 19 века, отличная локация для атмосферных фото.
  • Палаты купца Макарова — дом с архитектурным секретом.
  • Старейший каменный виадук в России и Березуйский овраг.
  • Золотая аллея, площадь Старый Торг и смотровая площадка с видом на Оку.

Организационные детали

  • Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — подробности в переписке.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника «Связь времен»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!

Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
5 ноя 2025
Большое спасибо году Елене. Получили максимальное удовольствие от прогулки с ней по городу. Получили достаточно полную историю о самых важных местах и людях города. Несмотря на наше опоздание Елена нас
читать дальше

дождалась и отвела с нами полную программу. Терпеливо отвечала на все наши вопросы,выходящие за пределы программы экскурсии и дала по нашей просьбе рекомендации о местах,куда еще можно сходить погулять,поесть и пр.

Екатерина
Екатерина
13 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Для знакомства с новым городом самое то! Прогулка прошла очень "космически" и даже вкусно (тесто понравилось)! Поохотились на Калужских космонавтиков!
А
Анна
25 авг 2025
Посетили Калугу впервые с экскурсией, которую проводила Юлия. Нам очень повезло, Юля знает ВСЕ про Калугу и область, давно не встречали такого экскурсовода!!! Очень рекомендуем. Получили огромное количество информации, дополнительных
читать дальше

рекомендации по местам отдыха в Калуге и не только… И что очень подкупило, что она нас не ограничивала по времени, провела с нами не только отведенное для экскурсии время, а столько сколько нам было нужно. Большое спасибо! Вернемся еще, не все посмотрели))

Ю
Юлия
10 авг 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Елене! Очень интересный рассказ про город, самое важное Елена сама любит свой город и рассказывает все с особой любовью. Останавливались в локациях, Елена давала время посмотреть, пофотографироваться, в Храме поставить свечку, и при этом мы успели все!
Очень рекомендуем экскурсовода Елену
А
Анна
26 июл 2025
Экскурсию проводила гид Елена - все прошло прекрасно, замечательная подача материала, много интересных историй
А
Александр
20 июл 2025
Первый раз в Калуге!!! После экскурсии охото приехать еще!! Давно для себя поняли что когда приезжаешь в новый для себя город, самому обойти и узнать нереально, очень рекомендую!!!

