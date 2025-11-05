читать дальше

рекомендации по местам отдыха в Калуге и не только… И что очень подкупило, что она нас не ограничивала по времени, провела с нами не только отведенное для экскурсии время, а столько сколько нам было нужно. Большое спасибо! Вернемся еще, не все посмотрели))