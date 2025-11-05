Путешественники, прибывшие в Калугу, могут насладиться насыщенной экскурсией. Узнаете о космонавтике и посетите знаменитый «Шарик» и Космический переход. Исследуйте историю города через купеческие дома и памятники. Увлекательное путешествие завершится знакомством с секретом калужского теста. Экскурсия проводится индивидуально, что позволяет учесть все ваши пожелания и интересы
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Узнать о космическом наследии Калуги
- 🏛️ Посетить исторические купеческие дома
- 📸 Сделать атмосферные фото на фоне классической архитектуры
- 🌟 Увидеть знаменитый памятник «Связь времён»
- 🥐 Попробовать калужское тесто
Что можно увидеть
- Памятник «Связь времён»
- Дом Сорокиных
- Здание шестой школы ИМ.А.С. Пушкина
- Здание отеля Azimut
- Дом графини Салиас
- Калужские барельефы
- Космический переход
- Монумент 600-летию Калуги
- Палаты купца Коробова
- Усадьба Золотарёвых
- Палаты купца Макарова
- Старейший каменный виадук
- Золотая аллея
- Площадь Старый Торг
Описание экскурсии
- Памятник «Связь времён» — установлен к 50-летию первого полёта человека в космос.
- Дом Сорокиных — построен в первой четверти 19 века.
- Здание шестой школы им. А. С. Пушкина (возведено потомками Гончаровых) — здесь преподавал К. Э. Циолковский.
- Здание отеля Azimut — в его архитектуре легко считываются купеческие, ретро- и космические смыслы.
- Дом графини Салиас — русской писательницы 19 века, отстаивавшей права женщин.
- Калужские барельефы — они отражают ключевые исторические события, связанные с городом.
- Космический переход и монумент 600-летию Калуги.
- Калужские космонавтики — городская айдентика.
- Палаты купца Коробова, здание бывшей сахарной фабрики и лавка «Калужское тесто».
- Усадьба Золотарёвых — памятник русского классицизма 19 века, отличная локация для атмосферных фото.
- Палаты купца Макарова — дом с архитектурным секретом.
- Старейший каменный виадук в России и Березуйский овраг.
- Золотая аллея, площадь Старый Торг и смотровая площадка с видом на Оку.
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников — подробности в переписке.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника «Связь времен»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1712 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
5 ноя 2025
Большое спасибо году Елене. Получили максимальное удовольствие от прогулки с ней по городу. Получили достаточно полную историю о самых важных местах и людях города. Несмотря на наше опоздание Елена нас
Екатерина
13 сен 2025
Экскурсия очень понравилась! Для знакомства с новым городом самое то! Прогулка прошла очень "космически" и даже вкусно (тесто понравилось)! Поохотились на Калужских космонавтиков!
А
Анна
25 авг 2025
Посетили Калугу впервые с экскурсией, которую проводила Юлия. Нам очень повезло, Юля знает ВСЕ про Калугу и область, давно не встречали такого экскурсовода!!! Очень рекомендуем. Получили огромное количество информации, дополнительных
Ю
Юлия
10 авг 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Елене! Очень интересный рассказ про город, самое важное Елена сама любит свой город и рассказывает все с особой любовью. Останавливались в локациях, Елена давала время посмотреть, пофотографироваться, в Храме поставить свечку, и при этом мы успели все!
Очень рекомендуем экскурсовода Елену
Очень рекомендуем экскурсовода Елену
А
Анна
26 июл 2025
Экскурсию проводила гид Елена - все прошло прекрасно, замечательная подача материала, много интересных историй
А
Александр
20 июл 2025
Первый раз в Калуге!!! После экскурсии охото приехать еще!! Давно для себя поняли что когда приезжаешь в новый для себя город, самому обойти и узнать нереально, очень рекомендую!!!
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: На ул. Ленина
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
7500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
Завтра в 14:30
17 ноя в 10:30
6300 ₽ за всё до 5 чел.