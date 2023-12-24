История и философия Оптинского старчества
Монастырщина, люди, истории.
Мы поговорим об Оптинском старчестве и его зарождении, о культуре и философии Оптиной Пустыни, обсудим историю Шамордино, подвижников и настоятельниц обители. Узнаем о святынях мужского монастыря Клыково и русском православном миссионерстве.
Мы поговорим об Оптинском старчестве и его зарождении, о культуре и философии Оптиной Пустыни, обсудим историю Шамордино, подвижников и настоятельниц обители. Узнаем о святынях мужского монастыря Клыково и русском православном миссионерстве.
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Что вас ожидает:
- Оптина Пустынь, храмы монастыря
- Ворота Иоанны Предсеченского Скита
- Колодец старца Амвросия и источник
- Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь (Шамордино)
- Казанский храм и источник
- Мужской монастырь Спаса нерукотворного (Клыково)
- Храм в честь Кукши Киево-Печерского, храм в честь архангела Михаила.
- Келья старицы схимонахини Сепфоры
Описание
Вас будет сопровождать рассказ – исследование истории Оптинских старцев, истории жизни и духовного подвига. О духовном пути Мы начнем наше путешествие с посещения Оптиной Пустыни, храмов монастыря. Мы зайдем в каждый храм, осмотрим некрополь, погрузимся в историю. Дойдем до ворот Иоанны Предсеченского Скита, постоим у колодца старца Амвросия. Посетим источник. Святыни Шамордино и живописные окрестности Затем по прекрасной живописной дороге отправляемся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь (Шамордино). Посетим Казанский храм, увидим главные святыни и иконы храма. Неспешно прогуляемся по всей территории монастыря с подробным описанием храмов и строений. Спустимся к живоносному амвросиевскому и казанскому источникам, прикоснемся к живительной красоте необыкновенной природы этого места, нас примет гостеприимная река Серёна и чудесный лес. При выезде из монастыря постоим на смотровой площадке, чтобы полюбоваться великолепной панорамой реки Серёны. О продолжении истории старчества Следующий пункт следования мужской монастырь Спаса нерукотворного (Клыково). На подъезде к монастырю увидим поклонный крест и удивительный памятник преподобному святому Кукши. Поговорим о истории русского православного миссионерства, удивительном жизненном монашеском пути Кукши преподобного. На территории монастыря ознакомимся с храмами: Спаса нерукотворного, храмом в честь Кукши Киево-Печерского, храмом в честь архангела Михаила. Побываем в келье старицы схимонахини Сепфоры, на месте ее захоронения. Поговорим о переплетении истории Оптиной Пустыни с историей монастыря, о продолжении истории старчества.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Стоимость аренды транспорта оплачивается дополнительно:
- Легковая машина Kia Rio 4 для 1-3 человек — 5000 р.
- Минивен Kia Carnival для 3-6 человек — 7500 р.
- В течение дня предусмотрено время на обед и чаепитие в трапезной монастыря, можно будет также зайти в магазин фермерских продуктов Оптиной пустыни
- Место начала и завершения?
- По согласованию с путешественником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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