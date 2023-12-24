Описание

Вас будет сопровождать рассказ – исследование истории Оптинских старцев, истории жизни и духовного подвига. О духовном пути Мы начнем наше путешествие с посещения Оптиной Пустыни, храмов монастыря. Мы зайдем в каждый храм, осмотрим некрополь, погрузимся в историю. Дойдем до ворот Иоанны Предсеченского Скита, постоим у колодца старца Амвросия. Посетим источник. Святыни Шамордино и живописные окрестности Затем по прекрасной живописной дороге отправляемся в Казанскую Амвросиевскую ставропигиальную женскую пустынь (Шамордино). Посетим Казанский храм, увидим главные святыни и иконы храма. Неспешно прогуляемся по всей территории монастыря с подробным описанием храмов и строений. Спустимся к живоносному амвросиевскому и казанскому источникам, прикоснемся к живительной красоте необыкновенной природы этого места, нас примет гостеприимная река Серёна и чудесный лес. При выезде из монастыря постоим на смотровой площадке, чтобы полюбоваться великолепной панорамой реки Серёны. О продолжении истории старчества Следующий пункт следования мужской монастырь Спаса нерукотворного (Клыково). На подъезде к монастырю увидим поклонный крест и удивительный памятник преподобному святому Кукши. Поговорим о истории русского православного миссионерства, удивительном жизненном монашеском пути Кукши преподобного. На территории монастыря ознакомимся с храмами: Спаса нерукотворного, храмом в честь Кукши Киево-Печерского, храмом в честь архангела Михаила. Побываем в келье старицы схимонахини Сепфоры, на месте ее захоронения. Поговорим о переплетении истории Оптиной Пустыни с историей монастыря, о продолжении истории старчества.