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Духовная сила России: Оптина пустынь

5
2 отзыва
ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Поездка по известным монастырям Калужской области.

Вы посетите монастырь Оптина пустынь, в котором зародилось уникальное служение — старчество (преемственная передача духовной мудрости), посетите монастырь Клыково, восстановленный благодаря молитвам Схимонахини Сепфоры, увидите огромный собор монастыря Шамордино — первый монастырь в России принимавший нуждающихся без денег.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Духовная сила России: Оптина пустынь
Духовная сила России: Оптина пустынь

Что вы увидите

  • Мужской монастырь Оптина пустынь
  • Монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь (с. Клыково)
  • Памятник иеромонаху Кукше и «Живоносный источник» (с. Клыково)
  • Шамординская Казанская Свято-Амвросиевская ставропигиальная женская обитель
Оптина пустынь
Наша поездка начинается с Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь. Согласно самой известной версии —монастырь Оптина пустынь основал раскаявшийся грабитель Опта в конце XIV века. Для всех желающих открыты главные храмы монастыря: Преображенский, Введенский и Владимирский. Здесь можно помолиться перед иконами и мощами святых.
Клыково
В 1924 г., после разорения Оптиной пустыни, часть братии поселилась в селе Клыково, Козельского района. Здесь был основан монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь. В настоящее время в монастыре находится каменный храм в честь Спаса Нерукотворного. Монастырь известен молитвенным подвигом блаженной памяти схимонахини Сепфоры. За её Богоугодную жизнь ей была дарована прозорливость, открывалась ей воля Божия о том или ином человеке.
Здесь Вы отведаете братскую трапезу (пища, такая же, какую вкушает игумен монастыря). Вы можете предварительно заказать скоромную либо постную трапезу.
На выезде из монастыря вы увидите памятник иеромонаху Кукше —просветителю вятичей. Чуть подальше, в лесу 🌲 находиться святой источник и купель в честь Иконы Божией Матери «Живоносный источник». Все, кто пил воду из источника, отмечают её неповторимый вкус.
Шамордино
Неподалеку от с. Клыково находится Шамординская Казанская Свято-Амвросиевская ставропигиальная женская обитель. Обитель была основана преподобным Амвросием Оптинским. Здесь Вы увидите настоящее чудо архитектуры — 15-главый собор, поражающий своим размером.
Во время экскурсии 🧭 по территории монастыря Шамордино Вы посетите Казанский собор, увидите знаменитые иконы, вышитые вручную; со Смотровой площадки полюбуетесь панорамным видом на Царский луг, посетите Амвросиевский йодо-бромистый источник, Святой источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и целебный источник Казанской Божией Матери. Здесь же Вы сможете окунуться в купель.

Важная информация:

  • Во всех трех монастырях есть иконные лавки, где Вы сможете приобрести духовные реликвии и просто понравившиеся сувениры 🎁. Также можно приобрести пищу, выращенную на подворьях монастырей.
  • Возьмите с собой емкость для святой воды, которую можно наполнить в Святых источниках Оптиной пустыни и Шамордино.
  • Женщинам нужно взять платок на голову и длинную юбку (на воротах монастырей имеются платки и юбки для прихожан, но их количество ограниченно).
  • Мужчины не должны быть в шортах и в майках.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда транспорта
  • Личные расходы (питание, свечи, церковные сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Духовная сила России: Оптина пустынь
Духовная сила России: Оптина пустынь
Духовная сила России: Оптина пустынь
Духовная сила России: Оптина пустынь

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
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2 отзыва оставили туристы

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