Оптина пустынь

Наша поездка начинается с Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина Пустынь. Согласно самой известной версии —монастырь Оптина пустынь основал раскаявшийся грабитель Опта в конце XIV века. Для всех желающих открыты главные храмы монастыря: Преображенский, Введенский и Владимирский. Здесь можно помолиться перед иконами и мощами святых.

Клыково

В 1924 г., после разорения Оптиной пустыни, часть братии поселилась в селе Клыково, Козельского района. Здесь был основан монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь. В настоящее время в монастыре находится каменный храм в честь Спаса Нерукотворного. Монастырь известен молитвенным подвигом блаженной памяти схимонахини Сепфоры. За её Богоугодную жизнь ей была дарована прозорливость, открывалась ей воля Божия о том или ином человеке.

Здесь Вы отведаете братскую трапезу (пища, такая же, какую вкушает игумен монастыря). Вы можете предварительно заказать скоромную либо постную трапезу.

На выезде из монастыря вы увидите памятник иеромонаху Кукше —просветителю вятичей. Чуть подальше, в лесу 🌲 находиться святой источник и купель в честь Иконы Божией Матери «Живоносный источник». Все, кто пил воду из источника, отмечают её неповторимый вкус.

Шамордино

Неподалеку от с. Клыково находится Шамординская Казанская Свято-Амвросиевская ставропигиальная женская обитель. Обитель была основана преподобным Амвросием Оптинским. Здесь Вы увидите настоящее чудо архитектуры — 15-главый собор, поражающий своим размером.

Во время экскурсии 🧭 по территории монастыря Шамордино Вы посетите Казанский собор, увидите знаменитые иконы, вышитые вручную; со Смотровой площадки полюбуетесь панорамным видом на Царский луг, посетите Амвросиевский йодо-бромистый источник, Святой источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» и целебный источник Казанской Божией Матери. Здесь же Вы сможете окунуться в купель.

Важная информация: