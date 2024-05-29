1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Легковая машина (1-3 человека) — 1600 рублей, минивэн (4-7 человек) — 3000 рублей»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
«Для школьников, студентов и корпоративных групп возможно проведение экскурсии с использованием легкового транспорта или минивэна (подробности и стоимость уточняйте при бронировании)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 450₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«микроавтобус (8-19 человек) — 5500 руб»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
«Поездка проходит на минивэне VW Caravelle»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
- ГГлеб29 мая 2024Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
- ЕЕкатерина27 мая 2024Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ААлена25 мая 2024Очень интересная экскурсия
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия. Время прошло легко и непринужденно, без лишнего занудства и заученных текстов. Калуга для нас заиграла абсолютно другими красками. Все благодаря гиду. Всем рекомендуем.
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ИИрина10 мая 2024Выражаю огромную благодарность Юлии за интересную прогулку! Юлия не только знаток истории, но и прекрасный человек. Она прекрасно чувствует аудиторию
- ММаксим24 марта 2024Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На микроавтобусе»
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