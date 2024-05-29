Экскурсии на микроавтобусе в Калуге с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Калуге, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Легковая машина (1-3 человека) — 1600 рублей, минивэн (4-7 человек) — 3000 рублей»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
«Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
«Для школьников, студентов и корпоративных групп возможно проведение экскурсии с использованием легкового транспорта или минивэна (подробности и стоимость уточняйте при бронировании)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 450 за всё до 8 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«микроавтобус (8-19 человек) — 5500 руб»
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
«Поездка проходит на минивэне VW Caravelle»
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
    читать дальше

    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три
    читать дальше

    часа пролетели незаметно. Экскурсионная программа совершенно не стандартная. Юлия, безусловно, любит свое дело, общаясь с вами, не только обогащает вас знаниями, но передает вам часть своей души и любви к городу.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Замечательная экскурсия. Время прошло легко и непринужденно, без лишнего занудства и заученных текстов. Калуга для нас заиграла абсолютно другими красками. Все благодаря гиду. Всем рекомендуем.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Выражаю огромную благодарность Юлии за интересную прогулку! Юлия не только знаток истории, но и прекрасный человек. Она прекрасно чувствует аудиторию
    читать дальше

    и настроение слушателей, корректирует маршрут по нашему запросу (за колесо обозрения отдельное спасибо). Рада, что именно Юлия познакомила нас с городом.

  • М
    Максим
    24 марта 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калуга: путешествие сквозь эпохи
  2. «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
  3. Первое знакомство с Калугой
  4. Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Калуге с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Калуги и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!
ХорошоТам