1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Так, вы услышите, в каком дворце останавливался Александр I, как связан с городом Циолковский и какие забавные истории происходили с ним на наших улицах»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Оцените роскошный дворец Золотарева в стиле русского классицизма, здание екатерининских Присутственных мест и ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
- ГГлеб29 мая 2024Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
- ААлена25 мая 2024Очень интересная экскурсия
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ИИрина3 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
- ССветлана3 мая 2024Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
- ДДжульетта20 апреля 2024Отлично! Очень понравилось!!!
- ООльга14 апреля 2024Спасибо большое Ирине за прекрасную экскурсию. Очень приятно видеть такую искреннюю увлеченность своим делом, любовь к городу и уважение к
- ЕЕлена12 апреля 2024Варвара, большое спасибо 🤗🫶👏 Нам с мужем всё очень понравилось. Это было прекрасное начало дня. Интересно, позитивно. 2 часа пролетели незаметно, легко. Всем рекомендую. PS: отдельное спасибо за Променад. Кухня очень достойная.
- ЮЮлия7 апреля 2024Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте, что встречаетесь на площади Победы, а заканчиваете у Шарика (памятник 600летию Калуги) недалеко от Шератона. Мне за машиной пришлось ехать на такси))
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Дворцы, замки и особняки»
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