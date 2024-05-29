Замки, дворцы и особняки Калуги

Найдено 5 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Калуге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
«Так, вы услышите, в каком дворце останавливался Александр I, как связан с городом Циолковский и какие забавные истории происходили с ним на наших улицах»
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Оцените роскошный дворец Золотарева в стиле русского классицизма, здание екатерининских Присутственных мест и ярко-красные палаты купца Макарова — образец калужской гражданской архитектуры XVIII века»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000 за всё до 7 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
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    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • А
    Алена
    25 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Очень интересная экскурсия
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
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    были максимально вовлечены и получили (помимо большого кол-ва интересных фактов) массу удовольствия!!! Ольга учла наши пожелания (были с пожилыи родителями) и организовала маршрут с максимальным комфортом для всех участников!!! Так же очень понравилось, что материал был очень грамотно структурирован, сопровождался дополнительным визуальным подкреплением (архивные фото), поэтому информация "не прошла мимо"))) Очень благодарны Ольге за прекрасно проведённое время!!!! И конечно влюбились в Калугу!!!)

  • Д
    Джульетта
    20 апреля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Отлично! Очень понравилось!!!
  • О
    Ольга
    14 апреля 2024
    Здравствуй, Калуга
    Спасибо большое Ирине за прекрасную экскурсию. Очень приятно видеть такую искреннюю увлеченность своим делом, любовь к городу и уважение к
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    экскурсантам. Мы были с разновозрастными детьми и она была очень внимательна к ним, гибко корректировала маршрут и план экскурсии и старалась сделать рассказ интересным для всех участников. Мы остались очень довольны, Ирине удалось легко и с удовольствием погрузить нас в историю города. И маленькие космонавтики остались навсегда в нашей памяти))

  • Е
    Елена
    12 апреля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Варвара, большое спасибо 🤗🫶👏 Нам с мужем всё очень понравилось. Это было прекрасное начало дня. Интересно, позитивно. 2 часа пролетели незаметно, легко. Всем рекомендую. PS: отдельное спасибо за Променад. Кухня очень достойная.
  • Ю
    Юлия
    7 апреля 2024
    Сияй, вечерняя Калуга
    Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте, что встречаетесь на площади Победы, а заканчиваете у Шарика (памятник 600летию Калуги) недалеко от Шератона. Мне за машиной пришлось ехать на такси))
    Отлично проведенный вечер. Хорошо построенный пеший маршрут, Варвара отличный рассказчик. Если будете на машине, то учитывайте

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
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