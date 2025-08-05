читать дальше

кафедрального собора и других старинных храмов города, узнали об их архитектурных особенностях и главных святынях. Впечатлили интересная подача материала и доброжелательность экскурсовода. По ходу прогулки между храмами узнавали историю Калуги. Посетили колокольню, познакомились с невероятным звонарем. Детям разрешили позвонить в колокола. Впечатлений море. Очень увлекательно. С удовольствием порекомендуем и экскурсию, и гида.