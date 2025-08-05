Индивидуальная
до 4 чел.
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красивое путешествие по старой Калуге и её храмам
Исследуйте духовное наследие Калуги: соборы, колокольни и живописные виды на Оку. Узнайте историю каждого храма и насладитесь архитектурой
Начало: В районе центрального парка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
14 дек в 15:00
15 дек в 10:00
6300 ₽
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
- ООльга5 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо нашему экскурсоводу за прогулку по исторической части города Калуги. Познакомились с историей и убранством главного
- ММарина6 октября 2024Большое спасибо Елене за увлекательную экскурсию! Все понравилось!
- ЕЕвгения22 ноября 2021Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!
