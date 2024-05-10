Свято-Георгиевский Собор – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Георгиевский Собор» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:30
29 июня в 10:00
3 800 за всё до 4 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
Завтра в 08:00
30 июня в 12:00
8 500 за всё до 3 чел.
Как калужские купцы за два моря ходили
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Как калужские купцы за два моря ходили
Осознать роль купечества в судьбе Калуги на прогулке по старинным местам (с элементами интерактива)
30 июня в 09:00
1 июля в 10:30
2 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    10 мая 2024
    Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень живой рассказ Варвары не давал скучать, отвлекаться. После этого тура Калуга словно ожила и
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    благодаря рассказу, и благодаря маршруту, который дал представление о городе. Варвара такая позитивная, что мы всем бы рекомендовали этот тур! Заряд хорошего настроения на весь день обеспечен.

  • М
    Михаил
    26 января 2024
    Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
    Варвара! Благодарим за экскурсию! ❤️ Мы с коллегами с удовольствием погрузились в увлекательную историю Калуги. Ваша душевность, открытость, искренняя заинтересованность, приятный
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    голос и интонация сделали наше знакомство с городом незабываемым и познавательным. Мистические истории создали интригу! Не все тайны раскрыты 😉 Мы обязательно вернёмся!

    Варвара!
  • Е
    Евгения
    22 ноября 2021
    Удивительные храмы Калуги
    Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Свято-Георгиевский Собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Как калужские купцы за два моря ходили
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каменный Мост
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Театральная улица
  7. Ракета-носитель «Восток»
  8. Дворец Золотарева
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Свято-Георгиевский Собор" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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