1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:30
29 июня в 10:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
Завтра в 08:00
30 июня в 12:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как калужские купцы за два моря ходили
Осознать роль купечества в судьбе Калуги на прогулке по старинным местам (с элементами интерактива)
30 июня в 09:00
1 июля в 10:30
2 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия10 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень живой рассказ Варвары не давал скучать, отвлекаться. После этого тура Калуга словно ожила и
- ММихаил26 января 2024Варвара! Благодарим за экскурсию! ❤️ Мы с коллегами с удовольствием погрузились в увлекательную историю Калуги. Ваша душевность, открытость, искренняя заинтересованность, приятный
- ЕЕвгения22 ноября 2021Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Свято-Георгиевский Собор»
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