Е Екатерина Неформально-обзорная экскурсия по Калуге читать дальше Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми. Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.

М Марина Первое знакомство с Калугой Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.

Г Галина Влюбиться в Калугу за 1 день Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!

И Ирина Первое знакомство с Калугой Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!

Н Наталья Неформально-обзорная экскурсия по Калуге Отличная обзорная экскурсия по городу. 3 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Вера рассказывает о городе с большой любовью, благодаря ей мы взглянули на город другими глазами. Познакомила нас с милыми крошками - космонавтиками. Обязательно ещё вернёмся! Спасибо, Вера!

И Ирина Влюбиться в Калугу за 1 день Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.

С Светлана Влюбиться в Калугу за 1 день читать дальше были максимально вовлечены и получили (помимо большого кол-ва интересных фактов) массу удовольствия!!! Ольга учла наши пожелания (были с пожилыи родителями) и организовала маршрут с максимальным комфортом для всех участников!!! Так же очень понравилось, что материал был очень грамотно структурирован, сопровождался дополнительным визуальным подкреплением (архивные фото), поэтому информация "не прошла мимо"))) Очень благодарны Ольге за прекрасно проведённое время!!!! И конечно влюбились в Калугу!!!) Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы

А Алексей Неформально-обзорная экскурсия по Калуге Экскурсию Веры по Калуге очень понравилась и взрослым и детям (11 и 13 лет).. Материал доносится легко и с любовью к родному городу. В Калуге есть, что посмотреть и 3 часа пролетели незаметно.

К Ксения Таинственная Калуга под покровом ночи Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!