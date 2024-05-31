Экскурсии в Свято-Троицкий собор

Найдено 9 экскурсий в категории «Свято-Троицкий собор» в Калуге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Здравствуй, Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000 за всё до 7 чел.
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
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    Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми.

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Отличная обзорная экскурсия по городу. 3 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Вера рассказывает о городе с большой любовью, благодаря ей мы взглянули на город другими глазами. Познакомила нас с милыми крошками - космонавтиками. Обязательно ещё вернёмся! Спасибо, Вера!
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Влюбиться в Калугу за 1 день
    Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
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    были максимально вовлечены и получили (помимо большого кол-ва интересных фактов) массу удовольствия!!! Ольга учла наши пожелания (были с пожилыи родителями) и организовала маршрут с максимальным комфортом для всех участников!!! Так же очень понравилось, что материал был очень грамотно структурирован, сопровождался дополнительным визуальным подкреплением (архивные фото), поэтому информация "не прошла мимо"))) Очень благодарны Ольге за прекрасно проведённое время!!!! И конечно влюбились в Калугу!!!)

  • А
    Алексей
    1 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсию Веры по Калуге очень понравилась и взрослым и детям (11 и 13 лет).. Материал доносится легко и с любовью к родному городу. В Калуге есть, что посмотреть и 3 часа пролетели незаметно.
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Таинственная Калуга под покровом ночи
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна
  • О
    Ольга
    14 апреля 2024
    Здравствуй, Калуга
    Спасибо большое Ирине за прекрасную экскурсию. Очень приятно видеть такую искреннюю увлеченность своим делом, любовь к городу и уважение к
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    экскурсантам. Мы были с разновозрастными детьми и она была очень внимательна к ним, гибко корректировала маршрут и план экскурсии и старалась сделать рассказ интересным для всех участников. Мы остались очень довольны, Ирине удалось легко и с удовольствием погрузить нас в историю города. И маленькие космонавтики остались навсегда в нашей памяти))

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Свято-Троицкий собор»

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  1. Влюбиться в Калугу за 1 день
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  4. Таинственная Калуга под покровом ночи
  5. Удивительные храмы Калуги
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Гостиный Двор
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  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Свято-Троицкий собор" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 900 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 452 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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