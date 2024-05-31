1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ННаталья10 мая 2024Отличная обзорная экскурсия по городу. 3 часа пролетели незаметно! Было очень интересно! Вера рассказывает о городе с большой любовью, благодаря ей мы взглянули на город другими глазами. Познакомила нас с милыми крошками - космонавтиками. Обязательно ещё вернёмся! Спасибо, Вера!
- ИИрина3 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию Екатерине! Она очень интересно рассказывала, водила по красивым местам! Действительно, влюбляешься в город за 1 день и хочется туда вернуться.
- ССветлана3 мая 2024Добрый день. Экскурсию для нас проводила Ольга. Замечательный экскурсовод! Поразила (приятно))) энергия Ольги!!! Благодаря таланту рассказчика и профессиональным знаниям, мы
- ААлексей1 мая 2024Экскурсию Веры по Калуге очень понравилась и взрослым и детям (11 и 13 лет).. Материал доносится легко и с любовью к родному городу. В Калуге есть, что посмотреть и 3 часа пролетели незаметно.
- ККсения30 апреля 2024Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
- ООльга14 апреля 2024Спасибо большое Ирине за прекрасную экскурсию. Очень приятно видеть такую искреннюю увлеченность своим делом, любовь к городу и уважение к
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Свято-Троицкий собор»
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